【年次報告書（2024ー2025）発行】交差/intersection-チガイが出会う ミライが動くー

社会福祉法人あいの実年次報告書 表紙デザイン

NPO法人設立から20年という節目を迎えた本年度。私たちの活動を支えてくださるご利用者様、ご家族、地域の皆様、そしてご支援くださる企業・団体の皆様に、心より感謝申し上げます。

今年度のテーマは「交差/intersection-チガイが出会う ミライが動くー」。人と人、心と心が出会うための安全な交差点でありたいという私たちの想いを込めました。本報告書では、このテーマを象徴する二つの新しい取り組みを特集しています。

特集1：ピアサポートの進化形『ほのぴあ』始動

2025年4月より、仙台市との協働で始動した家族支援プロジェクト『ほのぴあ』。障がいのあるお子さんを育てるご家族が、同じ経験を持つ仲間とつながり、支え合うための多様な拠点づくりを目指す取り組みです。カフェでの自然な交流から生まれた支え合いの輪を、福祉×行政の連携により、持続可能な地域の仕組みへと育んでまいります。

特集2：視線で描くアート『GAZE ART BOOK』の波及

視線入力という技術を用いて、医療的ケア児・者が創り出したアート作品をまとめた『GAZE ART BOOK』が完成しました。子どもたちの豊かな感性が表現された作品は、病院や大学、図書館など多岐にわたる分野に寄贈され、アート×社会の感動が実現。多くの共感と対話を生み出しています。

年次報告書５ー６

本報告書が、私たちの活動に関心を寄せてくださる皆様との新たな「交差点」となることを願っております。ぜひご一読ください。年次報告書の詳細はこちらからご覧いただけます。

AINOMI ANNUAL REPORT 2024-2025(https://ainomi.com/wp-content/uploads/2025/10/vol23.pdf)

■ご支援いただいたパートナー企業様のご紹介

本年度の活動も、多くの企業の皆様からの温かいご支援によって支えられています。企業・団体様に心より感謝申し上げます。（順不同）

- EPEIOS JAPAN様 エペイオス公式サイト(https://epeios.jp/)- 有限会社 都市建築設計集団/UAPP様 都市建築設計集団／UAPP | 仙台・宮城の建築設計事務所(https://www.uapp.jp/)- 株式会社GEAR様 株式会社ギア(https://www.g-gear.jp/)- 市村工務店様 市村工務店｜山形県の総合建設業(https://ichicom.co.jp/)- 仙台トヨペット長命ヶ丘店様 トヨタのお店「仙台トヨペット」トヨタ車のことならお任せください(https://www.p-sendai.co.jp/)- 株式会社 わたなべ様- 株式会社セーテン様 会社案内 | 仙台市のアパート・マンション探しはセーテンへ(https://www.seiten2020-senndai.com/company/)- 善い心を未来につなぐ財団様 公益財団法人 善い心を未来へつなぐ財団(https://yoikokoro-mirai.org/)- 特定非営利活動法人 やっぺす!! 様 やっぺす！自ら輝こうとする女性をエンパワーメントするNPO - 石巻復興支援ネットワーク(https://www.yappesu.jp/)年次報告書17‐18頁

【本件に関するお問い合わせ】

社会福祉法人あいの実

住所: 〒981-3217 仙台市泉区実沢中山北100-2

電話番号: 022-785-9440