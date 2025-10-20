グラムス、EC販促を支援する動画・画像生成AIアプリ「heroshot」提供開始

株式会社キャスター

株式会社キャスター（本社：東京都千代田区、代表取締役 中川祥太、以下「キャスター」）のグループ会社であるグラムス株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役 三浦大助、以下「グラムス」）は、2025年10月20日より商品画像をアップロードするだけで、モデル着用動画と画像をAIで自動生成できるWebアプリケーション「heroshot（ヒーローショット）」の提供を開始いたします。

モデルイメージの指定、背景の自動生成、ショート動画の出力などの機能を備え、誰でもプロ品質の販促クリエイティブを1分足らずで手軽に作成できます。

heroshot公式サイト： https://www.heroshot.ai

■ 提供背景：動画で“売れるEC”をつくる

TikTokやInstagramリールなどのショート動画経由での購買行動が一般化し、EC販促の主戦場は、いまや“動画”へと移っています。

「静止画だけでは伝わらない」時代。動画を起点としたビジュアル訴求が、EC事業者の売上を大きく左右するようになりました。

一方で、リユース品や一点モノ商材では、モデル撮影や動画制作が難しく、「実際に着用したイメージを伝えられない」という課題がありました。

こうした背景から誕生した「heroshot」は、商品画像1枚からモデル着用画像や動画を自動生成。これまで時間とコストを要していたモデル撮影や動画制作の課題を、AIで解決します。

■ 特徴：一点モノでも“着用訴求”を実現、プロ品質を手軽に

「heroshot」は、EC販促に必要な画像・動画制作を、AIが自動で完結させるツールです。

商品画像をアップロードするだけで、モデル着用写真や背景、ショート動画を数秒で生成し、販促のスピードと品質を両立します。

1. 商品画像をもとにAIモデル着用画像を生成

服などの商品画像をアップロードするだけで、AIが自動的にモデルを生成し、そのモデルに商品を着せた自然な着用イメージを作成します。

スタジオ撮影やモデル手配は不要。ECに最適化された自然な着用画像を手軽に作成できます。

2. 人物画像と商品画像をもとに着画を生成

人物画像と商品画像の両方をアップロードすると、AIがその人物に商品を着せたような着用イメージやバリエーションを自動生成します。

3. 商品画像をもとにAIモデル着用動画を生成

静止画（商品画像）をアップロードするだけで、AIがモデルを生成し、商品を着せたショート動画を自動で作成します。動画撮影やスタジオ設備は不要。ECサイトでの動画販促やSNS広告に最適な“動きのある商品紹介動画”を手軽に生成できます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iEwXvZBQ0Lw ]

4. SASAGE.APPと連携し、AI画像生成

EC運営において高負荷な“ささげ業務（撮影・採寸・原稿作成）”を自動化する「SASAGE.APP(https://www.sasage.app/)」と合わせて使う事で、heroshotで生成したビジュアルをSASAGE.APP上で管理・出品でき、EC出品業務全体を効率化します。

（ご参考）「SASAGE.APP」については下記のプレスリリースをご参照ください。

- グラムス、EC運営の業務効率を最大70%向上。独自AI搭載SaaS「SASAGE.APP」本格的に提供開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000251.000012003.html)- 「SASAGE.APP」に新機能追加。AIでモデル着用画像を自動生成し、EC運営の効率化とCV率向上を支援(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000261.000012003.html)5. グラムス独自の画像処理AI技術

heroshotは、グラムスが10年以上にわたり蓄積してきた画像処理とAI統合のノウハウを活用しています。

- 被写体認識（輪郭抽出）：商品画像の輪郭を精密に抽出- 自然な影・ライティングの自動合成：背景とのなじみをAIが自動最適化- 複数AIのオーケストレーション設計：誰でも数秒で高精度な画像を生成

ノーコードでプロ品質を実現する“使える生成AIツール”として、現場の販促担当者にもすぐに導入できる実用性を備えています。

■ プランと料金

無料プラン- 月額：\0- 20クレジット／月- 最大4動画／月- 最大10画像／月プロプラン- 月額：\936（月額払い）～\92,405（最大）- クレジット数：50～5,000／月- 動画生成数：10～1,000／月- 画像生成数：25～2,500／月

※利用規模に応じて柔軟にプランを選択できます。年額契約では割引プランもご用意しています。

■ こんな方におすすめ

■ お問い合わせ先

- EC事業者- リユース・二次流通事業者- D2Cブランド- フリマ出品者- SNS運用者

お問い合わせは下記よりお願いします。

https://heroshot.ai

■ グラムスについて

グラムスは、EC事業者向けに独自AIを搭載した業務効率化ツールの開発と、ささげ業務に特化したBPOサービスを提供しています。累計数百万点規模の画像処理実績を持つ「SASAGE.APP」や180以上の国と地域で導入されている画像自動処理ツール「ZenFotomatic」などの提供を通して、EC業務の負担軽減に貢献しています。



会社名 ： グラムス株式会社

代表者 ：代表取締役 三浦 大助

本社所在地 ：大阪府堺市北区黒土町 2339-1

設立 ：2009年6月

事業内容 ： EC企業向け業務効率化ツールの開発・提供、各種業務の代行サービス、

リユース企業向けの各種システム開発

URL ： https://glamscorp.jp/

■ キャスターについて

キャスターは、ミッション「創り変える。働くの全てを。」のもと、AI×BPaaSで、企業の生産性向上と持続的成長を支援しています。2014年創業以来、全社フルリモートで運営し、オンラインアシスタント「CASTER BIZ」シリーズ（導入企業数No.1（※1））などのBPaaS事業で、累計5,800社以上（※2）を支援してきました。私たちはAI時代に、新しい働き方を先導し、AIとヒトの協働で“働く世界”を創り変えていきます。

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社キャスター

上場市場 ：東京証券取引所グロース市場 証券コード 9331

代表者 ：代表取締役 中川 祥太

本社所在地 ：東京都千代田区大手町1-5-1

大手町ファーストスクエア ウエストタワー1・2F LIFORK大手町 R06

設立 ：2014年9月

事業内容 ：オンラインアシスタントをはじめとした人材事業運営

URL ：https://caster.co.jp

※1:国内主要リモートアシスタントサービス・オンラインアシスタントサービス導入企業数比較による自社調べ（2025年4月）

※2:導入社数は複数サービス利用企業の重複を含む延べ数