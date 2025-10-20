三井住友カード、Amazon Mastercard会員限定でVトリップのホテル予約で最大100％分Amazonポイント還元キャンペーンを開催（上限：50,000ポイント）

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：「三井住友カード」）と Hopper,Inc.（本社：カナダ、President & Cofounder：Dakota Smith、以下：「HTS」、HTS）（※1）は、2025年10月20日（月）より、三井住友カード会員・V会員向け旅行予約サイト「Vトリップ」でキャンペーンを開始いたします。

※1：VトリップはHTSによって運営されております。

期間中、Amazon Mastercard会員様が1回あたり5,000円（税込）以上のホテル（国内・海外問わず）を予約すると、１.対象の予約合計金額の最大10％分のAmazonポイントをもれなくプレゼント ２.50名様に対象の予約合計金額の最大90％分のAmazonポイントを抽選でプレゼント（上限：45,000ポイント）するキャンペーンを開催中です。是非この機会にVトリップをご利用ください。

※特典は、通常のAmazon MastercardのAmazon.co.jp以外でのご利用で貯まるポイントとは別でプレゼントいたします。

※キャンペーンの詳細は下記の「概要」をご覧ください。

三井住友カードは、「Have a good Cashless.」をキーメッセージに掲げ、キャッシュレス決済推進の一環として「キャッシュレス決済の利便性」と「決済を通してお買物を楽しんでいただくこと」を多くのお客様に体感していただきたいと考えております。

この度、Amazon Mastercard会員様に年末年始の旅行をVトリップでよりお得に楽しんでいただきたく、キャンペーンを実施いたします。

＜キャンペーン概要＞

１．キャンペーン名称

Amazon Mastercard会員限定！ホテル予約で最大100％分Amazonポイント還元キャンペーン

２．キャンペーン期間

【予約対象期間】2025年10月20日（月）～2025年11月19日（水）

【宿泊対象期間】2025年10月20日（月）～2026年1月4日（日）チェックアウト※

※チェックアウト日は宿泊先の現地時間を基準に集計いたします。

３．対象カード

Amazon Prime Mastercard

Amazon Mastercard

４．対象のご利用

Vトリップでご予約のホテル利用（国内ホテル・海外ホテル）

■条件

（１）Vトリップ内でVpass IDを設定する※

（２）期間中にVトリップで国内ホテル・海外ホテルを予約し、対象カードで決済する（5,000円（税込）以上）

（３）予約したホテルのチェックアウトを完了する

※Vpassにログインした状態でVトリップにアクセスすることでVpass IDの設定は完了します。

※VpassIDではなく、V会員番号のみ設定した場合は特典付与の対象外となります。

※Vpass IDが設定されたアカウントで予約を行うことで特典付与の対象となります。

※Vpass IDの現在の設定状況は、Vトリップの「お支払情報」画面からご確認いただけます。

５．特典

【もれなくもらえる】

全員に！条件を満たした期間中の予約合計金額（税込）の最大10%をAmazonポイントで還元（上限5,000ポイント）

【特賞】

抽選で50名様に！条件を満たした期間中の予約合計金額（税込）の最大90％をAmazon ポイントで還元（上限：45,000ポイント）

※上記特典は、通常のAmazon MastercardのAmazon.co.jp以外でのご利用で貯まるポイントとは別でプレゼントいたします。

※本キャンペーンのポイントは2026年3月末日までに付与されます。

※本キャンペーンで付与されたポイントは、Amazonサイトのマイポイントページ(https://www.amazon.co.jp/gp/rewards/)にて「Amazon Mastercardキャンペーン適用ポイント」として確認いただけます。なお、通常のお買い物によるポイント付与とは付与タイミングや条件等が異なる場合があります。

※付与されるポイントは利用可能ポイントです。お買い物に1ポイント＝1円としてお使いいただけます。期間限定ポイントに加えて、通常の1年間有効なAmazonポイントを保有されている場合は、有効期限の近い期間限定ポイントから優先して利用されます。 詳しくはAmazonポイントの詳細(https://www.amazon.co.jp/b?node=8123221051)をご覧ください。

※Amazonポイントがご利用いただけるお買い物については、こちら(https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/?nodeId=201997800)をご覧ください。

※Amazonポイント規約はこちら(https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/?ie=UTF8&nodeId=201998170)をご覧ください。本ポイントキャンペーン細則とAmazonポイント規約との間で齟齬が生じた場合、本ポイントキャンペーン細則が優先して適用されます。

6．キャンペーンページURL

https://www.smbc-card.com/camp/v_trip/index.jsp?user_source=smcc&utm_medium=prtimes&utm_campaign=x4&utm_content=guest#c251020(https://www.smbc-card.com/camp/v_trip/index.jsp?user_source=smcc&utm_medium=prtimes&utm_campaign=x4&utm_content=guest#c251020)

三井住友カードはキャッシュレスのリーディングカンパニーとして、キャッシュレスならではの安心・安全と利便性を提供し、皆様のライフスタイルと暮らす環境をサポートできるよう努めてまいります。

■三井住友カード会員・V 会員向け旅行予約サイト「V トリップ」について

「V トリップ」は三井住友カードをお持ちで VpassID のご登録がある方及び V 会員の方がご利用いただけ

る会員制の旅行サイトです。国内外のホテル、航空券、レンタカーの予約時に HTS の「トラベル・フィンテッ

ク」が利用可能な他、V ポイントが貯まる・使えるサービスをご提供いたします。

サービスサイト

URL：https://www.smbc-card.com/camp/v_trip/index.jsp