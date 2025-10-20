PERSONAが「ITreview Grid Award 2025 Fall」採用管理システム（ATS）部門 Leader に選出されました

株式会社アサイン

株式会社アサイン(本社:東京都千代田区) が提供する採用管理システム「PERSONA」は、アイティクラウド株式会社運営のIT製品レビュープラットフォーム「ITreview」において、「ITreview Grid Award 2025 Fall」採用管理システム（ATS）部門 Leader に選出されました。

ITreview Grid Awardとは

「ITreview」は、実際に製品を利用するユーザーのレビューをもとに、顧客満足度と市場認知度の両面からIT製品を評価する国内最大級のプラットフォームです。

その中で四象限マップ「ITreview Grid」において、満足度・認知度の双方が高い製品が “Leader” に選出され、信頼性と支持を得た製品の証としてバッジが授与されます。

2025 Fallアワードでは、約14.6万件のレビューをもとに選定が行われ、PERSONAは採用管理システム部門において高い顧客評価を獲得し、Leaderとして表彰されました。

アワード詳細：https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html

PERSONAの主な特徴

・媒体自動連携（600媒体／99％網羅）：応募情報を即時に一元化し、入力工数をゼロにします。

・自動日程調整＆カレンダー連携：Google／Outlookと同期し、面接日程の調整を完全自動化します。

・AIキャリアアセスメント：60万人規模のデータ解析で、候補者の活躍確度や口説きポイントを予測します。

・高機能ダッシュボード：18項目のクロス分析や面接官別レポートで採用KPIを可視化します。

サービス詳細はこちら：https://www.web.persona-ats.com





会社名：株式会社アサイン

設立日：2016年12月

代表者：小瀬村 卓実

所在地：東京都千代田区霞が関3丁目2-5 霞が関ビルディング12F・30F・36F

事業内容：人材紹介事業、コーチング、研修事業

ホームページ：https://www.assign-inc.com/