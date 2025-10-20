日本テラデータ株式会社

[2025年10月14日にTeradata Corporationより発表されたプレスリリースの抄訳です]

サンディエゴ発｜Teradata（NYSE: TDC）は本日、世界各地のパートナーの卓越した実績を称える2025年パートナー・オブ・ザ・イヤー・アワードの受賞企業を発表します。同賞は、米国ロサンゼルスのJW Marriott L.A. LIVEで10月6～8日に開催されたTeradataの年次AIデータカンファレンス「Possible」のパートナーフォーラムにて表彰されました。

Teradataのパートナー・オブ・ザ・イヤー・アワードは、Teradataのグローバルエコシステムにおけるパートナーの卓越した成果を称えるものです。これらのアワードは単なる表彰プログラムを超え、測定可能なビジネス成果をもたらし、市場参入戦略を推進する長期的で高いインパクトを持つパートナーシップの構築に対するTeradataのコミットメントを反映しています。2025年の受賞者は、顧客成功の推進、データモダナイゼーションの加速、そしてTeradataとの深いコラボレーションを通じた成功するAIソリューションの提供における卓越した成果により選出されました。

Teradataのワールドワイドアライアンス・アンド・パートナーシップ担当シニアバイスプレジデント Varun Kohliは次のように述べています。「私たちのパートナーは単なる協力者ではなく、イノベーションの触媒です。2025年パートナー・オブ・ザ・イヤー・アワードは、AI、クラウド、そして現代的なデータプラットフォームにわたる変革的イニシアティブを通じて実世界にインパクトをもたらしている企業を表彰します。彼らの貢献は、AIおよびハイブリッドクラウド戦略の推進を支援し、顧客に測定可能な成果を提供しています。これらの優秀な企業の功績を称えられることは光栄であり、共に成功をスケールしていくことを楽しみにしています」

2025年パートナー・オブ・ザ・イヤー・アワード受賞企業

グローバル・パートナー・オブ・ザ・イヤー：NVIDIA﻿

NVIDIAは、TeradataおよびEnterprise Vector StoreによるAIファクトリーの支援における基盤的役割によりこの賞を受賞しました。GPU アクセラレーション、スケーラブルな埋め込み、モデルファインチューニングを通じて、NVIDIAはエンタープライズグレードの生成AIアプリケーションの迅速な展開を可能にしています。パートナーファーストの考え方、技術的優秀性、そして共同マーケティング活動により、NVIDIAはTeradataの信頼できるAI戦略の礎となっています。

アメリカ・パートナー・オブ・ザ・イヤー：Microsoft﻿

Microsoftは、戦略的な共同セールス実行とクラウド成長リーダーシップによりこの賞を受賞しました。共同マーケティングおよび地域パートナーセールスリソースへの投資により、大幅な前年比クラウド成長と顧客成功を推進しています。

EMEA・パートナー・オブ・ザ・イヤー：Dell Technologies﻿

Dell Technologiesは、防衛および航空宇宙セクターにおける深いフィールドエンゲージメントと戦略的勝利によりこの賞を受賞しました。TeradataのOEMセールスチームとの連携により、パイプライン成長と新規顧客獲得を促進し、両社の共有プロダクトロードマップはAI対応インフラストラクチャと信頼できるデータプラットフォームの大規模を可能にするポジションを確立しています。

ANZ・日本・パートナー・オブ・ザ・イヤー：AtPeak﻿

AtPeakは、Teradata Vantageと緊密に統合されたエージェント型AIソリューションを提供することによりこの賞を受賞しました。同社のAP-AIフレームワークは、無人コールセンターや自然言語BIエージェントなどの革新的なユースケースを実現し、企業現場でのAI導入を推進しています。AtPeakは、AP-AIとVantageの連携、需要に即応した提供体制、Teradata経営層レベルの連携により、ANZ・日本地域のエンタープライズAI導入における実装モデルを明確に示しています。

グロースマーケット・パートナー・オブ・ザ・イヤー：Master Works﻿

Master Worksは、サウジアラビアにおけるソブリンAI（自律的AI）におけるリーダーシップと国家的インパクトによりこの賞を受賞しました。ZATCA データウェアハウス・モダナイゼーションの取り組みと独自のBaseerプラットフォームは、公的・民間セクターにわたってイノベーションをスケールする能力を示しています。800万ドル以上のビジネス価値を生み出し、Master Worksは戦略的成長と地域的卓越性を体現しています。

ニューパートナー・オブ・ザ・イヤー：Aria PSW﻿

Aria PSWは、LATAMにおいて参加から数ヶ月以内にハイリスクな更新契約を公的セクターでの勝利へと変える即座のインパクトを与えました。深い関係性と技術的専門知識により、Teradataをコロンビアのリーディング政府機関にとってのデータプラットフォームの選択肢として位置付ける共同市場参入戦略が可能になりました。迅速な実行と再現可能なモデルにより、Aria PSWは際立った新パートナーとなっています。

