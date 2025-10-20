セレバルテクノロジー、日本の小売業向け「統合ビジネスプランニング（IBP）ソリューション」を発表
データ、AI、プランニング分野でグローバルに事業を展開するCelebal Technologies （本社：インド・ジャイプール／日本法人：東京都台東区、以下「セレバルテクノロジー」）は、日本の小売業に対応しカスタマイズ可能な「統合ビジネスプランニング（Integrated Business Planning: IBP）ソリューション by CT Plan Apps」（以下「IBPソリューション」）を発表いたします。
日本の小売業界では、消費者需要の変動やサプライチェーンの混乱といった課題に加え、顧客体験への期待が高まるなど、市場環境の変化にも対応する必要があります。
こうした状況の中、本ソリューションは、部門間で連携・協力しながら計画を進められるアプローチを提供し、小売業者がよりスマートかつデータに基づく意思決定を行えるよう支援します。
■IBPソリューションについて
セレバルテクノロジーのIBPソリューションは、CT Plan Apps（※1）というエンタープライズ向けの統合プランニングプラットフォームを活用して提供されます。高性能な処理基盤で多様なデータを集約し、統制の取れたデータを使って小売オペレーションを高度化するAIモデルの開発・ライフサイクル管理ができるデータブリックス(https://www.databricks.com/jp)と、使いやすいスプレッドシート形式のSigma(https://www.sigmacomputing.com/)インターフェースを組み合わせている点が最大の特徴です。
本ソリューションは、需要・供給・オペレーションの各チームを一元管理し、データの分断を解消します。さらに、AIによる予測やシナリオ分析を通じ、急速に変化する市場環境への適応力を高めます。また、リアルタイムでの共同編集や主要ERPとの連携により、計画の精度とスピードを両立させます。セキュリティやガバナンス機能、書き戻し機能も備えることで、安全かつ正確なデータ運用を支援します。
※1：CT Plan Apps は、リアルタイムでのコラボレーション、自動化されたワークフロー、そして予測分析を実現します。従来のプランニングプロセスを俊敏かつデータ主導の意思決定へと進化させる、企業パフォーマンス管理領域におけるリーディングソリューションです。CT Plan APPs(https://celebaltech.jp/products/ct-plan-apps)
■IBPを支える主要モジュール
本ソリューションは、大きく4つのモジュールで構成されています。特に小売業向けには、その中でも需要計画と補充計画の二つが中核を担います。各モジュールの主な機能は以下の通りです。
需要計画
- 過去データや販促情報、市場動向を活用したAI予測
- プランナーやカテゴリマネージャー向けのカスタマイズ可能なダッシュボード
- 予測精度の継続的な追跡と調整
補充計画
- 在庫状況に基づくスマートな発注推奨
- 在庫不足や過剰在庫に対するアラート
- 在庫管理チーム向けの支援ツール
生産計画
- 複数拠点にわたる能力に応じたスケジューリング
- スループット向上のための調整された計画
- 工場管理者およびオペレーションチーム向けのインサイト
原料計画
- 安全在庫およびリードタイムの自動最適化
- サプライヤー間での動的な調達戦略
- サプライ・購買チーム向けダッシュボード
これらの機能を組み合わせることで、在庫最適化や計画業務の効率化、迅速かつ確信を持った意思決定、不確実な市場環境への柔軟な対応といったメリットを享受できます。
IBPソリューション デモ動画
このデモでは、直感的なプラットフォーム上で様々な機能が活用される様子をご覧いただけます。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=A_mk9aBCaNo ]
■リテール&ITリーダーシップフォーラム2025への出展
セレバルテクノロジーは、2025年11月12日（水）に東京国際フォーラムで開催される「リテール＆ITリーダーシップフォーラム2025」の展示会にゴールドスポンサーとして出展いたします。弊社ブースでは、本プレスリリースで紹介したIBPソリューションを中心に、デモを交えながらより詳しい内容をご案内いたします。
【イベント概要】
名称：リテール&ITリーダーシップフォーラム2025
日時：2025年11月12日（水）
会場：東京国際フォーラム ホールB5/ オンライン同時開催
イベント詳細・お申し込みについては以下URLをご覧ください。
リテール＆ITリーダーシップフォーラム2025 - 日本小売業協会(https://japan-retail.or.jp/jra_activities/25_11_12/)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【セレバルテクノロジーについて】
セレバルテクノロジーは、データモダナイゼーション、生成AI、機械学習、SAP連携などを強みとする、グローバルなデータ・AIカンパニーです。データブリックスをはじめとする主要なモダンプラットフォームとの連携を通じて、幅広い業種の企業におけるデータ活用を支援しています。世界水準の技術力を有するインドのエンジニアと、日本語対応や商習慣への理解を備えた体制を組み合わせることで、より高品質かつ柔軟なプロジェクト推進に貢献できるよう取り組んでおります。
【会社概要】
社名：Celebal Technologies 株式会社
設立：2023年1月
URL：https://celebaltech.com(https://celebaltech.com/)/, https://celebaltech.jp(https://celebaltech.jp/)
主要業務：データ＆AIソリューション、データモダナイゼーション、SAP統合支援 等
所在地：〒111-0041 東京都台東区元浅草4丁目９-１６
お問い合わせ先：enterprisesales@celebaltech.com （日本語対応可）