事業存続のリスクに備える、経営者のための「がん対策推進セミナー」開催

経営者のためのがんセミナー

株式会社CAF（代表取締役 松良佳孝）は、事業成長の核である経営者自身の健康リスクに焦点を当てたセミナー「社長が倒れるは、会社が倒れる。～経営者のための“事業継続” がん対策推進セミナー～」を、2025年11月19日(水)に秋葉原にて開催いたします。

本セミナーには、がん治療の第一人者である東京大学医学部附属病院 放射線科 特任教授の中川恵一医師が登壇し、経営者が今すぐ知るべき、がんリスクへの具体的な備えを解説します。

■セミナー開催の背景：社長の健康こそが、最大の事業リスク

日本人の2人に1人が生涯のうちにがんに罹患する時代。特に、自身の存在が事業の根幹を担う成長企業の経営者にとって、がんは単なる個人の健康問題に留まりません。社長が倒れることで「売上減少」、「経営の停滞」、「返済の前倒し」、「業務逼迫」、「従業員退職」といった深刻な経営リスクに直結し、最悪の場合、会社の存続そのものを脅かす「がん倒産」に至るケースも少なくありません。

多くの中小企業経営者が「自分が倒れたら会社が回らない」という危機感を抱えながらも、日々の業務に追われ、具体的な対策を後回しにしがちです。本セミナーは、そんな多忙な経営者の皆様に、事業を守るための「がん対策」という経営戦略の重要性を伝え、具体的なアクションプランを提供するために企画いたしました。

■本セミナーで学べること

この90分が運命を変える知っていただきたい「がん」のすべて

- 具体的ながん対策アクション（知る・検診する・予防する・備える）- 【事例紹介】経営者、従業員ががんにかかることによるリスク- 【経営者必聴】東大病院特任教授が語る、がん治療のリアルな裏話- 信頼できるパートナーを見つける重要性

登壇者プロフィール

中川 恵一（なかがわ けいいち）医師

東京大学医学部附属病院 放射線科 特任教授

1985年東京大学医学部卒業。2002年より東京大学大学院医学系研究科准教授。厚生労働省「がん対策推進企業アクション」議長も務める。

日本で最も有名ながん専門医の一人であり、分かりやすい解説に定評があり、テレビ・ラジオなどメディア出演多数。主な著書に『がんのひみつ』（朝日出版社）、『がんを生き抜く』（中央公論新社）など。日本の放射線治療、がん治療の第一人者として、がんに関する正しい知識の啓発に尽力している。

■開催概要- セミナー名：事業存続のための経営者がん対策推進セミナー- 日時： 2025年11月19日(水) 16:00～17:30（受付開始 15:45）- 会場：TKPガーデンシティPREMIUM秋葉原（JR秋葉原駅 徒歩4分）- 対象： 経営者、役員の方- 定員： 40名- 参加費： 無料- お申し込み方法： 以下のURLよりお申し込みください。https://executive-cancer-seminar.com/lp01/- 申込締切： 2025年11月18日(火) または定員に達し次第

【主催者情報】 株式会社CAF（榊原貴博、菊池亮、金子文生、兼城龍亮、駒村友崇）

所在地：東京都台東区台東4-30-6 I LIVE FOREST

HP URL：https://www.caflow-inc.com/