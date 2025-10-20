美味しく続けられるプロテイン誕生！－福岡（博多・春吉）パーソナルトレーニングジム「スイッチ」－
なぜ私たちががプロテインを作ったのか？
健康志向の高まりとともにプロテイン市場は拡大していますが、実際の利用者からは「味が好みに合わず続けにくい」「粉っぽくて飲みにくい」といった声も少なくありません。
Switchはこれまで数多くのお客様をサポートする中で、「続けやすいことこそ健康習慣に不可欠」 と考え、本プロジェクトを立ち上げました。
日々の習慣が、理想の身体を作ります。その第一歩をイチゴ味＆チョコ味プロテインで！
３つの特徴
１.プロが選んだ栄養設計
現役パーソナルジム経営者が監修。タンパク質含有量の高さ（20g以上/1杯）BCAA・ビタミン配合など、運動前後に最適。
２.続けられる美味しさ
甘すぎない濃厚チョコ味・爽やかなイチゴ味・水、牛乳どちらでも溶けやすい。
３.体形に悩む人へ
ダイエット中でも安心・筋肉をしっかりサポート。女性にも飲みやすい風味。
WPCホエイプロテイン
＊一食あたりタンパク質２０g配合
＊アミノ酸の吸収効率が無駄なく最も高い”アミノ酸スコア１００”
＊ホエイの産地はドイツ産・ポーランド産・アメリカ産で、
ホルモン剤も不使用の牛乳由来
食物繊維 ２５００mg以上/食
＊プロテインと相性のいい食物繊維を、しっかり２５００mg以上配合
＊腸内環境を整えることでプロテインの吸収効率を高めます
食物繊維が不足すると、便秘や糖尿病、肥満など生活習慣病の原因に繋がりますタンパク質やビタミンのように身体に直接的な栄養にはなりませんが、人体の健康維持に必須の成分です。
１１種の主要ビタミン １/３日分
＊タンパク質の吸収効率を高めるビタミンB群を中心に、
主要ビタミン１１種を１日必要量１/３を配合
＊V.B1,B2,B6,B12,ナイアシン，パントテン酸，葉酸，V.A,V.C,V.D,V.E
ビタミンB群は体内でエネルギーを作り出す”エネルギー代謝”に欠かせない栄養素です
また、健康的な肌や髪、歯を作り、貧血や病気などへの抵抗力を高める働きがあり、とても重要な役割を果たしています。それらが不足すると、疲労が溜まりやすくなり免疫が低下するため、元気な毎日を過ごすためには必須の栄養素です
人工甘味料不使用
＊アスパルテームはもちろん、合成甘味料を一切不使用
＊こだわりの天然甘味料で美味しく仕上がっておりますので、トレーニングされている方だけでなく、年齢問わず幅広くご愛飲頂けます。
＊防腐剤も不使用
今後の展開
本製品は、クラウドファンディングサイト 「Makuake」 にて先行販売をスタートします。
支援者限定の特典付きリターンも用意し、オンライン・オフラインを通じてより多くの方々に健康習慣を広げていく計画です。
＜商品について＞
商品名：原田知子監修・ホエイプロテイン（イチゴ味・チョコ味）
販売期間：2025年10月14日（火）～11月28日（金）
販売場所：マクアケ
マクアケURL
https://www.makuake.com/project/switch1/
■クラウドファンディング概要
【超超早割】イチゴ味×２.19980円の25％OFF限定10セット 14970円
【超超早割】チョコ味×２.19980円の25％OFF限定10セット 14970円
【超超早割】イチゴ味×１.チョコ味×１.19980円の25％OFF限定10セット 14970円
【超超早割】イチゴ味×４.39900円の25％OFF限定10セット 29940円
【超超早割】チョコ味×４.39900円の25％OFF限定10セット 29940円
【超超早割】イチゴ味×２.チョコ味×２.399000円の25％OFF限定10セット 29940円
【超早割】イチゴ味×２.19980円の20％OFF限定10セット 15960円
【超早割】チョコ味×２.19980円の20％OFF限定10セット 15960円
【超早割】イチゴ味×１.チョコ味×１.19980円の20％OFF限定10セット 15960円
【超早割】イチゴ味×４.39900円の20％OFF限定10セット 31930円
【超早割】チョコ味×４.39900円の20％OFF限定10セット 31930円
【超早割】イチゴ味×２.チョコ味×２.399000円の20％OFF限定10セット 31930円
【早割】イチゴ味×２.19980円の15％OFF限定10セット 16960円
【早割】チョコ味×２.19980円の15％OFF限定10セット 16960円
【早割】イチゴ味×１.チョコ味×１.19980円の15％OFF限定10セット 16960円
【早割】イチゴ味×４.39900円の15％OFF限定10セット 33930円
【早割】チョコ味×４.39900円の15％OFF限定10セット 33930円
【早割】イチゴ味×２.チョコ味×２.399000円の15％OFF限定10セット 33930円
事業概要：パーソナルトレーニングジム
博多店：福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目18-14
春吉店：福岡県福岡市中央区春吉2-9-21 春吉アクアビル2F
《本リリースに関するお問合せ》
パーソナルトレーニングジム Switch 担当：原田
Tel: 092-287-6662
Mail: harada@switch-hakata.com
https://www.switch-hakata.com/