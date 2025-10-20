AIフュージョンキャピタルグループ株式会社

当社のグループ会社である、ミライウェルスマネジメント株式会社（以下、「MWM社」という）は、投資戦略の一環として、ビットコインを追加購入いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。

当社は、2025年3月11日付「暗号資産購入に関するお知らせ」にて開示の通り、同日開催の取締役会において、総額5億円分の暗号資産を購入する旨を決議し、2025年3月13日及び2025年4月9日付け「（開示事項の経過）暗号資産購入に関するお知らせ」にて開示の通り、累計3億円分のビットコインを購入しました。

ビットコインの価格が2025年9月末頃から更に上昇しており、過去最高値を更新する動きが見られました。グローバルな需要は投資信託等を通じて、個人投資家だけではなく、機関投資家からの資金流入も継続するとみております。また、市場の短期的な価格変動を投資機会と判断し、本日までに、追加で約1億円分のビットコインを購入いたしました。

これにより、2025年3月11日に決議した総額5億円分のうち、累計で約4億円分の購入を実行したこととなります。当社では今後も2025年3月28日付「第2回乃至第4新株予約権（行使価格修正条項付）及び第5回新株予約権の発行並びに新株予約権の買取契約（ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」）の締結に関するお知らせ」に記載の調達資金を含め、暗号資産を戦略的に購入していくことを予定しております。実際の購入につきましては（開示事項の経過）として都度速やかに開示させて頂く予定です。

- 今回購入した暗号資産の概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/165274/table/9_1_868967903f19d587534aa5de828e2e48.jpg?v=202510210326 ]

2. （ご参考）上記を含む当社がこれまで購入した暗号資産の保有状況

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/165274/table/9_2_fa07532783f42129c5ae8c46ebabde58.jpg?v=202510210326 ]

MWM社の概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/165274/table/9_3_8a66c7abf061d587fd405cf88140ca5d.jpg?v=202510210326 ]