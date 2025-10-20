¡Ö¤¤¤¤¿ä¤·¤ÎÆü¡×11·î4Æü¤Ï¡ÖABEMA¡×¤Ç´Ý1Æü¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙDay¡ªÂè1´ü¡õÂè2´ü¤òÁ´ÏÃÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷¡ªÂçÄÍ¹ä±û¡¢°Ë¶ð¤æ¤ê¤¨¤¬½Ð±é¤¹¤ëÀ¸¥ªー¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥êー¡õ¡È¿·¾ðÊó²ò¶Ø¡ÉÆÃÈÖ¤ÎÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷¤â
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¤Ï¡¢2025Ç¯11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î¡Ö¤¤¤¤¿ä¤·¤ÎÆü¡×ÅöÆüÄ«6»þ¤è¤ê¡¢Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤ÎÁ´ÏÃÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷¤äÀ¸¥ªー¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥êー¡¢¡È¿·¾ðÊó²ò¶Ø¡ÉÆÃÈÖ¤ÎÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷¤Ê¤É¡¢½ªÆü¡È¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙDay¡É¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤Ï¡¢ÀÖºä¥¢¥«¡Ê¸¶ºî¡Ë¡ß²£Áä¥á¥ó¥´¡Êºî²è¡Ë¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2,000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç»ºÉØ¿Í²Ê°å¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥´¥íー¤¬¡¢¡È¿ä¤·¡É¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¢¥¤¤Î»Ò¤É¤â¤È¤·¤ÆÅ¾À¸¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢ÆÍÁ³¤Î»à¤ò¿ë¤²¤¿¥¢¥¤¤ò½ä¤ëÆæ¤È¥¢¥¯¥¢¤ÎÉü½²¡¢¤½¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤ÎÎ¢Â¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£TV¥¢¥Ë¥á¤Ï2023Ç¯4·î¤ËÂè1´ü¡¢2024Ç¯7·î¤ËÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢·ÝÇ½³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿»Â¿·¤ÊÀßÄê¤È¾×·âÅª¤ÊÅ¸³«¤Ç¡¢SNS¥È¥ì¥ó¥É¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£2026Ç¯1·î¤«¤é¤ÏÂè3´ü¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÔË¾¤Î¿·ºî¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢11·î4Æü¡Ö¤¤¤¤¿ä¤·¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÂç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 11·î4Æü¡Ê²Ð¡ËÄ«6»þ¤è¤ê¡¢¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè1´ü¡¢Âè2´ü¤òÁ´ÏÃÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¹¥È1ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëÆ±ÆüÌë6»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥¯¥¢Ìò¡¦ÂçÄÍ¹ä±û¡¢¥ë¥ÓーÌò¡¦°Ë¶ð¤æ¤ê¤¨¤¬À¸½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»þ»ëÄ°À¸¥ªー¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥êー¡×¤òÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ÎÌë7»þ15Ê¬¤è¤ê¡¢MEM¤Á¤ç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¡ÖMEM¤Á¤ç¤ÎÉô²°～¤¤¤¤¿ä¤·¤ÎÆü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ìë8»þ¤«¤é¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÂçÄÍ¹ä±û¡¢°Ë¶ð¤æ¤ê¤¨¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡È¿·¾ðÊó²ò¶Ø¡ÉÆÃÈÖ¡Ö¿¼ËÙ¤ì¡ù¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¡ª～TV¥¢¥Ë¥á¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÂè3´ü¿·¾ðÊó¤ò¿¼ËÙ¤ì～¡×¤òÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷¡£2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷¤ÎÂè3´ü¿·¾ðÊó¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¿¼ËÙ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡Ö¤¤¤¤¿ä¤·¤ÎÆü¡×¤Ï¡ÖABEMA¡×¤Ç¡¢¡È¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙDay¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¤¤¤¤¿ä¤·¤ÎÆü¡×µÇ°¡ª¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÆÃÊÌ´ë²è¡¡³µÍ×
¢§¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè1´ü¡õÂè2´üÁ´ÏÃÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷
(C)ÀÖºä¥¢¥«¡ß²£Áä¥á¥ó¥´¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯11·î4Æü¡Ê²Ð¡ËÄ«6»þ～
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/E1Yw8fh8AnFrpP¡¡¡ÊÂè1´ü¡Ë
¡¡¡¡¡¡ ¡¡ https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/9jm9MVszXJKhVh ¡ÊÂè2´ü¡Ë
¢¨ÊüÁ÷¸å2½µ´Ö¡¢Á´ÏÃÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢§Âè2´üÂè24ÏÃÆ±»þ»ëÄ°À¸¥ªー¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥êー¡¡ÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯11·î4Æü¡Ê²Ð¡ËÌë6»þ30Ê¬～
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/9jm9LtgpQGzt2b
½Ð±é¼Ô¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡§ÂçÄÍ¹ä±û¡Ê¥¢¥¯¥¢Ìò¡Ë¡¢°Ë¶ð¤æ¤ê¤¨¡Ê¥ë¥ÓーÌò¡Ë
¢¨ÊüÁ÷¸å2½µ´ÖÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢§¡ÖMEM¤Á¤ç¤ÎÉô²°～¤¤¤¤¿ä¤·¤ÎÆü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～¡×ÌµÎÁÊüÁ÷
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯11·î4Æü¡Ê²Ð¡ËÌë7»þ15Ê¬～
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/9jm9QEFanFjhVy
¢¨ÊüÁ÷¸å¤âABEMA¤ÇÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢§ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¿¼ËÙ¤ì¡ù¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¡ª～TV¥¢¥Ë¥á¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÂè3´ü¿·¾ðÊó¤ò¿¼ËÙ¤ì～¡×ÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯11·î4Æü¡Ê²Ð¡ËÌë8»þ～
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/9HhBT6UFLUYR6P
½Ð±é¼Ô¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡§ÂçÄÍ¹ä±û¡Ê¥¢¥¯¥¢Ìò¡Ë¡¢°Ë¶ð¤æ¤ê¤¨¡Ê¥ë¥ÓーÌò¡Ë
¢¨ÊüÁ÷¸å¤âABEMA¤ÇÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¤¹¤Ù¤ÆABEMA¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢£¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖABEMA¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·"¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó"¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®»ö¶È¡£ÅÐÏ¿¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢24 »þ´ÖÊÔÀ®¤Î¥Ë¥åー¥¹ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤äÎø°¦ÈÖÁÈ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌó25¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò24»þ´Ö365ÆüÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¿ô¤Ï¹ñÆâÈ¯¤ÎÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¤ÇÆüËÜ No.1¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·ºî±Ç²è¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤äÉñÂæ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤âÅ¸³«¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤Ç¤âºîÉÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä PC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·î³Û1,080±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¤ÎºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¡×¤ä¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêµ¡Ç½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·î³Û580±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¹ð¤Ä¤¤Ç»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë2024Ç¯10·î»þÅÀ¡¢¼«¼ÒÄ´¤Ù