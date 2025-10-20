ホリエモンAI学校、AI・IT担当がいなくても始められる「はじめてのAI活用セミナー」を10月23日開催

ホリエモンAI学校株式会社

ホリエモンAI学校株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：荒木 賢二郎）は、2025年10月23日（木）14:00より、「え！まだAIで自動化してない!? ― AI・IT担当不在でも業務を効率化できる“はじめてのAI活用セミナー”」を開催いたします。

本セミナーでは、AIに興味はあるものの「結局、自社では何ができるの？」「何を効率化できるの？」と感じている方に向けた初心者向けセミナーです。難しい専門知識やツール操作の話ではなく、AIを導入すると業務がどう変わるのか、どんな作業が自動化できるのかを30分でご紹介します。

「AI導入の第一歩を踏み出したいけれど、どこから始めればいいかわからない」そんな企業の方に、次の一歩を明確にできる内容をお届けします。

▼申込ページ詳細URL

https://horiemon.ai/seminar/14

■セミナー概要

タイトル：え！まだAIで自動化してない!? ― AI・IT担当不在でも業務を効率化できる“はじめてのAI活用セミナー”

日時：2025年10月23日（木）14:00～14:30

開催方法：オンラインセミナー（Zoom配信）

参加費用：無料

●こんな方におすすめ- 社内にAIやITに詳しい人がいない- どの業務をAI化できるのかわからない- ChatGPTを触ってみたけど、仕事には活かせていない- 忙しくてAI導入の検討すらできていない

本セミナーはこうした課題を持つ企業に向けて、AI導入の最初の一歩をわかりやすく解説します。

●本セミナーでわかること- AIを導入すると、どんな業務がどのように効率化されるのか- AI導入で“社員の時間”と“会社の成果”がどう変わるのか- AI・IT担当がいなくても始められる、最初の一歩の踏み出し方

難しいツールの操作説明ではなく、「AI導入後の変化」をイメージできる内容です。

■申込方法

以下のページからお申し込みください。

https://horiemon.ai/seminar/14

■ホリエモンAI学校について

ホリエモンAI学校は、非エンジニア層（管理職・営業・バックオフィス人材など）を対象に、業務自動化・AI活用人材を育成するオンラインスクールです。生成AIツールの活用方法、業務設計、社内展開方法までを体系的に学べるカリキュラムを提供しています。個人受講者に加え、法人導入も急増中です。

■ 本件に関する取材・お問合せ

以下の連絡先までお願いいたします。

ホリエモンAI学校株式会社

東京都新宿区新宿4-3-15レイフラット新宿B棟3F

TEL：03-4400-3424

Mail：ux@telewor.com

Web：https://horiemon.ai/