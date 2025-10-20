LightPDF Mac版正式リリース - AI搭載のPDF編集

Wangxu Technology Co., Ltd.

LightPDFは、Mac版の正式リリースを発表いたします。これにより、MacユーザーもWindows版と同等のPDF編集および一括処理ツール(https://lightpdf.com/jp/tools)を利用可能になりました。1つのアカウントで、MacとWindows間でシームレスに機能を利用でき、デバイスを問わず統一された操作体験を提供します。

Macデスクトップでは、テキスト編集、ページ管理、透かし操作、一括処理、最適化、圧縮、暗号化、OCR認識など、多彩なPDF編集タスクを効率的に実行できます。また、複数のPDFファイルを同時に処理することも可能で、業務や学習における時間の節約に貢献します。

一方で、AI機能はWebブラウザ経由でオンライン利用可能です。AI PDF生成では、入力したプロンプトから自動的にPDFを作成でき、20以上の言語に対応しています。さらに、PDFをマインドマップに変換したり、プロンプトからPPTを生成したり、PDF翻訳や画像・PDFの透かし除去もAIが支援します。これにより、複雑な作業も簡単に一括で処理可能です。

例えば、学生が論文やレポートを効率的に整理したり、ビジネスパーソンが資料を迅速に作成したり、クリエイティブチームが大量のPDFを管理する際にも、Mac版LightPDFはデスクトップの操作性とAIの自動化を組み合わせ、作業効率を大幅に向上させます。

Mac版のリリースにより、ユーザーはデバイスを問わず一貫したPDF管理体験を享受でき、業務や学習、クリエイティブ作業をよりスマートかつ効率的に進めることができます。

メディア連絡先:

社名：株式会社LightPDF ,Wangxu Technology Co., Ltd.

担当者: Cher L

メール: support@lightpdf.com

出典: WANGXU TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED