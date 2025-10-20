株式会社KDCとのネイビーパートナーシップ契約締結のお知らせ

株式会社NTT Sports X

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、浦安D-Rocksは、株式会社KDC（本社：大阪府大阪市西淀川区、代表取締役社長：石田 俊哉、以下：KDC）とネイビーパートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。



浦安D-Rocks とKDCは、本パートナーシップを通じてラグビーの価値の最大化だけでなく、ホストタウンである浦安市にスポーツの力で賑わいを作り、地域の魅力を発信し、地域を活性化させる取り組みを実施していきます。



2025年12月に開幕するNTTジャパンラグビー リーグワン2025-26（以下、リーグワン）を一枚岩となって戦い抜き、ディビジョン１で中長期的にプレーオフ、決勝進出を目指していくとともに、KDCのプロモーションも積極的に行ってまいります。

■会社概要

【社名】 株式会社KDC

【代表者】 代表取締役社長 石田 俊哉

【本社所在地】 大阪府大阪市西淀川区千舟3丁目3-2

【URL】 https://www.kdc-jp.com/