国産牛焼肉 あみやき亭 津島神守店に「サラダ＆デザートバー」が新登場！ お肉も野菜も、スイーツも。焼肉タイムがもっと楽しく、もっとヘルシーに。
続々店舗は増店中
新鮮野菜をお好きなだけ楽しめるサラダバーに、
食後の手作りスイーツが並ぶデザートバーを組み合わせた大好評企画。
「焼肉×サラダ×スイーツ」という贅沢な組み合わせで、
家族や仲間との食事時間がさらに充実します。
🥗 サラダバーの魅力
季節ごとに厳選した旬の野菜をラインナップ。
人気のトッピングや多彩なドレッシングを自由に組み合わせて、
“自分だけのオリジナルサラダ”を楽しめます。
デザートバーアレンジ
サラダバーアレンジ
焼肉との相性も抜群。お肉の合間にさっぱりとリセットできるのも嬉しいポイントです。
デザートバーの楽しみ方
食後には、自家製スイーツや季節のデザートがずらり。
お子さまにも大人気のプチケーキやプリン、アイスなど、
思わず笑顔になる甘いひとときをお届けします。
サラダバーアレンジ例：シャキシャキ野菜＋オニオンドレッシングで香ばしく
デザートバーアレンジ例：プリン×ベリーソースでカフェ風アレンジ
🍴 実施概要
開始日：2025年10月20日（(月)）～
実施店舗：あみやき亭 津島神守店
実施時間：終日ご利用可能
料金（税込）
大人（中学生以上）：580円（税込638円）
小学生：280円（税込308円）
小学生未満：無料
※テーブル全員分のご注文をお願いいたします。
🌿 焼肉タイムが、もっと自由に・もっとおいしく。
これからの季節にぴったりなさっぱりサラダと、
食後のスイーツで締めくくるあみやき亭スタイル。
お肉を楽しむだけじゃない、“新しい焼肉の楽しみ方”を体験してください。
⚠️ ご注意
※あみやき亭港知多店・一宮朝日店・日進店・桑名大山田店・岐南店・四日市日永店でもサラダ＆デザートバーを実施中です。
※一部店舗では価格・内容が異なります。詳しくは店舗にお問い合わせください。
【会社概要】
株式会社あみやき亭
所在地：愛知県春日井市如意申町5丁目１２-８
事業内容：国産牛焼肉レストランチェーン「あみやき亭」「美濃路」などの経営