「JFAなでしこひろばin島根県立大学松江キャンパス 」を11月8日（土）に開催します

公立大学法人島根県立大学過去の様子1

島根県立大学松江キャンパスでは、「運動好きな子どもと、運動指導の得意な学生を増やし、地域に貢献したい」との思いから2023年10月より月1回のペースで"笑顔とハイタッチ"をキャッチフレーズとした「JFAなでしこひろば」を開催しています。(このイベントは無料で開催しています)

指導には、（公財）日本サッカー協会公認A級コーチの資格を持つ教員と、U6キッズリーダー資格を持つ「KENDAI NADESHIKO F.C.C」の学生があたります。

*KENDAI NADESHIKO F.C.C:県大なでしこ地域貢献サークル



指導を担当する学生たちは、保育士や幼稚園教諭、小学校教諭を目指しており、授業で学んだ理論や実践を通じて、子どもと一緒に運動あそびを行います。

「運動が苦手」「初めて参加するけど」というお子さんも大歓迎です。学生たちが優しく丁寧にレクチャーします。皆様のご参加をお待ちしております。

日 時：2025年11月8日（土）9:40～10:50(年少～年長)、11:20～12:30（小1～小3）

場 所：島根県立大学松江キャンパス体育館（島根県松江市浜乃木7-24-2）

対 象：年少～小3（女の子）のサッカー初心者・未経験者

定 員：各40名

持ち物：体育館で使用できる靴、飲み物

申 込：チラシ記載のJFA公式アプリ「JFA Passport」をダウンロードし、イベント検索から申込

チラシはこちらから(https://www.u-shimane.ac.jp/files/uploads/%E3%81%AA%E3%81%A7%E3%81%97%E3%81%93%E3%81%B2%E3%82%8D%E3%81%B0%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B72025.11%E6%9C%881%E6%9C%88_1.pdf)

島根県立大学松江キャンパスなでしこひろばの詳細はこちらから(https://www.u-shimane.ac.jp/campus/matsue/nadesikohiroba/)

過去の様子2過去の様子3

【問い合わせ先】

島根県立大学短期大学部保育学科 中谷、管理課 広報担当

TEL:0852-26-5525

メール:nadeshiko【ｱｯﾄ】u-shimane.ac.jp ※ｱｯﾄを@に変えて送信してください。