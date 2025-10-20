OTシステムの即時復旧を可能にするSalvador Technologies 社CEOが来日

株式会社テリロジー

株式会社テリロジー（本社：東京都千代田区九段北1丁目13番5号 ヒューリック九段ビル、代表取締役：鈴木 達）は、サイバーセキュリティベンダーSalvador Technologies（本社：イスラエル、CEO：Amit Hammer）と共催で、2025年9月3日（木）に販売パートナー企業向けセミナーを開催いたしました。本セミナーでは、Salvador Technologies社CEOが登壇し、同社の最新ソリューションや導入事例を紹介するとともに、日本市場における活動本格化を発表しました。

セミナー風景OT環境からダウンタイムをなくす 即時復旧で、最高レベルのレジリエンスを実現

講演では、Salvador Technologies社がこれまで培ってきたグローバルでの実績、実際の導入事例、さらに今後リリースを予定している新機能について紹介しました。Salvador Technologies社はOT環境に特化したバックアップ・リカバリーソリューションを提供するサイバーセキュリティベンダーであり、インシデント発生時にはわずか30秒ほどでシステム復旧を実現する強みを持っています。

同ソリューションは、生産ライン停止が許されない工場やプラントにおいてサイバーレジリエンスを強化するものであり、特許取得済みのエアギャップ技術による堅牢なデータ保護や、知識不要のシンプルな操作性を備えています。既にFortune500企業をはじめ、製造業、エネルギー会社、港湾施設などで採用が進んでいます。

日本市場においては、株式会社テリロジーが昨年10月より販売を本格化しており、Salvador Technologies社と共にOTシステムの迅速な復旧を必要とするお客様に向け、パートナーと協力した提案活動を展開しています。

CEOインタビュー抜粋

Cyber Recovery Unit（CRU）Salvador Technologiesが解決する課題Amit Hammer (Salvador Technologies CEO)

Q1. 工場や重要インフラを標的としたサイバー攻撃の現状について、どのようにお考えですか？

Amit Hammer氏:サイバーの世界は変化しています。工場や重要インフラへのサイバー攻撃はもはや珍しいものではなく、日常茶飯事となっています。AIを活用したサイバー攻撃はますます巧妙化し、国家規模で甚大な被害をもたらすケースも少なくありません。OTネットワークは、攻撃者にとって最も魅力的で破壊的な標的の一つとなっています。業界レポートによると、過去12ヶ月間で75%以上の産業組織が侵入を経験しており、OT環境を標的としたランサムウェアは90%近く増加しています。

攻撃はますます巧妙化し、より破壊的な形になっています。2つの例を挙げましょう。

2021年のコロニアル パイプライン - 身代金が支払われた後も、完全な復旧には数週間かかり、大きな混乱により1日あたり数百万ドルの損害が発生しました。

2023年の名古屋港 - ランサムウェア攻撃を受け、港の操業は停止状態に陥りました。この混乱は数日間続き、日本の製造業全体に甚大な経済的波及効果をもたらしました。

メッセージは率直です。予防だけではもはや不十分です。ファイアウォール、検知ツール、ウイルス対策ソフトでは、あらゆる攻撃を阻止することはできません。「もし」ではなく「いつ」が問題なのです。

真の問題は、攻撃を受けた際にどれだけ迅速に回復できるかということです。これがサイバーレジリエンスの定義です。事業を継続する能力こそが最も重要な要素となります。

Q2. OT環境を運用するお客様とのお取引経験から、リカバリとバックアップに関してどのような課題に直面していますか？



Amit Hammer氏：私たちは常に同じ問題点を耳にしています。ダウンタイムはあまりにも大きな損失をもたらします。工場や港では、1時間のダウンタイムで数百万ドルの損失が発生する可能性があります。製薬会社やエネルギー会社にとって、ダウンタイムは安全性やコンプライアンスにも影響を与え、時には人命にまで関わることもあります。

多くのOT環境には、古いバージョンのWindows、HMI、エンジニアリングステーション、そして10年以上稼働しているサーバーが含まれています。これらは簡単にパッチを適用できず、従来のITバックアップツールではサポートされていません。

