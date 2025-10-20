「楽天ポイントカード」、沖縄県内唯一の百貨店「デパートリウボウ」で利用可能に

楽天ペイメント株式会社

株式会社リウボウインダストリー（以下「リウボウインダストリー」）と楽天ペイメント株式会社（以下「楽天ペイメント」）は、リウボウインダストリーが運営する沖縄県内唯一の百貨店「デパートリウボウ」において、2025年10月28日（火）より共通ポイントサービス「楽天ポイントカード」が利用可能になることをお知らせします。

本導入により、利用者は「デパートリウボウ」内の対象店舗（注1）において、「楽天ポイントカード」を提示（注2）して支払いをすると、200円（税抜）に対して1ポイントの「楽天ポイント」を貯めることができ（注3）、支払い時には貯まったポイントを1ポイント1円相当として利用することができます。

本導入を記念して、2025年10月28日（火）から11月9日（日）まで、「デパートリウボウ 楽天ポイントカードサービス開始記念！5倍キャンペーン！」を実施します。

本キャンペーンでは、キャンペーン期間中に対象店舗（注4）にて「楽天ポイントカード」を提示（注2）して200円（税抜）以上の支払いをした方に、「楽天ポイント」を通常の5倍進呈します。

リウボウインダストリーは、2005年7月よりIC型電子マネー「楽天Edy」を導入し、楽天グループとの連携を深めてきました。このたび、「楽天ポイントカード」を導入することで、データマーケティングや販促施策をより強化することが可能となります。また、会員数1億以上の強固な顧客基盤を持つ楽天グループとの連携をさらに深め、新規を中心とした利用者全体の拡大と売上の伸長、利用者へのサービスの向上を目指します。

リウボウインダストリーと楽天ペイメントは、今後も利用者の一層の利便性および満足度の向上に努めていきます。

（注1）一部対象外店舗があります。

（注2）「楽天ポイントカード」「Edy-楽天ポイントカード」「楽天ポイントカード」機能が搭載されたアプリ、「楽天カード」裏面のバーコードが対象です。「楽天ポイントカード」の機能に関する詳細は下記ページをご確認ください。

https://pointcard.rakuten.co.jp/guidance/?l-id=rpoint_top

（注3）一部「楽天ポイント」進呈対象外の商品があります。

（注4）対象店舗はキャンペーン概要をご確認ください。

■キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57042/table/681_1_5c693e6d4abbb915e2b3d8d5ad2c6ab1.jpg?v=202510210755 ]

【株式会社リウボウインダストリーについて】https://ryubo.jp/

株式会社リウボウインダストリーは、沖縄県内唯一の百貨店「デパートリウボウ」を運営。1948年の創業以来、リウボウグループの中核を担い、地域社会への貢献とお客様第一主義を理念としてまいりました。1991年に拡大移転した現在の「パレットくもじ」での営業は来春35周年を迎えます。伝統を継承しつつ、「変革」「実行」「スピード」をスローガンに、百貨店を核とした都市型複合施設業態への進化に挑戦中です。

2017年には樂園百貨店、2024年には琉貿果実苑といったオリジナルブランドも設立し、新たな価値を創造し続けています。

【楽天ペイメント株式会社について】https://payment.rakuten.co.jp/

楽天ペイメント株式会社は、楽天グループの中で決済およびマーケティングを中心としたサービスを展開する企業として2019年4月に設立されました。2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査のQRコード決済業種において、史上初となる3年連続「顧客満足」1位を獲得（注）した「楽天ペイ」をはじめ、「楽天ポイントカード」「楽天チェック」「楽天ペイ」実店舗決済などを運営しています。また、楽天ペイメント株式会社傘下の楽天Edy株式会社は「楽天Edy」「楽天キャッシュ」を運営しています。利用者には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店には業種・業態に合わせた幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムによるビジネス支援を提供しています。

（注）顧客満足度調査「JCSI」のQRコード決済業種において、3年連続で「顧客満足」1位を獲得するのが初（2025年7月30日時点）

2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査：https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.html

※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。

以上