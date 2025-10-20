国産牛焼肉　あみやき亭 津島神守店に「サラダ＆デザートバー」が新登場！ お肉も野菜も、スイーツも。焼肉タイムがもっと楽しく、もっとヘルシーに。

株式会社あみやき亭

続々店舗は増店中

新鮮野菜をお好きなだけ楽しめるサラダバーに、

食後の手作りスイーツが並ぶデザートバーを組み合わせた大好評企画。

「焼肉×サラダ×スイーツ」という贅沢な組み合わせで、

家族や仲間との食事時間がさらに充実します。

🥗 サラダバーの魅力

季節ごとに厳選した旬の野菜をラインナップ。

人気のトッピングや多彩なドレッシングを自由に組み合わせて、

“自分だけのオリジナルサラダ”を楽しめます。

デザートバーアレンジサラダバーアレンジ

焼肉との相性も抜群。お肉の合間にさっぱりとリセットできるのも嬉しいポイントです。

デザートバーの楽しみ方

食後には、自家製スイーツや季節のデザートがずらり。

お子さまにも大人気のプチケーキやプリン、アイスなど、

思わず笑顔になる甘いひとときをお届けします。

サラダバーアレンジ例：シャキシャキ野菜＋オニオンドレッシングで香ばしく

デザートバーアレンジ例：プリン×ベリーソースでカフェ風アレンジ

🍴 実施概要

開始日：2025年10月20日（(月)）～

実施店舗：あみやき亭 津島神守店

実施時間：終日ご利用可能

料金（税込）

大人（中学生以上）：580円（税込638円）

小学生：280円（税込308円）

小学生未満：無料

※テーブル全員分のご注文をお願いいたします。

🌿 焼肉タイムが、もっと自由に・もっとおいしく。

これからの季節にぴったりなさっぱりサラダと、

食後のスイーツで締めくくるあみやき亭スタイル。

お肉を楽しむだけじゃない、“新しい焼肉の楽しみ方”を体験してください。

⚠️ ご注意

※あみやき亭港知多店・一宮朝日店・日進店・桑名大山田店・岐南店・四日市日永店でもサラダ＆デザートバーを実施中です。

※一部店舗では価格・内容が異なります。詳しくは店舗にお問い合わせください。

【会社概要】

株式会社あみやき亭

所在地：愛知県春日井市如意申町5丁目１２-８

事業内容：国産牛焼肉レストランチェーン「あみやき亭」「美濃路」などの経営