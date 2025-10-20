番組レギュラーとオンラインで話せるチャンス！テレビ埼玉『おとばん!!!』グッズ作成委員会コラボ記念・オンラインくじをWithLIVEで開催
株式会社WithLIVE（東京都渋谷区、代表取締役：大島翼）が運営するオンラインくじプラットフォーム「Withくじ」にて、テレビ埼玉「おとばん!!!」とのコラボレーションによるオンラインくじ企画「おとばん!!!グッズ作成委員会 Withくじ」を販売いたします。
商品概要
本企画では、テレビ埼玉にて放送中「おとばん!!!」とのタイアップ企画として、番組収録時に撮り下ろした写真を使用したオリジナルグッズや、出演者による録り下ろしボイスなど、ここでしか手に入らない賞品をご用意しております。
また、Wチャンス賞として、出演者自らが番組内で考案した特別企画として、10連くじをご購入いただいた方の中から抽選で5名様に、番組レギュラーメンバー3名（スギちゃん／お見送り芸人しんいち／真島なおみ）とのオンライン個別トーク会（1対3／3分間）にご参加いただける特典をご用意しています。
ぜひこの機会にご参加ください。
【テレ玉】おとばん!!!グッズ作成委員会コラボ記念！Withくじ
【開催期間】2025年10月20日（月）20:00 ～ 11月20日（木）23:59まで
【販売価格】1回につき700pt
https://www.withlive.jp/kuji.php?id=8100
【当選景品内容】
SS賞 ：【限定5本】直筆サイン入り！記念ポスター（A2サイズ）
S賞 ：番組オリジナルTシャツ（撮り下ろしプリント入り）
A賞 ：トートバッグ
B賞 ：【限定5本】あなたのお名前入りメッセージボイス
C賞 ：アクリルコースター（6種）
D賞 ：オリジナルステッカー（全8種）
E賞 ：オリジナルメッセージ入りデコ画像（8種）
10連特典 ：録りおろしボイス（全6種）
Wチャンス ：【限定5本】レギュラーメンバー3名と3分間個別トーク（WithLIVE使用）できる権
【番組情報】
番組名：おとばん!!!
放送：テレビ埼玉
放送日時：毎月第1・3月曜日 25:30～／見逃し配信 放送終了後 26:00～
おとばん!!!公式CH：https://www.youtube.com/channel/UC8Bb7yOLhgsclQr0rBmDiAA
番組公式X：https://x.com/otoban_tv
おとばん!!!グッズ作成委員会 WithLIVE回放送日
2025年10月20日（月） 25:30～／見逃し配信 放送終了後 26:00～
WithLIVEについて
WithLIVEは、オンラインでアーティストとファンが1対1のコミュニケーションをはかれるライブトークアプリサービスの先駆けとして2018年10月に提供を開始、2019年1月に正式版アプリをリリースしました。
2020年8月には、独自の本人認証システムを備えセキュリティを強化した「WithLIVE Meet&Greet」をリリース。この新アプリでは次の参加者への画面切り替え時間が約2～3秒と業界最短を実現し、より安心安全でタイムロスやストレスが少ない快適なオンラインイベント環境を提供しています。11月からは2ショット撮影機能も実装されました。
【アプリ概要】
名 称 : WithLIVE（読み：ウィズライブ）
公式Twitter：https://twitter.com/withlive_app
App Store : https://apps.apple.com/jp/app/id1435318006
Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.withlive
【Withくじ】
アーティストのグッズなどが当たるハズレなしのくじをオンラインで引くことができるサービスです
【会社概要】
社名 : 株式会社WithLIVE（WithLIVE Inc.）
所在地 ：東京都渋谷区桜丘町12-10 渋谷インフォスアネックス4・5・6階
役員 : 代表取締役 大島翼
設立 : 2016年11月4日
事業内容 ：WEBサービス、スマートフォンアプリの企画・開発
URL ：https://withlive.co.jp/
※株式会社WithLIVEは株式会社サイバー・バズの100%子会社です。