ハリウッドで次世代アニメ製作を発信　TOKYO EPICが「GLOBAL STAGE HOLLYWOOD 2025」に登壇

2025年10月4日（現地時間）、カリフォルニア州ハリウッドのTCL Chinese Theatre（チャイニーズ・シアター）にて開催された国際的な映画際「GLOBAL STAGE HOLLYWOOD 2025」において、株式会社TOKYO EPIC（本社：東京都中野区）からCEO 和田亮一、COO 井上勇人が登壇。



特別セッション「-Hollywood Witnesses the Next Revolution: AI × ANIME.-」では、元Warner Bros.副社長でありGLOBAL STAGE HOLLYWOODのエグゼクティブプロデューサーであるDouglas Montgomery氏、そしてハリウッドの複数のメジャースタジオでプロデューサーを務め、デジタル文化の先駆者として知られるTPaul Miller氏と共に、PocketANIMEが生み出す次世代型アニメ制作とその可能性について議論しました。

また、同イベント内では、AIを活用した新たな制作手法で進行中のショートアニメ『NINJA MASX（ニンジャマスク）』のエピソードを世界初上映。

ディレクターを務める井上からはその制作手法が語られ、

会場に集まった世界各国の映画・アニメ関係者から大きな注目を集めました。

PocketANIME Original「NINJAMASX」

歴史と伝統あるチャイニーズ・シアターで、新たな時代のコンテンツ制作を発信

本上映が行われたTCLチャイニーズ・シアターは、ハリウッドを象徴する世界的な映画の聖地。

ここで『NINJA MASX』のエピソードを発表したことは、日本発のAIアニメが次なる映画革命の象徴として位置づけられた瞬間となりました。

TOKYO EPICが開発するPocketANIMEは、その制作過程にAIを取り入れることにより、従来のアニメ制作とは比べものにならないスピードで物語を生み出します。





同社が掲げる「AI × 物語」を軸にしたコンテンツづくりは、世界の映像・アニメ業界に新たな潮流をもたらしています。

トークセッション「-Hollywood Witnesses the Next Revolution: AI × ANIME.-」：AIが導くアニメ制作の新時代

セッションのテーマは「AI × ANIME：アニメ制作の高速化と次世代IPの設計図」。

PocketANIMEが実現する“超高速アニメ制作”の裏側や、AI時代におけるストーリーテラーの新たな役割、そしてアニメから世界的IPを創出する戦略的アプローチが紹介されました。

-Hollywood Witnesses the Next Revolution: AI × ANIME.-



【登壇者】

Douglas Montgomery

Global Stage Hollywood executive producer／PocketANIME アドバイザー

TPaul Miller

Media Executive

和田 亮一（Ryoichi Wada）

TOKYO EPIC CEO／PocketANIME 共同創業者／ストーリーテラー

井上 勇人（Hayato Inoue）

TOKYO EPIC COO／PocketANIME 共同創業者／プロデューサー

セッション内でTPaul Miller氏は、AIとクリエイティブの関係性について「音声やカラーの登場など、映画史を変えた過去の技術革新と同様の転換点にある」と述べ、PocketANIMEのAI活用へのアプローチを高く評価。

また、同社の描くグローバルIP戦略に強い賛同を示しました。









Global Stage Hollywood(https://www.globalstagehollywood.com/)について



エンターテインメント業界のベテランであり、元ワーナー・ブラザースVPであるDouglas Montgomery氏によって設立。

急速に変化するグローバルエンターテインメントの潮流に対応し、世界各地から新たな才能を発掘・紹介することを目的とし、ハリウッド チャイニーズシアターにて毎年開催。

2025年のオープニングフォルムは映画『35年目のラブレター』（監督：塚本連平 主演：笑福亭鶴瓶）

TOKYO EPIC / PocketANIMEについて

TOKYO EPICは、「AI × 物語」を軸に、新たなIP産業を創造する次世代スタジオです。

主力プロジェクト「PocketANIME」では、“Short Revolutions, Infinite Heroes”をコンセプトに、AIを活用したアニメを世界に発信。

日本から世界へ「新しい物語の時代」を切り拓いています。

【会社概要】

会社名：株式会社TOKYO EPIC

所在地：東京都中野区本町2丁目46-1 中野坂上サンブライトツイン14階

代表者：代表取締役 和田 亮一

公式サイト：https://www.tokyo-epic.com/ja

