【Dior】アカデミー映画博物館ガラでマイキーマディソンが纏ったドレスのサヴォワールフェールを公開
2025年10月18日、ロサンゼルスにて開催されたアカデミー映画博物館ガラにて、マイキー・マディソンがジョナサン・アンダーソンによるドレスを纏って登場しました。メゾンのクラフツマンシップを体現したサヴォワールフェールを、ソフィ・カルが撮り下ろした写真よりご覧ください。
マイキー・マディソンは、刺繍をあしらったグレーのレースドレスを着用しました。
