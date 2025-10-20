サファイア・プリンセス、ドライドックを経て船内に新サービスと人気スペシャリティ・レストランが登場

株式会社カーニバル・ジャパン

プリンセス・クルーズ(https://www.princesscruises.jp/)は、オレゴン州ポートランドにてサファイア・プリンセスの2週間にわたるドライドックを実施し、新たなゲストサービスの拡充を発表しました。今回の改修では、プリンセス・クルーズで人気のスペシャリティ・レストラン「マコト・オーシャン」と「クラウン・グリル」が新設され、2025年11月16日（日）から営業を開始する予定です。

総トン数115,875トン、乗客定員2,670名のサファイア・プリンセスは、今回のドライドックを経て2つのスペシャリティ・レストランの新設に加えて、船内の改装および各種サービスの拡充を実施しました。

日本人シェフ大桑誠氏監修「マコト・オーシャン」

サン・プリンセスおよびスター・プリンセスで好評のスペシャリティ・レストラン「マコト・オーシャン」が、7デッキのインターネット・カフェに代わり、新たに登場します。このレストランでは江戸前寿司を専門とする日本人シェフの大桑誠氏による、力強さと繊細さが調和した料理の数々をご堪能いただけます。トリュフサーモンやズワイガニの手巻き、トロのタルタルなど、大桑氏ならではの特別メニューに加え、日本の食材を使用した「玄米ネグローニ」や、ゆず果汁とどぶろくを使用したカクテル「古代の花」など、アレンジを加えたオリジナルカクテルもお楽しみいただけます。

ステーキハウス「クラウン・グリル」

今回のドライドックのもう一つのハイライトとして、5デッキのサボイ・ダイニングが受賞歴のあるステーキハウス「クラウン・グリル」に変わります。長年にわたりプリンセス・クルーズで愛され続けてきたクラウン・グリルは、厳選された熟成牛やチョップ、鮮度の高いシーフードをご提供し、洗練され落ち着いた内装ときめ細やかなサービスにより、「船上で最高のステーキハウス（Best Cruise Ship Steakhouses at Sea）」のひとつとして高く評価されています。

料金はお1人様60米ドルで、料金プラン「プリンセス・プレミア」でご予約のお客様は、スペシャリティ・レストランの1つとして追加料金なしでご利用いただけます。

今後のサファイア・プリンセス運航スケジュール

改装を終えたばかりのサファイア・プリンセスは、メキシコクルーズを運航後、南米・南極クルーズシーズンに向けて移動します。2026年春と夏に地中海および北ヨーロッパクルーズを運航し、秋にカナダ・ニューイングランドクルーズを運航予定です。

2027年3月、プリンセス・クルーズの日本発着クルーズにおける初の試みとして、日本で建造された姉妹船「ダイヤモンド・プリンセス(https://www.princesscruises.jp/ships/diamond-princess)」と「サファイア・プリンセス(https://www.princesscruises.jp/ships/sapphire-princess)」が2隻就航します。2027年3月6日（土）～2027年11月13日（土）の期間で、全41出発日*を設定し、韓国と台湾を含む計3カ国35都市を訪れます。

*チャータークルーズを除く

プリンセス・クルーズのフード＆ビバレッジ部門ヴァイス・プレジデントであるサミ・コーエンは次のように述べています。

「マコト・オーシャンとクラウン・グリルの登場により、プリンセス・クルーズで人気のレストランの充実したダイニング体験を、サファイア・プリンセスにご乗船されるお客様にもご提供します。ダイヤモンド・プリンセスとサファイア・プリンセスが2隻就航する2027年日本発着クルーズに向けて、サービス拡充を実現できたことを大変嬉しく思います」。

サファイア・プリンセスの詳細はプリンセス・クルーズウェブサイト(https://www.princesscruises.jp/ships/sapphire-princess)をご覧ください。

プリンセス・クルーズについて

米国ドラマにちなみ、「ラブ・ボート」の名で知られるプリンセス・クルーズは、世界で最も象徴的なクルーズ・ブランドとして、大型船ならではのサービスと共に、小型船ならではのお客様のご要望に合わせたきめ細かいサービスの提供により、年間数百万人ものお客様を最も人気のデスティネーションへお連れし、夢のバケーションをお届けしている。充実した客室、ワールドクラスのダイニング、壮大なパフォーマンス、受賞歴のあるカジノやエンターテイメント、ラグジュアリーなスパ、想像を掻き立てる体験、数々のアクティビティとメダリオン・クラスの融合により、カリブ海、アラスカ、パナマ運河、メキシカンリビエラ、ヨーロッパ、南米、オーストラリア/ニュージーランド、南太平洋、ハワイ、アジア、カナダ/ニューイングランド、南極、ワールドクルーズなどの世界中の素晴らしい環境での大切な方との忘れられないひとときを創造している。「スフィア・クラス」の画期的なプラットフォームを導入した、最新の客船「スター・プリンセス」は、2025年10月に就航。姉妹船のサン・プリンセスは、米国大手のトラベル誌コンデナスト・トラベラーで「メガ客船部門第1位」に2年連続で選出された。プリンセス・クルーズは、カーニバル・コーポレーション& plc (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK)傘下の会社。