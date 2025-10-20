メンズフレグランスブランド「ライジングウェーブ」が本気で創った “香水シャンプー”。清潔感ある上質な香りとサラサラ爽快感を両立したシャンプー＆トリートメントが誕生！

株式会社フィッツコーポレーション

株式会社フィッツコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役：富樫康博）は、メンズフレグランスブランド「ライジングウェーブ」より、香水のような香り立ちとサラサラ爽快感にこだわって作った香水シャンプー、「ライジングウェーブ フレグランスシャンプー フリー ライトブルー」「ライジングウェーブ フレグランストリートメント フリー ライトブルー」を2025年10月20日（月）より、オンラインストア「FITS you. STORE」、Amazon、楽天にて発売を開始いたします。

■香水ブランドだからこそ実現できた、清潔で好印象な香りの「香水シャンプー」

2025年に誕生20周年を迎えた「ライジングウェーブ」。私たちは20年間メンズビューティーに寄り添う中で、昨今の男性が香水だけではなく、バスアイテムにも上質な香りを求めているというニーズに着目しました。そこで、ブランド人気No.1の「ライジングウェーブ フリー ライトブルー オードトワレ」の香りを惜しみなく取り入れたシャンプー＆トリートメントを開発。香水のようにトップからラストまで変化する香りがバスルームに広がり、心地よい上質なバスタイムをお届けします。

■洗浄から仕上げまで。機能性を追求した独自の処方設計

香りの良さはもちろん、ヘアケアアイテムとしての機能性も追求しました。

シャンプーは、スタイリング剤や皮脂汚れをスッキリと落とす「SPクレンズフォーム処方」を採用。また、スタイリング剤にも負けないへたりにくい濃密泡で、隅々まで汚れを落とし、爽快な洗い心地を実現しました。

トリートメントには、ドライヤーの熱を味方につけて髪を扱いやすくする「ダブルヒートプロテクト成分※2」を配合。スタイリングしやすくなる、まとまりやすい髪へと導きます。

※2:γ-ドコサラクトン、レブリン酸（毛髪補修成分）

さらに、シャンプー/トリートメントともに、スキンケア発想の保湿成分※3も配合。ただ洗うだけではない、“清潔感、香る” 香水シャンプーで好印象なサラサラ爽快感をも感じる髪を叶えます。

※3: 幹細胞由来エキス：リンゴ果実培養細胞エキス、エリンギウムマリチムムカルス培養液（保湿成分）、マリンコラーゲン：加水分解コラーゲン（保湿成分）

発売概要

■商品名：

ライジングウェーブ フレグランスシャンプー フリー ライトブルー

ライジングウェーブ フレグランストリートメント フリー ライトブルー

■容量：各460mL

■価格：各1,650円（税込）

■一般発売：

2025年10月20日（月）

オンラインストア「FITS you. STORE（https://store.fits-japan.com/）」、Amazon、楽天

【こんな悩みを持つ方におすすめ】

・誰からも好印象を持たれたい

・皮脂もワックスもしっかりオフしたい

・楽にスタイリングしたい

香りについて

香りで「質感」をまとう。“サラサラ感”の髪質を香りで表現する新発想のフレグランス体験

ライジングウェーブのシャンプー/トリートメントは、ブランドで最も人気の香り「ライジングウェーブ フリー ライトブルー オードトワレ」を基調としています。

今回、ヘアケアアイテムならではの特別な要素として、髪がサラサラと軽やかになる感覚を香りで表現する技術「テクスチャーブースター(TM)」を採用しました。

これにより、心地よい香りに包まれながら、髪の質感も楽しむような新しいヘアケア体験をお届けします。

「テクスチャーブースター(TM)」とは？

特定の使用感を想起させるテクスチャーマテリアルを配合し、

その使用感を想起させる香りを創香する作り方。

※機能性香料ではありません。 ※テクスチャーブースター(TM)は小川香料株式会社の登録商標です。

ライジングウェーブ フリー ライトブルー オードトワレ」の香調をそのままシャンプー/トリートメントへ。清潔感あふれるフレッシュフローラルの香りが、軽やかさとさりげなさを演出し、爽やかな好印象を与えます。

【商品概要】ライジングウェーブ フレグランスシャンプー フリー ライトブルー

サッと泡立ち、スッキリ落ちる！スタイリング剤も皮脂も濃密泡でまとめてオフ

■商品名：ライジングウェーブ フレグランスシャンプー フリー ライトブルー

■容量：460mL

■価格：1,650円（税込）

■商品特徴

１.SPクレンズフォーム処方

汚れを吸着する海シルト※1配合。

スタイリング剤も毛穴につまったベトベトな皮脂汚れもしっかりキャッチし、ごっそりオフします。

２.すご落ちノンストレス泡

サッと泡立ち＆ヌルつかず流しやすいシャンプー。さっぱりとした洗い上がりが特徴の泡成分※2と水分を最良バランスで配合。スタイリング剤にも負けず、ヘタりにくい濃密泡でスッキリとした洗い上がりを実現。

