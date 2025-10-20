【わずか1ヶ月で開発】カコムスグループ、Microsoft Copilot Studioを活用したRAG「KMSG-AI」を運用開始

カコムス株式会社

システム開発・保守を手がけるカコムス株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：清水卓） は、グループ全社員を対象とした独自の AI エージェント「KMSG-AI」を開発し、運用を開始しました。RAG（Retrieval Augmented Generation）の機能を搭載し、情報の検索性向上と業務効率化を目的として構築したものであり、今後は社外への展開も視野に入れています。

KMSG-AI は、Microsoft Copilot Studio を基盤として構築した AI システムです。社内規定や各種ファイル、FAQ などの情報を登録することで、社員が質問すれば即座に適した回答が得られる仕組みになっています。

▼機能について

主な機能は、「ナレッジ」「トピック」「ツール連携」の 3 つ。ナレッジ機能は、社内のデータファイルや SharePoint の URL を登録することで情報を一元化し、知りたい情報の検索や回答を実現します。トピック機能は、特定の質問に対する回答の流れを、画面上で直感的に設定できる仕組みです。プログラミングの知識がなくても、ドラッグ＆ドロップなどの操作で簡単に運用することが可能です。ツール連携は外部機能と連動し、スケジュールの確認や天気情報などの取得を可能とします。

▼背景・課題

カコムス社が KMSG-AI を開発した背景には、社内情報の分散という課題があります。総務や人事、インフラ部門など各部署に情報が散在し、社員は必要な情報を得るために複数の場所を検索する必要がありました。この状況を改善するため、1 ヶ所にアクセスすればすべての情報が得られる仕組みを AI で実現しようと取り組みを開始しましたが、顧客企業からも同様のニーズが寄せられており、自社での開発・運用を通じて蓄積したノウハウを、将来的に外部に提供することも想定しています。

▼強み

KMSG-AI 開発における最大の特徴は、コスト効率と開発スピードにあります。Microsoft 365 Copilot は、1 ユーザーにつき年間約 5 万円のライセンス費用が発生するため、全社展開は現実的ではありませんでした。しかし Microsoft Copilot Studio を採用して環境構築すれば、テナント単位でライセンスを購入することで、指定の社内情報にアクセスできます。これにより、コストを抑えつつ、同等の利便性を実現できるようになりました。

セキュリティ面に関しては、組織・社員のアカウントごとにアクセス権限を判定する仕組みを組み込み、安心して利用できる環境を整備しています。

開発期間は要件定義や検証を除き、わずか 1 ヶ月という短期間で開発しました。GUI ベースでローコード開発ができるため、専門的なプログラミング知識がなくても運用できる点も重要な要素です。「開発部署のメンバーがいなくても運用できるツール」を意識し、将来的な運用部署への引き継ぎも考慮しています。加えて、スケジュール取得機能やパートナー調達を支援するボットなど、カコムス社独自の業務ニーズに即した機能拡張も行っています。

▼利用状況

KMSG-AI の運用開始から 2 週間が経過した段階で利用状況を調査したところ、「社内文書の検索」での利用が最も多く、次いで「スケジュール確認」や「FAQ検索」が増加傾向にあります。

▼今後の展望

カコムス社では今後、社内の各種システムとの連携拡大を予定しています。現在部署ごとに行われている案件管理などをひとつにまとめ、「社内システムの入口」としての機能を強化し、社内全体の業務効率化を図っていきます。また、自社で培った知見を基に、社外への展開も視野に入れており、顧客企業に対して Microsoft Copilot Studio を用いたスピード感あるRAG構築を伴走支援していく方針です。加えて、顧客の要望にきめ細かく対応するため、「Azure AI Foundry」を活用したカスタム AI での柔軟な提案も可能にしていきます。

社内の業務効率化やナレッジ活用の推進、AI 活用支援を通じて新たな価値を創出するカコムス社の取り組みに関心を持たれた方は、下記までお問い合わせください。

カコムス株式会社 マーケティング推進室

Mail：kacoms_media@kacoms.co.jp

〒530-0004

大阪市北区堂島浜 1-2-1 新ダイビル 26F

TEL ： 06-6342-7811

FAX ： 06-6342-7822