【Dior】アカデミー映画博物館ガラでマイキーマディソンが纏ったドレスのサヴォワールフェールを公開

写真拡大 (全7枚)

クリスチャン・ディオール合同会社

2025年10月18日、ロサンゼルスにて開催されたアカデミー映画博物館ガラにて、マイキー・マディソンがジョナサン・アンダーソンによるドレスを纏って登場しました。メゾンのクラフツマンシップを体現したサヴォワールフェールを、ソフィ・カルが撮り下ろした写真よりご覧ください。



(C) SOPHIE CARRE


(C) SOPHIE CARRE


(C) SOPHIE CARRE


マイキー・マディソンは、刺繍をあしらったグレーのレースドレスを着用しました。



(C) Getty Images


