茨城県守谷市が資料動画化サービス「SPOKES」を導入。行政手続き・案内を動画で分かりやすく届け、窓口業務のDXを推進。

株式会社Bloom Act

株式会社Bloom Act（代表取締役社長：高野 峻、本社：茨城県つくば市）は、茨城県守谷市（市長：松丸 修久、以下守谷市）が資料動画化サービス「SPOKES」の導入したことをお知らせいたします。紙の資料から高品質なナレーション付き動画が作成できる「SPOKES」を活用し、案内・説明の均一化や待ち時間およびお問い合わせ時間の軽減に寄与いたします。

SPOKESの導入背景

守谷市では、「書かない窓口・待たない窓口」を掲げた窓口業務DXプロジェクトチームを発足し、転入手続きや各種証明、国民健康保険、子育て支援などで生じる“説明の属人化”と“繁忙期の待ち時間”の解消に取り組んでいます。従来は市民への案内が紙の資料やPDF中心で、市民にとっては必要情報を探しづらく、窓口の職員は記入不備や持参物不足に対する対応負荷が課題となっていました。

このため、限られた人員でも説明を標準化し、継続的に情報を更新できる仕組みが必要と判断しました。SPOKESはパワーポイントの資料から1分でインタラクティブ（視聴者参加型）動画を作ることができ、作成した動画はURLをワンクリックするだけで視聴できます。

来庁前や申請前に必要な情報をSPOKES動画から手軽に取得できることから、市民の利便性と満足度の向上が見込めます。さらに、「何回・どの部分が視聴されたか」を把握できるログ分析機能や、流暢な多言語ナレーション付き動画を作成できる点も高く評価していただき、このたびSPOKESの導入を決定しました。

予定している用途

・デジタル戦略課：オンライン申請の方法

・総合窓口課：マイナンバーカードの手続き

・生活環境課：ごみ出しのルールについて

・交通防災課：防災の心得

・国保年金課：国民健康保険制度の案内（多言語動画も活用予定）

・介護福祉課：要介護認定の申請方法の案内

・すくすく保育課：保育所等利用申請の案内

期待している効果

守谷市は、人口規模に対して職員数が限られており、電話・窓口・メール等の一対一対応に業務が偏重しがちです。SPOKESを活用することで、市民に分かりやすく情報を動画で届けることができ、インタラクティブ動画によって市民の自己解決を促進できると考えています。

また、SPOKESはITリテラシー関係なく誰もが容易に動画を作成できます。アプリレスであらゆるデバイスから視聴できる動画が若年層から高齢者、外国語話者まで、多様な市民が必要な情報まで迅速かつ的確にアクセスできる環境を整備できると考えています。

その結果、住民サービスの質の向上と窓口業務の効率化を実現し、暮らしやすい街づくりにつながると期待しております。

SPOKESの評価ポイント

●パワーポイント資料からナレーション付きの動画を簡単作成

・録画や録音が不要なため、動画制作の経験ない職員でも簡単に作成可能。

・パワーポイント資料をアップロードするだけというシンプルな操作のみで、テロップ（字幕）・ナレーション付の動画を作れる。

●高品質の合成音声変換技術

・世界一難しいとされる日本語を流暢に読み上げ、さらに地名や専門用語の微調整が可能。

・日本語だけでなく32の言語で流暢に読み上げるため、市民に向けた案内に活用できる。

●職員による説明・案内を均一化

・伝えたい内容を入力するだけで、一語一句間違えることのない説明を実現できる。

・言い忘れも発生しないため、住民の方々に伝えたい内容を正確に伝えることができる。

●自分たちで簡単に動画の修正・更新が可能

・変更したパワーポイントを再度アップロードするだけで、リアルタイムに修正を反映できる。

・動画でありながら撮り直しの必要がなく手軽に更新できるので、常に最新の情報をお届けできる。

●視聴者参加型のインタラクティブ動画

・視聴者が、動画内の目次等をクリックすることで、その目次に沿った内容へと動画が分岐し、各人が聞きたい内容のみを再生することができる。

撮影・録音無しで紙の資料を動画化。インタラクティブ動画をビジネスに

紙の資料（PowerPoint）をアップロードするだけで、簡単に動画を作成できるサービスです。高精度のナレーション付き動画を誰でも簡単に作成できるので、従来の動画制作（撮影・録音）にかかっていた、スタジオ・機材費用、時間や労力、ナレーターの人件費といったコストが一切なくなります。

