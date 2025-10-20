デル・テクノロジーズ、『Japan IT Week 秋 2025』に出展

デル・テクノロジーズ株式会社

デル・テクノロジーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：グレンジャー ウォリス、以下、デル・テクノロジーズ）は、2025年10月22日（水）から24日（金）まで幕張メッセ 1～8ホールで開催される『Japan IT Week 秋 2025(https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/visit/lp-all.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=587-941-2095_22970023826_179982436010&utm_campaign=ccej25_ad_visit_it&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=587-941-2095_22970023826_179982436010_772048654735_kwd-2305967306310&utm_campaign=&utm_term=b_japanitweek&gad_source=1&gad_campaignid=22970023826&gbraid=0AAAAACzyvahU1OcgJ9Ge-2eFHbWWpua4p&gclid=CjwKCAjwxrLHBhA2EiwAu9EdM1od7BsBpV97WhZdSl09ZVDgEKlM42NyU1APnschS2R3jKKPCRFjMBoCm0MQAvD_BwE)』に出展します。

デル・テクノロジーズのブースでは、AI、エッジ、仮想化、ハイブリッドクラウド、水冷データセンター向け機器などITインフラの導入から、PCや周辺機器などIT資産の導入にかかわる担当者様まで、最新の動向やソリューションを一挙に展示・公開しています。クライアント関連では、小規模ビジネス向けに10月より販売が開始された手頃でビジネス フレンドリーなDell Pro Essentialシリーズから、クリエイターやAI開発者向けに設計され、ポータビリティーと卓越したパワーを実現するDell Pro Maxシリーズまで、多様なニーズに対応する幅広いラインナップのPCを展示します。また、デジタルアシスタントを展示し、来場者にブースをご案内します。 IT基盤関連では、生成AI時代をリードするサーバー基盤、水冷ラック ソリューション、Azure Localソリューションなどをご紹介します。

さらに、30分ごとに開催するブース講演では、PCブランド刷新の概要やクライアント新製品の特長、AI基盤の根底を支えるストレージ基盤の重要性、AI時代の新たなDCインフラ像など、様々なテーマについて各担当者よりご説明します。

『Japan IT Week 秋 2025』概要

● 開催日時：2025年10月22日（水）～10月24日（金）

10:00～17:00

会場：幕張メッセ 1～8ホール

住所：〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1

電話番号：03-5530-1111

● 参加：無料/ WEB(https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/about/itweek.html)にて事前登録制

主催：RX Japan株式会社

ブースのイメージ

デル・テクノロジーズ出展概要(https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/search/2025/directory/directory-details.%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%82%BA%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-a52820e0-1ed6-486a-9668-db1529f654ca.html#/)

● ブース：小間番号 / A10-62

● ブース講演スケジュール ※一部の内容や時間帯に変更が生じる可能性があります。

◆「NVIDIAパートナーによる最新技術セッション」オープンセミナーゾーンでのデル・テクノロジーズ講演(https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/conference/ex-presentation.html?tracks=NVIDIA%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3#/sessions)（無料／事前申込不要）

※一部の内容や時間帯に変更が生じる可能性があります。

場所：「NVIDIAパートナーによる最新技術セッション」ゾーン

デル・テクノロジーズ講演スケジュール

◆カンファレンスでのデル・テクノロジーズ講演(https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/conference/overview.html)（無料／事前申込制）

セッション番号：JIW-55

セッション日時：10/24(金)11:45-12:45

セッションタイトル：水冷元年2025 ： 熱狂するAI時代を支えるサーバー冷却技術

2025年、AI時代のサーバー高密度・高発熱化により空冷の限界が顕在化し、水冷が現実解となる「水冷元年」が到来しました。本講演では、水冷サーバーの最新動向と新たな「生態系」の必要性をご紹介するとともに、いま起きている実例についても解説します。

『Japan IT Week秋 2025』について

Japan IT Week【秋】は、「ソフトウェア＆アプリ開発 展」「IoT・エッジコンピューティング EXPO」「情報セキュリティ EXPO」「データセンター EXPO」「IT人材不足対策 EXPO」「情シス応援 EXPO」の 6つの展示会で構成される、下半期最大のシステム開発・運用・保守に関する総合展です。IT・DX企業が一堂に集結し幅広くIT分野を網羅して開催することで、最新情報やトレンドを収集できる機会を創出し、日本のIT業界の発展と社会課題の解決に貢献しています。

