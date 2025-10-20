InMobi Japan、設立15周年を記念し「ad:tech tokyo 2025」に出展

InMobi Japan株式会社

モバイルマーケティングおよびマネタイズ技術のグローバルリーダーであるInMobi Japan株式会社（所在地：東京都千代田区、カントリーマネージャー：泉 亮介、以下InMobi）は、2025年10月23日（木）・24日（金）に東京ミッドタウン＆ザ・リッツ・カールトン東京で開催される「ad:tech tokyo 2025」に出展いたします。

InMobiは、AIを活用した革新的なプラットフォームを通じて、人々のコンテンツ発見・体験のあり方を変革するグローバル消費者テクノロジー企業です。同社は「InMobi Advertising」と「Glance」という2つのユニコーン事業を展開しており、日本国内ではInMobi Japan株式会社を通じて事業を展開しています。

InMobi Advertisingは15年以上にわたり、最先端の需要創出およびマネタイズソリューションを通じて、日本国内の広告主・パブリッシャー・アプリ開発者の成長を支援してきました。

InMobiのChief Business OfficerであるKunal Nagpalは次のように述べています。

「日本市場は常に私たちに革新と進化のインスピレーションを与えてきました。このたびInMobiの日本での15周年を迎えるにあたり、『Glance AI for CTV』の日本初の一般公開を『ad:tech tokyo 2025』で実施できることを大変光栄に思います。本展示は、AIを活用した最先端の体験を通じて、消費者とコンテンツをあらゆるデバイスでシームレスにつなぐという、私たちのブランドエンゲージメントへの継続的な取り組みを象徴するものです。」

Glanceは、AIを活用したコマースおよびコンテンツプラットフォームであり、スマートフォンのロック画面やアプリ、アンビエントTV画面を通じて、世界中のユーザーにパーソナライズされた体験を提供しています。また、無料ゲームプラットフォーム「Nostra」を通じて、Androidスマートフォンのロック画面上でユニークなゲーム発見・体験を実現しています。

2025年はInMobiの日本市場参入15周年の節目となり、今回のad:tech tokyoではあらゆるデバイスがコネクテッドな時代における消費者エンゲージメントを再定義する、まったく新しい広告体験を初公開いたします。

日本初公開：「Glance AI for CTV」

InMobiグループのGlanceは、「Glance AI for CTV」の日本初デモンストレーションを実施します。本展示では、アンビエントTV画面を新しい消費者・ブランドエンゲージメントの場として変革する様子をご覧いただけます。

15周年記念企画

2010年の日本市場参入以来、InMobi Japanは広告主、パブリッシャー、開発者を支援してきました。15周年を記念し、InMobiブースではクイズ企画を実施し、参加者限定の賞品やギフトを用意しています。

豪華ゲストによる特別セッション

ブース内では、日本および海外の著名なマーケティングリーダーによる特別セッションも開催されます。参加者は、最新の広告トレンドやブランド戦略に関する貴重な知見を得ることができます。

ゲストスピーカー情報

合原 由貴

合同会社コンデナスト・ジャパン チーフビジネスオフィサー

コンデナスト・ジャパンでChief Business Officerとして営業統括を担当する。ハースト婦人画報社、Twitter/X、コンデナスト（以前はコマーシャル・プロダクツ・ディレクター）などのメディア・プラットフォームにおいて、デジタルマーケティング、コンテンツパートナーシップ、新規事業開発に18年以上携わり、売上の多様化と収益創出に注力。

稲葉 礼子

株式会社INFASパブリケーションズ マーケティングディレクター

INFASパブリケーションズで「WWDJAPAN」のデジタルグロースおよび新規事業開発を担当する。MHD モエ ヘネシー ディアジオでのEコマース立ち上げ、コンデナスト・ジャパンでのCRMマネージャーを経て現職。ファッション業界紙としての強みを活かしたセミナー事業やコミュニティビジネスなど、広告以外の収益源の多様化と新規事業創出に注力。

株式会社 電通 データマーケティング本部 成長戦略部長

「PROMOTAG(R)」創設者、『偶発購買デザイン 「SNSで衝動買い」は設計できる』著者

顧客構造をデータで可視化し売上に寄与するデータソリューション開発を強みに、情報回遊時代の購買行動モデル「SEAMS(R)」の提唱や、ファンコミュニティやUGCを活用し自社ECを強化する「ULVA(R)」、流通と顧客接点で新しい体験をつくる「プロモタグ(R)」などのソリューション開発を推進。

InMobiブース情報：ブース番号 B3

15周年を記念し、InMobiブースでは「Glance AI for CTV」の日本初展示のほか、さまざまなアクティビティや特典を用意しております。ぜひお立ち寄りください。

InMobi/InMobi Japanについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/163500/table/3_1_11d8d80b17df4cc7b9bf2d62d43e12f4.jpg?v=202510201125 ]

InMobiは、世界中の人々とモバイルデバイスとの関わり方に革新をもたらすことを使命とするコンシューマーテクノロジー企業です。中核事業である「Glance」と「InMobi Advertising」を通じて、AIを活用し、デジタル体験の高度化を実現しています。



AI搭載のコンテンツ ディスカバリー プラットフォームであるGlanceは、ユーザーのスマートフォンにパーソナライズされたコンテンツやエンターテインメントを直接届け、よりインタラクティブで没入感のある体験を提供します。

InMobi Advertisingは、データに基づいた高度な広告ソリューションを通じて、ブランドがオーディエンスと的確かつ効果的につながることを可能にしています。

本社機能をインド、シンガポール、米国に構え、世界各国で事業を展開するInMobiは、消費者とブランドのデジタル空間での関わり方を再定義しています。

詳細は以下をご覧ください。

公式サイト：https://www.inmobi.com/

公式FB：https://www.facebook.com/InMobiJapan

公式X：https://x.com/InMobi

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/inmobiadvertising/