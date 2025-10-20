デザインとテクノロジーが融合したフィリップス 電動シェーバー 最高峰モデル フィリップス i9000プレステージウルトラシリーズが「2025年度グッドデザイン賞」を受賞

株式会社フィリップス・ジャパン

株式会社フィリップス・ジャパン（本社：東京都港区、 代表取締役社長：ジャスパー・アスエラス・ウェステリンク、 以下 フィリップス）が展開する電動シェーバー「フィリップスi9000プレステージウルトラシリーズ」は、このたび2025年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）を受賞いたしました。

フィリップスの電動シェーバーは、世界123か国で展開、80年以上の歴史がある世界シェアNo.1[1]ブランドとして親しまれています。1939年の発売以来、刃の素材にこだわり、本社を構えるオランダの自社工場で刃の製造や技術向上のための研究開発を日々行っています。

【受賞製品 概要】

■ 製品名

フィリップス i9000 プレステージウルトラシリーズ

■ フィリップス グルーミング＆ビューティー部門 デザインリーダー ジョルジュ・ボージャンのコメント

「フィリップス i9000 プレステージ ウルトラシリーズは、一人ひとりに合わせプレミアムでパーソナライズされたシェービング体験を提供するために開発されました。まるで身体の一部であるかのようにスムーズかつ直感的に使えることを目指しました。精巧なフォルムのハンドルやインテリジェントセンサーから、トラベルケース、充電スタンド、モバイルバッテリー、UV除菌器としても機能する多機能UVパワーチャージャーに至るまで、すべてのディテールが、使う人への思いやりと精密さをもって設計されています。また、フィリップスではサステナビリティ（持続可能性）もデザインにおける重要な役割を担っています。このシェーバーには、リサイクル素材が採用されており、7年間の製品保証が付いています。これは、耐久性と環境責任に対するフィリップスの姿勢を反映したものです。」

【グッドデザイン賞審査委員による評価コメント】

独自性の高いシェービングヘッドを継承し、さらに進化させたデザインを評価した。本製品はシェーバーとして適切なハンドルと重量バランスを実現しており、柔軟に角度を変えて顔面にフィットするヘッドにより快適な操作体験が実現できている。それは、同社のシェーバーを使い続けるユーザーと新規ユーザーどちらにとっても極めて価値が高い。多彩なアクセサリーセットのいずれも高品質でデザイン言語が統一されており、ユーザーに対し所有する喜びの提供が期待できる。

グッドデザイン賞ウェブサイトでの紹介ページ

https://www.g-mark.org/gallery/winners/29841?companies=cf26c434-c281-4557-b95d-3bdba87c3207&years=2025(https://www.g-mark.org/gallery/winners/29841?companies=cf26c434-c281-4557-b95d-3bdba87c3207&years=2025)

フィリップスi9000プレステージ ウルトラ 製品詳細

製品詳細ページ：https://www.philips.co.jp/c-m-pe/face-shavers/shaver-i9000prestige-ultra

[1] ユーロモニターインターナショナル調べ 小売販売額 ボディシェーバーカテゴリーの定義 2023年データ 2023年11月と12月中に実施された調査による

フィリップス・ジャパンについて

株式会社フィリップス・ジャパンは、ロイヤル フィリップスの日本法人として1953年に創業以来、革新的な技術を通じ、人々のより良い健康と満ち足りた生活の実現を目指しています。主な事業領域は、画像診断、超音波診断、イメージガイド下治療、生体情報モニタ、ヘルスインフォマティクス、睡眠・呼吸治療、およびパーソナルヘルスと多岐に渡ります。ヘルステクノロジーのリーディングカンパニーとして、超高齢化が進む日本の医療・健康課題解決に向け取り組んでいます。

日本の従業員数は約2,000人、約70拠点でビジネスを展開しています。（https://www.philips.co.jp）

ロイヤル フィリップスについて

ロイヤル フィリップス（NYSE:PHG, AEX:PHI）は、革新的な技術を通じ、人々のより良い健康と満ち足りた生活の実現を目指す、ヘルステクノロジーのリーディングカンパニーです。

フィリップスの革新的技術は人々を中心に設計されています。先進的技術と医療従事者および消費者のインサイトを活用し、消費者にはパーソナルヘルスソリューションを、医療従事者とその患者様には病院や家庭でのプロフェッショナルヘルスソリューションを提供しています。

オランダに本社を置く当社は、画像診断、超音波診断、イメージガイド下治療、生体情報モニタ、ヘルスインフォマティクス、およびパーソナルヘルスの分野で世界をリードしています。フィリップスの2024年の売上高は180億ユーロ、全世界に約69,700人の従業員を擁し、世界100か国以上でビジネスを展開しています。フィリップスに関するニュースはこちらからご覧ください。（http://www.philips.com/newscenter/）