SPOKESサービスサイトへ遷移する :https://www.spokes-online.jp/

「インタラクティブ動画ツール部門」で11期連続の最高位評価

<インタラクティブ動画とは？>

従来の動画視聴とは異なり、視聴者が動画をクリックすることで見たい項目を選ぶことができ、参加型で動画視聴できるのがインタラクティブ動画のポイントです。一方的に動画を視聴するのではなく興味関心のある箇所を選んで視聴できるので、双方向性のある視聴体験を提供できます。

SPOKESは各方面から注目が高まっている「インタラクティブ動画ツール」のカテゴリーにおいて最高位評価を獲得しております。

▼SPOKESが「インタラクティブ動画ツール部門」で”11期連続”最高評価受賞

https://www.bloomact.co.jp/post-250716-2/

「自分で話す」から「話してもらう」へ～”しゃべる資料”と分業する時代が到来～

資料やカタログを用いて人が話していたシーンを「紙の資料から作られた "しゃべる資料" 」に代替でき、人が話すという行為をDX化。人材不足や採用難に課題を抱える多くの企業に生産性向上という高い価値を提供いたします。

営業担当に代わって「しゃべる資料」がご案内。従来の資料を配布するだけでは伝わり難かったサービスの特徴や、ベネフィット、価格など、ユーザーに伝えたい情報を漏れなく正確に伝えることができます。

これまで配布するだけだった紙の資料ではデータの取得ができませんでした。SPOKESで動画に変換することで、データ（視聴ログ）を取得可能となり戦略的な営業活動を実現。

PowerPointの手直しだけで簡単に最新情報に修正できる編集性の高さも、紙の資料とは異なる大きなポイントです。

SPOKESサービス紹介動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/oBNo7d17raP6QgvHV13XYgNemKckMGiS

インタラクティブ動画が作成可能

視聴者が見たいページをクリックして視聴できる「視聴者参加型のインタラクティブ動画」を作成できます。一方的に動画を見るのではなく、視聴者自らが知りたい情報を選択することが可能です。

外部リンクにも遷移できるので自社サービスを動画で案内し、動画視聴後にサービスサイトへ誘導するといった導線設計も可能となります。

インタラクティブ機能サンプル動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/QKJMNEYksg8HCv4OU6o80fhku8zBKbzJ

顧客の興味関心度を把握。取得したデータはCSV出力可能

ログ分析機能を用いて視聴者の興味関心をスコアリングできます。紙の資料では取得できなかったデータを収集することが可能となります。

取得したアンケート結果はCSV出力も可能です。動画から取得した定量的なデータを事業にご活用いただけます。

ログ分析機能サンプル動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/dIQQTNaSNyzzATOmzCvgd62wMNGbM2lX

外国語の読み上げも対応可能

全部で32種類の言語を読み上げる機能により、外国人スタッフへの研修、インバウンドへの対応、外国人居住者へ案内などに対応可能です。

英語読み上げサンプル動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/VXPod5PjnSjFItjt2E7QATgkj2Bim9X3

リリースからおよそ3年で700社以上に導入

2022年8月のリリースからおよそ3年間で700社以上が導入する注目の資料動画化サービスです。

損害保険会社 / 生命保険会社 / 税理士法人 / 大手通信会社 / 証券会社 / 銀行 / 県庁・市区町村等の自治体 /コンサルティング会社 / 大学 / メーカー / 飲食 / 不動産・住宅 / 旅行 ほか

国内の大手企業を中心に業界問わず多くのご導入をいただいております。

導入企業様紹介ページへ遷移する :https://www.spokes-online.jp/case-study/

株式会社Bloom Actについて

私たち『Bloom Act』は、経営資源の一つである「時間」という価値に焦点をあて、企業運営における新たなソリューションを提供している会社です。一人ひとりの可能性や生産性を最大限に引き出すことが、未来の「新しい働き方」を創り、企業の成長、より豊かな社会へ繋がると信じ、その一役を担う企業となるべく成長を続けます。

【コーポレートスローガン】

経営に新しい「時間」という価値の創出と、時間が生み出す多くの「機会」と「体験」の提供。

機会や体験から生まれる「チャンス」の演出、そしてチャンスの連続が織りなす栄えある「未来」をつくりたい。

そんな想いを込めて掲げたスローガンです。

株式会社Bloom Act

●社名 ： 株式会社Bloom Act

●HP ： https://www.bloomact.co.jp

●設立 ： 2018年7月

●代表 ： 代表取締役 高野 峻

●資本金： 5,000万円

●本社 ： 茨城県つくば市竹園一丁目６番地１ つくばビルディング

【サービス】

BtoC向け接客システム ROOMS https://www.rooms-online.jp/

資料動画化サービス SPOKES https://www.spokes-online.jp/