現在の復旧は時間がかかり、複雑すぎます。復旧には数日から数週間かかることも珍しくありません。IT専門家が手動でマシンの再構築、システムの再インストール、バックアップの検証を行う必要があります。OTでは、多くのバックアップが不完全、未テスト、あるいはさらに悪いことに感染しています。

その結果、ほとんどの組織は即時の復旧に対応できていません。予防に頼っているにもかかわらず、サイバー攻撃やインシデントといった避けられない事態が発生すると、オンライン状態への復旧に数日、あるいは数週間もかかるのです。これは、今日の脅威の状況では受け入れられません。

Q3. 御社のビジョンとミッションについてお聞かせいただけますか？

Amit Hammer氏：Salvador Technologiesのミッションは明確です。OT環境におけるダウンタイムをなくすことです。私たちは、OTの予防には誰もが投資しているものの、復旧にはほとんど誰も取り組んでいないというギャップを感じ、会社を設立しました。そこで、OTとICS環境に特化した初のサイバーレジリエンス・プラットフォームを構築しました。

私たちのビジョンは、サイバー攻撃によって工場、港、発電所が停止するような事態を決して起こさないことです。「常に業務継続」を新たな業界標準にしたいと考えています。そのために、私たちは瞬時の復旧を実現し、数日や数週間ではなく数分でシステムを復旧させます。

究極的には、私たちは単なるバックアップ会社ではありません。レジリエンスを提供する会社です。バックアップの整合性を検証し、コンプライアンスを確保し、サイト間の可視性を提供し、最も複雑でレガシーなOT環境であっても、クリーンなリカバリを保証します。

Q4. 製品を導入したお客様からはどのようなフィードバックをいただいていますか？

Amit Hammer氏：フィードバックは非常に好意的で、業界を問わず一貫しています。

- 非常に複雑なOTサイトでも導入が簡単。- レガシーのシステムと最新のシステムの両方で機能し、他のソリューションでは実現できない。- 回復にかかる時間が数日から数分に短縮された。

具体的な例を2つ挙げてみましょう。

- アシュドッド港では、当社のシステムがクレーン、ゲート、その他の重要なシステムを保護しています。攻撃を受けた後でも、最小限のダウンタイムで業務を継続できます。- フォーチュン500にランクインする製薬メーカーにおいて、世界12カ所の生産拠点に当社のソリューションを導入しました。お客様からは、世界中の数千台もの機械の復旧準備状況を初めて確認できたという声が寄せられています。

私たちが受け取る最も一般的なフィードバックは、安心感です。お客様は、攻撃を受けたときに、即座に安全に回復できることを知っているのです。

Q5. 日本市場についてどのようにお考えですか？また、長期的な展望についてお聞かせください。

Amit Hammer氏：日本は製造業、物流業、そして重要インフラにおいて世界をリードしており、攻撃者にとって非常に魅力的な標的となっています。名古屋港へのランサムウェア攻撃をはじめとする最近の事例は、すべてのOTオペレーターにとって警鐘となるべきものです。いま日本企業には、業務の継続性を保証するソリューションが求められています。

だからこそ、私たちはここに大きな可能性を見出しています。日本は信頼性、品質、そして長期的な信頼を重視しており、これらはSalvador Technologiesの根幹を成す価値観です。日本は、その規模の大きさだけでなく、世界的な影響力の拡大という点からも、私たちの主要市場の一つになると期待しています。ここで起きていることは、世界にとって模範となることは間違いありません。

そして最も重要なのは、テリロジー社との協業が日本での成功の鍵となることです。テリロジー社は日本のお客様のニーズと文化を深く理解しています。私たちは共に、単なるソリューションの提供にとどまらず、日本の産業の根幹にレジリエンスを構築していきます。長期的には、Salvador Technologiesが日本の国家サイバーレジリエンス戦略の一翼を担い、今後数十年にわたり工場、港湾、そしてインフラを守ってくれることを願っています。

