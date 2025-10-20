【生産管理とDXのテクノア】が 日本最大級異業種交流展示会「メッセナゴヤ2025」に出展します

株式会社テクノア公式キャラクター『ノアちゃん』とお待ちしております

株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治）は、11月5日～7日に ポートメッセなごや で開催される 日本最大級異業種交流展示会「メッセナゴヤ2025」 に出展いたします。

出展のお知らせ(https://www.technoa.co.jp/news/messenagoya2025)

来場登録する :https://nagoya2025.messe.ai/entry/form/add

同展は、愛知万博の理念（環境、科学技術、国際交流）を継承する事業として2006年にスタートした「異業種交流の祭典」です。業種や業態の枠を超え、幅広い分野・地域から最新の製品や技術、サービスが集結し、取引拡大、情報発信、異業種交流を図る日本最大級のビジネス展示会です。



テクノアブースでは、「守りのDX」の代表格である、中小製造業様向け クラウド対応型生産管理システム『TECHS』シリーズ(https://www.techs-s.com/product/techs)をはじめとした生産管理ソリューション、AIを活用した業務プロセスの変革や新たなビジネスモデルを創出する「攻めのDX」を実現するソリューションをご案内いたします。

おかげさまで、生産管理システム『TECHS』シリーズが生産管理SaaS/PaaS分野で出荷本数No.1(https://www.techs-s.com/news/819)を獲得いたしました。（株式会社富士キメラ総研 2025年7月22日発刊 最新市場調査レポート「ソフトウェアビジネス新市場2025年版」より）

出展ブースイメージ

▶出展製品

製造業様向けソリューション

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53131/table/231_1_ba330ef418354cbe4ca9615b4f328f44.jpg?v=202510201125 ]来場登録をする :https://nagoya2025.messe.ai/entry/form/add中小製造業様向けDXソリューションを出展いたします中小製造業様向け クラウド対応型生産管理システム『TECHS』シリーズ導入実績4,500社超の大ベストセラー

中小製造業様向けに特化した生産管理システム『TECHS』シリーズが生産管理 SaaS/PaaS部門で2024年度 出荷本数No.1を獲得！

▶詳細はこちら(https://www.techs-s.com/news/819)

生産管理ソリューション：守りのDX 情報のデジタル化と業務効率の向上

・中小製造業様向け クラウド対応型生産管理システム『TECHS』シリーズ(https://www.techs-s.com/product/techs)

・250万円から導入可能な多品種少量生産に対応した生産スケジューラ『Seiryu』(https://www.techs-s.com/product/seiryu)



▶スマホで実績入力！生産管理システム『TECHS-BK』に新オプション登場

2025年6月27日（金）より販売を開始した、多品種少量型の部品加工業様向け生産管理システム『TECHS-BK』(https://www.techs-s.com/product/techs-bk)（クラウド版）の専用オプション『スマホ実績収集オプション』(https://www.techs-s.com/news/809)もご紹介いたします。

AI・IoTソリューション：攻めのDX AIを活用した業務プロセスの変革

・AI画像認識による工場の見える化システム『A-Eyeカメラ』(https://www.techs-s.com/product/a-eye-camera)

・過去の類似図面を検索する2D図面（平面図）専用ソフトウェア『AI類似図面検索』(https://www.techs-s.com/product/ai-ruiji)

業務支援ソリューション：攻めのDX 新たなビジネスモデルの創出

・受発注業務を効率化するWeb受発注システム『BtoBプラットフォーム 受発注 for製造業』(https://www.techs-s.com/product/b2b)

・中小製造業様の売上・利益向上を図る伴走型IT経営支援サービス『IT経営コンサルティング』(https://www.techs-s.com/product/it-keiei)

・ものづくりの相談をしたい依頼者と製造業様をつなぐプラットフォーム『プラッとものづくり』(https://platto.technoa.co.jp/)

カスタムオーダーECサイト様向けソリューション

中小製造業様向けDXソリューションサイト :https://www.techs-s.com/ITツールと導入時の伴走型支援で、業務の効率化・生産性向上をサポートします。

Web上で「いつでも」「簡単に」「楽しく」

オリジナルグッズのカスタムまたはデザインを行えるWebデザインシミュレーターサービス

『i-DESIGNER（アイデザイナー）』シリーズ(https://i-designer.com/)

3D/2DWebデザインシミュレーター：オリジナルグッズ作成をサポート▶ビジネスモデルに合わせた2つのシミュレータータイプ

・フリーデザインシミュレーター『GOODS 2D』(https://i-designer.com/product/goods_2d)

・セミオーダーシミュレーター『ラシム』(https://i-designer.com/#anchor02)

医療機関様向けソリューション

『i-DESIGNER』サービスページ :https://i-designer.com/オリジナル商品のデザインをブラウザ上でシミュレーションできる『i-DESIGNER（アイデザイナー）シリーズ』

総合健診支援システム『iD-Heart（アイディ・ハート）』シリーズ(https://www.id-heart.com/)は、クリニック様、小規模病院様での健診業務の効率化と見える化を実現する、パッケージ型健診システムです。

▶クラウド対応、導入実績800施設超の健診システム

・総合健診支援システム『iD-Heart』(https://www.id-heart.com/)

▶公式キャラクター『ノアちゃん』とお待ちしております

総合健診支援システム『iD-Heart』 :https://www.id-heart.com/クリニック様・小規模病院様向け クラウド対応型のパッケージソフトウェア『iD-Heart（アイディ・ハート）』シリーズ公式キャラクター『ノアちゃん』メッセナゴヤ限定『ノアちゃん』登場！

「人とのつながりを大切にしたい！」「縁のあったみなさんを幸せにしたい！」と元気に航海をしているテクノアクルーの『ノアちゃん』が、メッセナゴヤのテクノアブースに！

『ノアちゃん』と一緒に撮影して、SNSにもアップしてください



ハッシュタグ #テクノアのノアちゃん

ノアちゃんXアカウント https://x.com/TECHNOA_NOACHAN

テクノア公式キャラクター『ノアちゃん』 :https://www.technoa.co.jp/noachan

株式会社テクノア

■会社概要

会社名：株式会社テクノア

代表者：代表取締役 山崎 耕治

本店所在地：岐阜県岐阜市本荘中ノ町8-8-1

設立：1985年10月

資本金：7,280万円

社員数：357名 (2025年4月1日現在)

URL：https://www.technoa.co.jp/

事業内容：中小製造業様向けを中心に、医療機関様向け、カスタムECサイト様向けなどの各種パッケージソフトを提供。IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現に貢献。

企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする

わたしたちの夢：縁があった企業や人々へ感動サービスを提供し、日本でいちばん『ありがとうの声』が届くIT企業になること

第54回(2020)グッドカンパニー大賞 グランプリ受賞

第11回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞受賞

※その他の受賞歴

https://www.technoa.co.jp/company/awards/



テクノアではSNSを通しての情報発信にも力を入れています。

https://www.technoa.co.jp/sns_link