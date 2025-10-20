¡ÔTATRAS / ¥¿¥È¥é¥¹¡Õ¤¬¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡ÔYOSHIROTTEN / ¥è¥·¥í¥Ã¥È¥ó¡Õ¤ò·Þ¤¨¤¿¸ÂÄê¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä
¾å¼Á¤ÊÁÇºà¤ÈÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò»ý¤Á¡¢ÅÔ²ñÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¦¥§¥¢¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÔTATRAS¡Õ¤Ï10·î31Æü(¶â)¤è¤ê¡¢ÎØÅç¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤È¸½Âå¤Î´¶À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖLayers of Japanese Craft¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¸ÂÄê¤Î¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥íー¥ó¥Á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤ËÆâÊñ¤µ¤ì¤ëÂ¿ÁØÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òºÆ²ò¼á¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦·Á¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÔTATRAS¡Õ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤È¸½ÂåÅª¤Ê´¶À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢µþÅÔ¡¦Ä«Æü¾Æ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶äºÂ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Î¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÈ¯É½¡£¤½¤¦¤·¤¿»×ÁÛ¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ë·Á¤Ç¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Î¡Èº£¡É¤òÅ»¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤¬ËÜ¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼¿ÅÉ¤ê¤ÎÅÁÅýÅª¤Êµ»Ë¡¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ü¤«¤·ÅÉ¤ê¡×¤Î¿§ºÌÉ½¸½¤Ç¤¹¡£¼¿¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë±ü¹Ô¤¤È¸÷¤Î°Ü¤í¤¤¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÔTATRAS¡Õ¤Ï¤½¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤ÎÈþ¤ò¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥Õ¥©¥ë¥à¤ËÃÖ¤´¹¤¨¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÎØÅç¤Î¼¿·Ýºî²È¡Ô¶ÍËÜÞæÊ¿¡Õ»á¤ÏÆ±¤¸¿§ºÌ¤Î¥ì¥¤¥äー¤ò¼¿¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¶äºÂ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¤ÎÅÁÅýµ»½Ñ¤Ëº¬¤¶¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½Âå¤ÎÈþ°Õ¼±¤È¶¦ÌÄ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ô¤Ï¶¦ÄÌ¤Î¿§¤Î³µÇ°¤òÄÉµá¤·¡¢ÅÁÅý¤È¥â¥À¥ó¤¬¶Á¤¹ç¤¦Åý°ì¤µ¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ÔYOSHIROTTEN¡Õ¡£
Èà¤Ï¸÷¡¢»þ´Ö¡¢Ê¸²½¤Ê¤É¤ò¡È¥ì¥¤¥äー¡É¤È¤·¤Æ»ë³ÐÅª¤ËÉ½¸½¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¹ñÆâ³°¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢TATRAS¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÅÁÅý¤Î¸½ÂåÅªºÆ¹½ÃÛ¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤È¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥À¥¦¥ó¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Î3¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡£ ¤½¤ì¤¾¤ì2¿§¤Î¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ëÎØÅçÅÉ¡Ê¼¿ÅÉ¤ê¡Ë¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿Á¡ºÙ¤Ê¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¥¢ー¥È¤È¤·¤Æ³Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼¿¤Î»ý¤Ä±ü¹Ô¤¤¢¤ë¿§ºÌÉ½¸½¤ò¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ë³ÐÅª¤Ê¥ì¥¤¥äー¤È¿¼¤ß¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ÅÁÅý¤È¥â¥À¥ó¤¬¸òº¹¤¹¤ëÆÈ¼«¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://tatras-official.jp/pages/2025aw-capsule-collection
¢£Movie
https://youtu.be/wHuysc6WUzc
¢£Interview
https://youtu.be/dWjqrAqAOTM
