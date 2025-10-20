2025年11月4日リリースの『地獄楽 パラダイスバトル』原作漫画とTVアニメが一部無料で配信中！山田浅ェ門付知役・市川蒼さんがパーソナリティのWebラジオ『パラバト解体新書』も近日配信予定！
株式会社グッドスマイルカンパニー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩佐 厳太郎、以下 グッドスマイルカンパニー）は、スマートフォン/PC向け新作ゲーム『地獄楽 パラダイスバトル』のリリースを2025年11月4日（火）に予定しています。
現在、原作漫画『地獄楽』（賀来ゆうじ 著／集英社 ジャンプ コミックス刊）が少年ジャンプ＋で一部無料公開中のほか、DMM TVではTVアニメ『地獄楽』第一期 全13話を独占無料配信中です。
いずれも期間限定での公開となります。
さらに、『地獄楽 パラダイスバトル』の事前登録者数が、ゲームをお待ちいただいている皆様のおかげで10万人を突破しました。
また、山田浅ェ門付知役・市川蒼さんがパーソナリティを務めるWebラジオ『パラバト解体新書』の配信も予定しています。
■『地獄楽』原作漫画がジャンプ＋で<期間限定>無料公開中！
少年ジャンプ＋にて原作漫画『地獄楽』第1巻～第5巻が<期間限定>で無料公開中です。
TVアニメ『地獄楽』第一期の展開をおさらいできる内容となっており、2026年1月放送予定の第二期や『地獄楽 パラダイスバトル』のリリースに向けて、美しくも不気味な島「神仙郷」での物語を振り返る絶好の機会です。
無料公開期間：10月20日（月）0:00～11月7日（金）23:59
URL：https://shonenjumpplus.com/
■DMM TVでTVアニメ『地獄楽』第一期の<期間限定>無料配信中！
DMM TVにてTVアニメ『地獄楽』第一期 全13話の<期間限定>無料配信中です。
本配信は、会員登録不要で、どなたでも無料でTVアニメ『地獄楽』第一期をご視聴いただけます。
無料配信期間：10月20日（月）0:00～11月3日（月）23:59
URL：https://tv.dmm.com/vod/detail/?season=7g2badd4wyotjemt9jrgh8rfb
DMM TVではこのほかにも舞台『地獄楽』などアニメ・2.5次元コンテンツを多数配信中！
■事前登録者数10万人突破！
『地獄楽 パラダイスバトル』の事前登録者数が10万人を突破しました。
ゲームをお待ちいただいている皆様への感謝を込めて、サービス開始時に以下の報酬をプレゼントいたします。
・宝珠 ×3,000個（ガチャ10回分）
受け取り方法は、ゲームリリース後のアプリ内「お知らせ」をご確認ください。
■Webラジオ『パラバト解体新書』配信予定！
『地獄楽 パラダイスバトル』の魅力をキャストとともに深掘りしていくWebラジオ番組『パラバト解体新書』の配信を予定しています。
初回配信は2025年10月30日（木）20:00より、グッドスマイルカンパニー公式YouTubeチャンネルにて公開予定です。
パーソナリティは山田浅ェ門付知役・市川蒼さん、ゲストに画眉丸役・小林千晃さんを迎え、TVアニメ『地獄楽』の情報を含め、さまざまな最新情報をお届けします。
詳細はゲーム公式Xにて公開予定です。ぜひフォローして最新情報をご確認ください。
▼ゲーム公式Xはこちら
https://x.com/jigokuraku_PB
■『地獄楽 パラダイスバトル』 とは
『地獄楽 パラダイスバトル』は、アニメおよび原作サイドの監修のもと、美麗なアニメーションで迫力のバトルが楽しめる、スマートフォン・PC向けの新作ゲームです。
すべての仲間キャラクターに、完全新規のオリジナルストーリーがあり、フルボイスでお楽しみいただけます。
原作では描かれなかった過去のエピソードや、ゲームならではの「もしも」のイベントストーリー、オリジナル長編シナリオの展開も予定。
また、好きなキャラクターで自由にパーティを編成できるほか、原作やTVアニメにはないキャラクター間の掛け合いボイスも実装され、編成するキャラクターの組み合わせによって多彩な会話が展開されます。
『地獄楽 パラダイスバトル』では、ゲームならではの楽しみ方を存分にご体験いただけます。
今後もキャラクターストーリーやイベントストーリーの追加を予定しており、さらなる展開にご期待ください。
事前登録は11月2日（日）23:59まで受付中です。
11月3日（月）からは各プラットフォームで、事前ダウンロードを開始いたします。
まだご登録いただいていない方は、この機会にぜひご登録のうえ、11月4日（火）のリリースをお待ちください。
▼事前登録はこちら
・App Store、Google Play
https://paradisebattle.go.link/sQaq
・DMM GAMES（PC版）
https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=XdpIXLvY
■サービス概要
・2025年11月4日サービス開始予定
・対応OS: iOS/Android/Windows
・メーカー: グッドスマイルカンパニー
・ジャンル: サバイバルRPG
・価格: 基本プレイ無料(一部有料コンテンツあり)
■スタッフ情報
原作：賀来ゆうじ『地獄楽』（集英社 ジャンプ コミックス刊）
原作協力：少年ジャンプ＋編集部
監修協力・OP制作：MAPPA
企画協力：ツインエンジン
シナリオ監修：金田一 明
音楽：出羽 良彰／ZENTA
制作：グッドスマイルカンパニー
(C)賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA
(C) GOOD SMILE COMPANY
■公式X
■公式サイト
■グッドスマイルカンパニーについて
グッドスマイルカンパニーは、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しています。
2025年現在、2,500種類以上発売されているデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズは当社の代表シリーズです。近年は国内外問わず、フィギュアの枠を超え、アニメコンテンツ事業へも幅を広げています。海外アーティストとのコラボレーションを積極的に行い、ジャパニーズカルチャーを様々な形で世界に発信すべく挑戦中です。
会社名 ：株式会社グッドスマイルカンパニー
代表者 ：代表取締役社長 岩佐厳太郎
本社 ：東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル
設立 ：2001年5月
事業内容：
玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売
玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行
玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負業務
ゲームの企画・開発・運営
アニメーションの企画・製作・プロデュース
映像・音楽の企画、制作
モータースポーツ事業
投資支援
飲食店経営
〈グッドスマイルカンパニー ゲーム一覧サイト〉
https://goodsmilegame.com/
〈グッドスマイルカンパニー 公式Discordサーバー〉
https://t.co/ASfK01CCjN
〈グッドスマイルカンパニー公式サイト〉
https://corporate.goodsmile.com/ja/