日向坂46 五期生がついに登場！櫻坂46・日向坂46 応援【公式】音楽アプリ『UNI′S ON AIR（ユニゾンエアー）』で「UNI′S ON AIR 6th ANNIVERSARY」が開催中！

■日向坂46 五期生がついに登場！
10月19日(日)よりアプリ内に日向坂46 五期生が登場いたします！
ちびメンバーやログインボーナスはもちろん、登場を記念した特別な撮影も実施いたします！
※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。
※撮影の開催期間および内容は、予告なく変更する場合がございます。
あらかじめご了承ください。
■日向坂46 五期生の撮り下ろしフォトやムービーが新登場！「日向坂46 五期生登場記念撮影 NEW ARRIVAL COLLECTION」が開催中！
10月19日(日)より、日向坂46 五期生のアプリ限定撮り下ろしフォトやムービーが新登場する撮影を開催中です。
ぜひこの機会に日向坂46 五期生の様々な表情をアプリ内でお楽しみください。
＜開催期間＞
2025年10月19日(日) メンテナンス完了後～2025年11月24日(月) 11:59
※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。
※撮影の開催期間および内容は、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
■日向坂46 五期生楽曲「ジャーマンアイリス」のライブ映像がアプリ内初公開！
日向坂46 五期生の登場を記念し、五期生楽曲「ジャーマンアイリス」のライブ映像もアプリ内に追加いたします。
■日向坂46 五期生に関連した特別番組をYouTubeにて配信中！
UNI'S ON AIR公式YouTubeチャンネル( https://www.youtube.com/channel/UCPUReSjh3bH5tLECf_qePbA )にて五期生の登場を記念した特別番組を期間限定で配信中です！
＜公開期間＞
2025年10月19日(日)～2026年1月18日(日)
『UNI'S ON AIR（ユニゾンエアー）』ゲーム紹介
櫻坂46・日向坂46を応援する【公式】音楽ゲームアプリ！
「Nobody’s fault」「キュン」をはじめ、櫻坂46・日向坂46の人気楽曲を【ライブ映像】で多数収録！
ライブの興奮、圧倒的なパフォーマンスをリズムゲームで体験！
あなたは櫻坂46・日向坂46のプロデューサーとなり、彼女たちが登ってゆく坂道をプロデュースしていきます。
ライブ映像のリズムゲーム
限定のカードフォトやムービー
公式サイト
公式サイトHP：https://keyahina-unisonair.com
公式SNSアカウント
・公式X（旧Twitter）アカウント（@kh_unisonair https://twitter.com/kh_unisonair）
・公式Instagramアカウント（@unisonair_official https://www.instagram.com/unisonair_official/?hl=ja）
・公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@UNISONAIR-jj4of)
・公式Tik Tokアカウント(@unisonair_official)
ゲーム概要
タイトル：櫻坂46・日向坂46 応援[公式]音楽アプリ『UNI'S ON AIR』
ジャンル：プロデュース リズムアプリ
対応OS：iOS/Android（機種によりご利用いただけない場合があります）
権利表記：(C)︎Seed&Flower LLC/(C)Y&N Brothers Inc./(C)︎Appirits FCP
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です
株式会社アピリッツ・ファンカルチャーパートナーについて
日々生きていく中で心を支え、勇気をくれる「推し」という存在。
推し活は、今や１つの文化となり、多くの人を熱狂させています。
アピリッツ・ファンカルチャーパートナー（Appirits Fan Culture Partners）は「推し活」を楽しむすべての人が人生を豊かにできるような新しいカタチの「推しとの時間」をデジタルを通して作り出す「推し活」のパートナーを目指しています。
会社概要
会社名：
株式会社アピリッツ・ファンカルチャーパートナー
所在地：
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷二丁目16番1号 Daiwa宮益坂ビル 10階
設立：
2025年 8月
事業内容：
オンラインゲームの企画・開発・運営
ファンクラブサービスの企画・開発・運営