【Dior】アカデミー映画博物館ガラでマイキーマディソンが纏ったドレスのサヴォワールフェールを公開

クリスチャン・ディオール合同会社

2025年10月18日、ロサンゼルスにて開催されたアカデミー映画博物館ガラにて、マイキー・マディソンがジョナサン・アンダーソンによるドレスを纏って登場しました。メゾンのクラフツマンシップを体現したサヴォワールフェールを、ソフィ・カルが撮り下ろした写真よりご覧ください。

(C) SOPHIE CARRE(C) SOPHIE CARRE(C) SOPHIE CARRE(C) SOPHIE CARRE(C) SOPHIE CARRE(C) SOPHIE CARRE

マイキー・マディソンは、刺繍をあしらったグレーのレースドレスを着用しました。

(C) Getty Images

【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

