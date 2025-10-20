【ウェッジウッド】想い出に残るクリスマスを自分らしいスタイルで。ウェッジウッドが今年もとっておきのオーナメントを発売。

フィスカース ジャパン株式会社

今年もクリスマスの準備をする季節となりました。

ウェッジウッドが、想い出に残るクリスマスのお手伝いをいたします。

時を超えるクラフトマンシップが息づく魅惑的なホリデイオーナメントコレクションが登場。繊細なファイン ボーン チャイナのオーナメントから、清らかな白一色のオーナメントまで。それぞれのピースは、喜びや優雅さに満ち、伝統を生かしつつ、現代風にひねりを加えたデザインです。ウェッジウッドの豊かな伝統にインスパイアされ、丁寧に作り上げられたこれらのオーナメントは、単なる季節の飾りではなく、未来へと受け継がれる大切な想いでのピースとなることでしょう。



ジャスパー ホリデイオーナメント

ジャスパーのホリデイオーナメントは、芸術的で伝統を感じられる特別なアイテムです。4種のオーナメントには、ギリシャ・ローマ神話に登場するワイン、農業、豊穣の神バッカスの神話にちなんだデザインで、各色ごとに異なるレリーフがあしらわれています。鮮やかな配色が目を惹くクラシックモダンなオーナメントは、ジョサイア・ウェッジウッドの代表作であり2世紀以上にわたってブランドの象徴となってきた素材、ジャスパーで作られました。 時代を超えて継承されてきた技術を用いて、英国バーラストン工場にて、クラフトマンの手作業でひとつひとつ丁寧に仕上げられています。仕上げにはジャカードリボンが使われており、記念品や贈り物としても最適です。時代を超えて愛されるデザインで、ジャスパーコレクターはもちろん、新しいファンにも喜ばれることでしょう。（数量限定・各税込 15,400円）

ホリデイオーナメント ジョイ ターコイズ＆ピンク（H:10cm）ホリデイオーナメント アーデント ブラック＆ケイン（H:10cm）ホリデイオーナメント ヴィガー マーシュグリーン＆カナリー（H:10cm）ホリデイオーナメント バランス ピンク＆サクソンブルー（H:10cm）

2025年は、ウェッジウッドを代名詞でもあるオリジナルの素地「ジャスパー」が250周年を迎えた記念イヤーです。ジャスパーオーナメントは、バックスタンプに250が刻まれています。ジャスパーのコレクターはもとより、特別な飾り物を探している方へ、お勧めいたします。

【公式オンラインストア限定品】

ジャスパーのオーナメントには、日本では公式オンラインストア限定発売のオーナメントも登場しました。「ホリデイオーナメント ニューベイビー 2025」(https://www.wedgwood.jp/products/detail/902132)は、小さな子供たちが遊ぶ姿が微笑ましい繊細なレリーフで、お子様の誕生を祝福する想いを込めてウェッジウッドのアーカイブデザインから選ばれたものです。裏面には年号の2025のレリーフがあしらわれており、今年誕生したお子様の記念に最適のデザインです。「ホリデイオーナメント（ジャスパー） エト オーナメント ウマ 2026」(https://www.wedgwood.jp/products/detail/902131)は、2026年の干支である馬をモチーフに、金色の装飾が施されたオーナメントです。裏面には年号の2026のレリーフがあしらわれています。颯爽と駆ける姿が美しい馬のレリーフは、ウェッジウッドのアーカイブデザインから選ばれました。「ホリデイオーナメント キューピッド」(https://www.wedgwood.jp/products/detail/902133)は、弓矢を手にした姿のレリーフはいつの時代もロマンスの象徴とされるキューピッドで、ウェッジウッドのアーカイブデザインから選ばれました。いずれも、英国のバーラストン工場で熟練のクラフトマンにより一つ一つ丁寧に手作業で仕上げられています。（数量限定・各税込30,800円)

ホリデイオーナメント ニューベイビー 2025（Φ90mm・厚さ32mm）ホリデイオーナメント ニューベイビー 2025（裏に2025年の年号が入っています）ホリデイオーナメント（ジャスパー） エト オーナメント ウマ 2026（Φ90mm・厚さ32mm）ホリデイオーナメント キューピッド（Φ90mm・厚さ32mm）

クラシックホリディオーナメント

ウェッジウッドのクラシックなホリデイオーナメントは、伝統と優雅さを融合させ、祝祭を盛り上げます。上質なファイン ボーン チャイナで作られた白一色のオーナメントは、上品で、贈り物にも飾り付けにも最適です。どんなツリーやインテリアとも相性が良いので、お手持ちのオーナメントと組合せてもお楽しみいただけます。クリスマスツリーに飾るだけでなく、テーブルにアクセントとして置いてもいいですし、まるで絵画のように壁面を飾る季節のインテリアとしてもお使いいただけます。スノーフレーク オーナメントやキューピッドのデザインといった人気のピースは、ご家庭に安らぎと祝福の雰囲気をもたらします。ペールブルーのボックスに収められ、赤いジャカードリボンで仕上げられています。（数量限定・各税込8,800円)

ホリデイオーナメント バッカス2025。2025の年号入りで、記念する出来事があった方への贈り物に最適。（H:10cm）ホリデイオーナメント ジョイ（ニューベビー）今年産まれたベビーへのプレゼントとしてもぴったり。（H:8.5cm）ホリデイオーナメント スノーフレーク。ホリデイシーズンに限らず、秋冬のインテリア品としても。（H:10cm）細部までこだわりのデザインとなっています。（画像には日本未発売品も含まれます）

新たなホリデイオーナメント

10月末に発売される新作のテーブルウェア「シルバートンキン」と「レッドスプレンダー」と同じ柄をもちいたホリデイオーナメントで、華やかで贅沢なホリデイシーズンを演出するのも、最新のスタイルです。上質なファイン ボーン チャイナで作られたこれらのオーナメントは、優雅なデザインが球体を包み込み、喜びと新たな始まりを象徴しています。ひとつひとつの装飾は赤のチェック柄ステッチリボンで仕上げられ、ウェッジウッドならではのギフトパッケージに収められています。（数量限定・各税込11,000円）

ホリデイオーナメント シルバートンキン No1（Φ7cm）ホリデイオーナメント シルバートンキン No2（Φ7cm）ホリデイオーナメント レッドスプレンダー No1（Φ7cm）ホリデイオーナメント レッドスプレンダー No2（Φ7cm）クリスマスツリーに飾るだけでなく、テーブルコーディネーションのアクセントや、インテリアの飾りとしても。



CRAFTING MOMENTS THAT MATTER

大切なひとときを彩るコレクション



1年を締めくくるこれからの季節。自分らしいスタイルで、大切な方と笑顔を分かち合う、 かけがえのないひとときをお楽しみください。

