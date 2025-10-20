「RICOH Value Presentation 2025 in Sapporo」を2025年11月13日～11月14日にリアル開催
リコージャパン株式会社（社長執行役員：笠井 徹）は2025年11月13日(木)～11月14日(金)に、「DX＆GX～AI “壁を壊せ 動き出せ”」をコンセプトに、お客様の課題解決のためのセミナーやExhibition（展示）を行う「RICOH Value Presentation 2025」を、グランドメルキュール札幌大通公園にて開催いたします。
私たちの前には、社会課題という「壁」が立ちはだかっています。労働人口の減少、高度化するセキュリティの脅威、脱炭素の推進など、企業を取り巻く環境は大きく変化し、これらの課題に立ち向かうためには、柔軟かつ持続可能な変革が求められています。本イベントは、経営者・経営幹部・事業責任者の皆様に寄り添い、デジタルサービスやAIの力を通じて、それらの壁を共に乗り越えていくことを目指しています。
セミナーには、各分野に精通したプロフェッショナルが登壇し、AI活用、DX（業務改革）、セキュリティ、ESG、働きやすいオフィス空間構築などの最新の事例や、実践的なノウハウをご紹介。
Exhibition（展示）では、お客様が直面する課題に向き合い、社会課題の「壁」を突破するヒントをお届けします。DX、GX、AI、セキュリティ、建設、そして注目デバイスの6つのゾーンで、変革に向けた伴走支援を提供します。
【イベント概要】
■名称
RICOH Value Presentation 2025 in Sappro DX & GX ～ AI “壁を壊せ 動き出せ”
■日時
2025年11月13日（木）、14日（金）10:00 ～ 17:30（17:00受付終了）
■会場
グランドメルキュール札幌大通公園 （旧ロイトン札幌）
展示受付：3階、セミナー受付：2階
（北海道札幌市中央区北1条西11丁目1番地1）
■アクセス
・JR「札幌駅」タクシー約5分
・地下鉄（東西線）「西11丁目」徒歩3分
https://grand-mercure-sapporo-odoripark.jp/access/
■主催：リコージャパン株式会社 北海道支社
共催：北海道リコー会
■お申し込み
＜報道関係者のお申込み＞
RICOH Value Presentation 2025 Webサイトからはお申込みせず、
下記メールアドレスまでご連絡をお願いいたします。
リコージャパン株式会社 コーポレートコミュニケーション部 広報・ブランディンググループ
E-mail：zjc_rjccd@jp.ricoh.com
＜報道関係者以外のお申込み＞
下記URLよりお申込みをお願いいたします。
https://event.ricoh.co.jp/public/seminar/view/60038?
企業情報
■リコージャパン株式会社
■事業内容
さまざまな業種におけるお客様の経営課題や業務課題の解決を支援する各種ソリューションの提供。
１．複合機（MFP）やプリンターなどの画像機器や消耗品およびICT関連商品の販売と関連ソリューションの提供
２．サポート＆サービス（画像機器やICT関連商品の保守、ネットワーク構築・保守、ICT運用業務代行）
３．システムインテグレーションおよびソフトウェア設計・開発
▽リコージャパン企業情報（リコー ソリューション・商品サイト）
https://jp.ricoh.com/companies/ricoh-japan