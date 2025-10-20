オリジナルTVアニメ「SK∞ エスケーエイト」アクリルキャラスタンドの受注を開始しました！
株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてオリジナルTVアニメ「SK∞ エスケーエイト」の新商品を受注開始いたしました。
▼アクリルキャラスタンド
暦＆ランガ/暦＆ランガ&MIYA/薫&虎次郎&愛之介&忠
■サイズ：約94×150mm
■素材：アクリル
(C)ボンズ・内海紘子／Project SK∞
※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。
■「きゃらON！」とは
男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。
「今欲しい商品がここにある！！」
