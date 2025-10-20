ゴルフアパレルブランド【パーリーゲイツ】ブランド初の乗馬ウェア商品を発売

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）が展開するゴルフアパレルブランド「PEARLY GATES（パーリーゲイツ）」は、ゴルフウェアで培った機能性とデザイン性を活かし、ブランドとして初の乗馬ウェアを発売いたします。

自然とともに楽しむスポーツとして親和性の高い「乗馬」の世界へ、ライフスタイルの新たな提案を行います。

ポロシャツとハイネックの全2型。機能を備えた洗練されたデザインが魅力

乗馬特有の動作に適した立体設計を採用し、快適なフィット感を叶えたボディには、高いストレッチ性・通気性に加え、接触冷感やUPF50+のUVカット機能など、屋外シーンに欠かせない機能素材を採用。

ゴルフウェアで培った機能性を活かし、エレガントでありながらアクティブなシルエットを実現しました。

ラグジュアリースポーツとしての洗練を表す上品なカラーリングと、控えめながらも重厚感のあるディテールが、装う人の品格を引き立てます。

フィールドのみならず日常の装いにも調和するデザインで、「豊かな時間を過ごすこと」をテーマに、スポーツの枠を超えて上質なライフスタイルを提案するコレクションです。

HI-NECK 53-5266051(041・120・140)\33,000(税込)

POLO SHIRTS 53-5260051(031・041・140)\29,700(税込)

【概要】

PEARLY GATES HORSE

展開店舗：パーリーゲイツ大丸札幌店/松坂屋名古屋店/南船場店/岡山店/福岡岩田屋店/THE PEARLY GATES FLAG/公式オンラインショップmix.tokyo

SHOP LIST：https://www.pearlygates.net/shoplist/

詳細を見る :https://mix.tokyo/collections/251015-pg-horse

PEARLY GATESとは

数多くのメンズ・レディスウェアブランドを展開するサンエー・インターナショナルから1989年春にスタート。メンズ事業部のスタッフたちが、ゴルフを始めることになった。ところが、自分たちが着たいと思うゴルフウエアがない。「それならば自分たちで作ろう！」という想いから全ては始まりました。以来、「もっと気軽にもっと楽しくゴルフをしよう」というコンセプトのもと、あらゆる枠組みを超えた新しいゴルフウエアとゴルフ本来の素晴らしさを、パーリーゲイツは提案し続けています。

パーリーゲイツ公式サイト

https://www.pearlygates.net/

パーリーゲイツ 公式インスタグラム

＠pearlygates_official

パーリーゲイツ公式オンラインショップ【mix.tokyo】

https://mix.tokyo/pages/pearlygates

■会社概要

会社名:株式会社TSI

代表取締役:下地 毅

本社所在地:東京都港区赤坂8-5-27 住友不動産青山ビル

事業内容:衣料品全般の企画・製造・小売り・卸及び輸出入

URL:https://www.tsi-holdings.com