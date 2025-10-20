2025年11月4日リリースの『地獄楽 パラダイスバトル』原作漫画とTVアニメが一部無料で配信中！山田浅ェ門付知役・市川蒼さんがパーソナリティのWebラジオ『パラバト解体新書』も近日配信予定！

株式会社グッドスマイルカンパニー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩佐 厳太郎、以下 グッドスマイルカンパニー）は、スマートフォン/PC向け新作ゲーム『地獄楽 パラダイスバトル』のリリースを2025年11月4日（火）に予定しています。


現在、原作漫画『地獄楽』（賀来ゆうじ 著／集英社 ジャンプ コミックス刊）が少年ジャンプ＋で一部無料公開中のほか、DMM TVではTVアニメ『地獄楽』第一期 全13話を独占無料配信中です。


いずれも期間限定での公開となります。



さらに、『地獄楽 パラダイスバトル』の事前登録者数が、ゲームをお待ちいただいている皆様のおかげで10万人を突破しました。


また、山田浅ェ門付知役・市川蒼さんがパーソナリティを務めるWebラジオ『パラバト解体新書』の配信も予定しています。



■『地獄楽』原作漫画がジャンプ＋で<期間限定>無料公開中！


少年ジャンプ＋にて原作漫画『地獄楽』第1巻～第5巻が<期間限定>で無料公開中です。


TVアニメ『地獄楽』第一期の展開をおさらいできる内容となっており、2026年1月放送予定の第二期や『地獄楽 パラダイスバトル』のリリースに向けて、美しくも不気味な島「神仙郷」での物語を振り返る絶好の機会です。



無料公開期間：10月20日（月）0:00～11月7日（金）23:59


URL：https://shonenjumpplus.com/




■DMM TVでTVアニメ『地獄楽』第一期の<期間限定>無料配信中！


DMM TVにてTVアニメ『地獄楽』第一期 全13話の<期間限定>無料配信中です。


本配信は、会員登録不要で、どなたでも無料でTVアニメ『地獄楽』第一期をご視聴いただけます。



無料配信期間：10月20日（月）0:00～11月3日（月）23:59


URL：https://tv.dmm.com/vod/detail/?season=7g2badd4wyotjemt9jrgh8rfb



DMM TVではこのほかにも舞台『地獄楽』などアニメ・2.5次元コンテンツを多数配信中！





■事前登録者数10万人突破！




『地獄楽 パラダイスバトル』の事前登録者数が10万人を突破しました。


ゲームをお待ちいただいている皆様への感謝を込めて、サービス開始時に以下の報酬をプレゼントいたします。



・宝珠 ×3,000個（ガチャ10回分）



受け取り方法は、ゲームリリース後のアプリ内「お知らせ」をご確認ください。




■Webラジオ『パラバト解体新書』配信予定！




『地獄楽 パラダイスバトル』の魅力をキャストとともに深掘りしていくWebラジオ番組『パラバト解体新書』の配信を予定しています。


初回配信は2025年10月30日（木）20:00より、グッドスマイルカンパニー公式YouTubeチャンネルにて公開予定です。


パーソナリティは山田浅ェ門付知役・市川蒼さん、ゲストに画眉丸役・小林千晃さんを迎え、TVアニメ『地獄楽』の情報を含め、さまざまな最新情報をお届けします。


詳細はゲーム公式Xにて公開予定です。ぜひフォローして最新情報をご確認ください。



▼ゲーム公式Xはこちら


https://x.com/jigokuraku_PB



■『地獄楽 パラダイスバトル』 とは
『地獄楽 パラダイスバトル』は、アニメおよび原作サイドの監修のもと、美麗なアニメーションで迫力のバトルが楽しめる、スマートフォン・PC向けの新作ゲームです。


すべての仲間キャラクターに、完全新規のオリジナルストーリーがあり、フルボイスでお楽しみいただけます。


原作では描かれなかった過去のエピソードや、ゲームならではの「もしも」のイベントストーリー、オリジナル長編シナリオの展開も予定。



また、好きなキャラクターで自由にパーティを編成できるほか、原作やTVアニメにはないキャラクター間の掛け合いボイスも実装され、編成するキャラクターの組み合わせによって多彩な会話が展開されます。


『地獄楽 パラダイスバトル』では、ゲームならではの楽しみ方を存分にご体験いただけます。


今後もキャラクターストーリーやイベントストーリーの追加を予定しており、さらなる展開にご期待ください。



事前登録は11月2日（日）23:59まで受付中です。


11月3日（月）からは各プラットフォームで、事前ダウンロードを開始いたします。


まだご登録いただいていない方は、この機会にぜひご登録のうえ、11月4日（火）のリリースをお待ちください。



▼事前登録はこちら


・App Store、Google Play


https://paradisebattle.go.link/sQaq


・DMM GAMES（PC版）


https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=XdpIXLvY



■サービス概要


・2025年11月4日サービス開始予定


・対応OS: iOS/Android/Windows


・メーカー: グッドスマイルカンパニー


・ジャンル: サバイバルRPG


・価格: 基本プレイ無料(一部有料コンテンツあり)



■スタッフ情報


原作：賀来ゆうじ『地獄楽』（集英社 ジャンプ コミックス刊）


原作協力：少年ジャンプ＋編集部


監修協力・OP制作：MAPPA


企画協力：ツインエンジン


シナリオ監修：金田一 明


音楽：出羽 良彰／ZENTA


制作：グッドスマイルカンパニー


(C)賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA


(C) GOOD SMILE COMPANY



■公式X


https://x.com/jigokuraku_PB


■公式サイト


https://paradisebattle.go.link/sQaq4




■グッドスマイルカンパニーについて


グッドスマイルカンパニーは、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しています。


2025年現在、2,500種類以上発売されているデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズは当社の代表シリーズです。近年は国内外問わず、フィギュアの枠を超え、アニメコンテンツ事業へも幅を広げています。海外アーティストとのコラボレーションを積極的に行い、ジャパニーズカルチャーを様々な形で世界に発信すべく挑戦中です。



会社名　：株式会社グッドスマイルカンパニー


代表者　：代表取締役社長　岩佐厳太郎


本社　　：東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル


設立　　：2001年5月


事業内容：


玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売


玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行


玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負業務


ゲームの企画・開発・運営


アニメーションの企画・製作・プロデュース


映像・音楽の企画、制作


モータースポーツ事業


投資支援


飲食店経営




〈グッドスマイルカンパニー ゲーム一覧サイト〉


https://goodsmilegame.com/



〈グッドスマイルカンパニー 公式Discordサーバー〉


https://t.co/ASfK01CCjN



〈グッドスマイルカンパニー公式サイト〉


https://corporate.goodsmile.com/ja/