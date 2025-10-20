アンリツ、2025広島水道展に出展

アンリツ株式会社

アンリツ株式会社（社長 濱田 宏一）は、2025年10月29日（水）から31日（金）まで「ひろしまゲートパーク」で開催される「2025広島水道展」（主催：一般社団法人 日本水道工業団体連合会）に出展します。

本展示会では、2029年3月末のアナログ専用サービス終了を見据え、既存の監視制御システムやテレメータを活かしつつ、経済的かつ短期間でIP回線への移行を実現するIP変換機器を活用した「アナログ／IP変換ソリューション」をご紹介します。

■ 出展ソリューション

出展製品は、省スペース設計で中容量に対応した新製品「NN6002A」をはじめ、1回線対応から最大24回線対応の集合装置まで幅広いラインアップを揃えるIP変換機器「NN3000/NN6000シリーズ」です。

アナログ専用回線を利用中の水道施設で、設備の全面的な入れ替えなしに円滑なIP化に向けた最適なソリューションをご提案します。

▶ 製品の詳細はこちら

https://www.anritsu.com/ja-jp/network-solutions/solutions/ip-converter

■開催概要

展示会名：

2025広島水道展(https://suidoten.jp/2025/outline/)

会期：

2025年10月29日（水）9:30～17:00

2025年10月30日（木）9:00～17:00

2025年10月31日（金）9:00～13:00

会場：

ひろしまゲートパーク(https://gate-park.jp/)（広島県広島市中区基町５）

小間番号：85

出展内容：

・アナログ/IP変換ソリューション

IP変換機器「NN3000/NN6000シリーズ」、及び新製品「NN6002A」

そのほか、ご不明な点等ございましたら、リンクからお気軽にお問い合わせください。

https://anritsu-env-response.com/public/application/add/48

アンリツ環境計測カンパニーは、これまで培った情報通信や環境計測の技術と知見を活かし、お客様やパートナーの皆様との協力を深めることで、先進的で信頼性の高いソリューションを提供し、社会課題の解決や持続可能な産業と社会の実現に貢献してまいります。

