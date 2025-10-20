¡Ú¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¡Û½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ø¤ª¤ê¤Ò¤á¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù Âè3²ó¶¯²½¹ç½É »²²ÃÁª¼ê¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é29Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÅìµþÅÔ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ø¤ª¤ê¤Ò¤á¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÙÂè3²ó¶¯²½¹ç½É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê»²²ÃÁª¼ê¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉÔ»²²Ã¡Û
µÈÌî »¹¼î¡Ê·§ËÜ¥Ó¥åー¥¹¥È¥Ô¥ó¥Ç¥£ー¥º¡Ë
ÍýÍ³¡§¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ
°¤µ×ÄÅ Í´»Ò¡Ê·§ËÜ¥Ó¥åー¥¹¥È¥Ô¥ó¥Ç¥£ー¥¹¡Ë
¢£¼Â»Ü³µÍ×
¡¦Âè3²ó¶¯²½¹ç½É¡ÊÅìµþÅÔ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡¡´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë～29Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¡ÆâÍÆ¡§¥êー¥°£È½êÂ°¤ÎÂåÉ½¸õÊäÁª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¼Â»Ü¡£8·î¤Î¹ç½É¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¸þ¤±¤¿Àï½ÑÍý²ò¤È¥Áー¥àÏ¢·È¤Î´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¢£»²²Ã¥á¥ó¥Ðー
¢þÂè3²ó¶¯²½¹ç½É¡ÊÅìµþÅÔ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡Ë 18¿Í
½©»³ ¤Ê¤Ä¤ß¡Ê162cm¡¿¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¥¢¥é¥ó¥Þー¥ìÉÙ»³¡¿µþÅÔÉÜ¡Ë
¥°¥ì¥¤ ¥¯¥ì¥¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡Ê171cm¡¿·§ËÜ¥Ó¥åー¥¹¥È¥Ô¥ó¥Ç¥£ー¥º¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
½é¸« ¼ÂÜ¿»Ò¡Ê165cm¡¿»°½Å¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¥¢¥¤¥ê¥¹¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
Àô ¹¬Êâ¡Ê176cm¡¿Âçºå¥é¥ô¥£¥Ã¥Ä¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë
µÈÎ± Íµª¡Ê164cm¡¿¥Ï¥Ëー¥ÓーÀÐÀî¡¿¼¯»ùÅç¸©¡Ë
Âç¾¾ß· ºÌ²Æ¡Ê175cm¡¿¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¥¢¥é¥ó¥Þー¥ìÉÙ»³¡¿µÜ¾ë¸©¡Ë
²¼²° ÁÕ¹á¡Ê168cm¡¿·§ËÜ¥Ó¥åー¥¹¥È¥Ô¥ó¥Ç¥£ー¥º¡¿´ôÉì¸©¡Ë
³Þ ÀôÎ¤¡Ê169cm¡¿¥½¥Ëー¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥° ¥Ö¥ëー¥µ¥¯¥ä¼¯»ùÅç¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë
ÊõÅÄ ´õ½ï¡Ê168cm¡¿¥½¥Ëー¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥° ¥Ö¥ëー¥µ¥¯¥ä¼¯»ùÅç¡¿°ñ¾ë¸©¡Ë
ÃæÂ¼ ÊâÌ´¡Ê174cm¡¿¥Ï¥Ëー¥ÓーÀÐÀî¡¿´ä¼ê¸©¡Ë
²¬ÅÄ ºÌ°¦¡Ê168cm¡¿¹áÀî¶ä¹ÔGiraSol kagawa¡¿»³¸ý¸©¡Ë
¼ò°æ Í¥µ®»Ò¡Ê164cm¡¿¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¥¢¥é¥ó¥Þー¥ìÉÙ»³¡¿Ê¡°æ¸©¡Ë
µÜÇ÷ °¦³¤¡Ê163cm¡¿·§ËÜ¥Ó¥åー¥¹¥È¥Ô¥ó¥Ç¥£ー¥º¡¿ÂçÊ¬¸©¡Ë
ÀîÅç ²ê°Í¡Ê170cm¡¿¥½¥Ëー¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥° ¥Ö¥ëー¥µ¥¯¥ä¼¯»ùÅç¡¿¼¯»ùÅç¸©¡Ë
¾¾±º Ì¤Æî¡Ê158cm¡¿¹áÀî¶ä¹ÔGiraSol kagawa¡¿»³¸ý¸©¡Ë
Ê¡°æ ¤¹¤ß¤ì¡Ê171cm¡¿¹áÀî¶ä¹ÔGiraSol kagawa¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë
ßÀ¸ý ¤Þ¤ª¡Ê175cm¡¿¥¶¡¦¥Æ¥é¥¹¥Û¥Æ¥ë¥º ¥é¥Æ¥£ー¥ÀÎ°µå¡¿Ä»¼è¸©¡Ë
°¤µ×ÄÅ Í´»Ò¡Ê171cm¡¿·§ËÜ¥Ó¥åー¥¹¥È¥Ô¥ó¥Ç¥£ー¥º¡¿ÆÊÌÚ¸©¡Ë
¢£º£¸å¤ÎÍ½Äê
¡¦11·î¾å½Ü¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¥á¥ó¥ÐーÈ¯É½
¡¦11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë～14Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡Âè4²ó¶¯²½¹ç½É¡ÊÅìµþÅÔ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡¦11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë～23Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Âè2²ó²¤½£±óÀ¬¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
¡¦11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Âè27²óIHF½÷»Ò¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