３.髪のダメージケア成分配合

髪のダメージケア成分「海藻成分※3」「トリプルプロテイン※4」を配合。

ケアするたび指通りの良さを実感。

４.スキンケア発想の保湿成分※5を配合

カサカサ頭皮の悩みに着目し、スキンケアと同じ発想の保湿成分※5として、乾燥しがちな頭皮のうるおいを守る、幹細胞由来エキスとマリンコラーゲンを配合。

➄６つのフリー処方

シリコン・パラベン・サルフェート・鉱物油・タール色素・アルコール不使用。

※1:吸着成分 ※2:ラウラミドプロピルベタイン、オレフィン（Ｃ１４-１６）スルホン酸Ｎａ、コカミドDEA（洗浄成分）

※3:アスコフィルムノドスム／ヒバマタ／ヒジキ／トロロコンブ／レソニアニグレスセンス／ミツイシコンブ／リシリコンブ／ワカメエキス（保湿成分）

※4:加水分解エンドウタンパク、加水分解コメタンパク、加水分解ゴマタンパクPGプロピルメチルシランジオール（毛髪補修成分）

※5: 幹細胞由来エキス：リンゴ果実培養細胞エキス、エリンギウムマリチムムカルス培養液（保湿成分） マリンコラーゲン：加水分解コラーゲン（保湿成分）

【商品概要】ライジングウェーブ フレグランストリートメント フリー ライトブルー

ドライヤーなどの熱を味方にし、まとまりやすく、スタイリングしやすい髪へ

■商品名：ライジングウェーブ フレグランストリートメント フリー ライトブルー

■容量：460mL

■価格：1,650円（税込）

■商品特徴

１.まとまりやすく、スタイリングしやすい髪へ

ドライヤーなどの熱を味方に、髪をまとまりやすくする補修成分「ダブルヒートプロテクト成分※1」を配合。

２.髪のダメージケア成分配合

髪のダメージケア成分「海藻成分※2」「トリプルプロテイン※3」を配合。ケアするたび指通りの良さを実感

３.スキンケア発想の保湿成分※4を配合

カサカサ頭皮の悩みに着目し、スキンケアと同じ発想の保湿成分※4として、乾燥しがちな頭皮のうるおいを守る、幹細胞由来エキスとマリンコラーゲンを配合。

４.5つのフリー処方

パラベン・サルフェート・鉱物油・タール色素・石油系界面活性剤不使用

※1:γ-ドコサラクトン、レブリン酸（毛髪補修成分）

※2:アスコフィルムノドスム／ヒバマタ／ヒジキ／トロロコンブ／レソニアニグレスセンス／ミツイシコンブ／リシリコンブ／ワカメエキス（保湿成分）

※3:加水分解エンドウタンパク、加水分解コメタンパク、加水分解ゴマタンパクPGプロピルメチルシランジオール（毛髪補修成分）

※4: 幹細胞由来エキス：リンゴ果実培養細胞エキス、エリンギウムマリチムムカルス培養液（保湿成分） マリンコラーゲン：加水分解コラーゲン（保湿成分）

ブランド紹介「ライジングウェーブ」

ライジングウェーブは「香りに、新しい波を。」をコンセプトに、香りを楽しむ男性を増やしたいという想いのもと、2005年にメンズ香水ブランドとして誕生。

「ファーストフレグランス」としてZ世代の支持を受け、日本フレグランス大賞を2010年から4年連続で受賞しました。

■ライジングウェーブ ブランドページ：

https://store.fits-japan.com/shop/product_categories/risingwave_free(https://store.fits-japan.com/shop/product_categories/risingwave_free)

■ブランド公式Instagram：

https://www.instagram.com/risingwave_tokyo(https://www.instagram.com/risingwave_tokyo)（@risingwave_tokyo）

会社概要

■社名：株式会社フィッツコーポレーション

■代表者氏名：代表取締役 富樫 康博

■所在地：〒107-0061 東京都港区北青山3-6-1 オーク表参道ビル 7・8F

■創業：1990年

■主な事業内容

・海外ブランド（香水 / コスメ / 雑貨等）の輸入卸・販売

・オリジナルの香水 / コスメ / 雑貨、ライセンス製品等の企画開発・製造・販売

■ホームページ

https://fits-japan.com/

■FITS you. STORE

https://store.fits-japan.com/shop

■Instagram

https://www.instagram.com/fits_fragrance/

■X

https://x.com/FITS_fragrance