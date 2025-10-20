スポーツの秋にぴったり！！「プロ・フィッツ」と「VITAS」が筋肉にアプローチできるプレゼントキャンペーンを実施！

ピップ株式会社

　ピップ株式会社(本社：大阪市中央区、代表取締役社長：松浦由治)のスポーツケア用品ブランド「プロ・フィッツ」は、「VITAS」とコラボしたプレゼントキャンペーンを10月20日(月)～26日(日)の期間で実施します。




プレゼントキャンペーン概要

【当選賞品】


リカバリーテープ ＆ VITA POWER



【当選者数】


100名



【応募期間】


2025年10月20日(月)～26日(日) 23:59



【応募方法】


１.Xで プロ・フィッツ公式(@pip_cp) と VITAS公式（@VitasJpn）をフォロー


２.該当投稿をリポスト



※応募要項・規約については、プロ・フィッツ公式Xアカウントをご覧ください。


※ご応募は血行不良にお悩みの方に限らせていただきます。


VITASについて

　VITASは、2021年に誕生した「全ての人に、バイタリティをプラス」をコンセプトとするフィットネスブランドです。スポーツ・フィットネスを習慣にしている方はもちろん、これから身体を動かしたい、健康を意識したいという方にも取り入れてもらえるよう、「飲みやすさ」「美味しさ」にこだわったプロダクトを展開しています。VITASは大切なお客様に安全・高品質な商品をお届けするため、すべての商品を国内工場にて生産しています。



社名：株式会社スリーピース


設立：2015年8月


資本金：18億10百万円（2024年2月期）


事業内容：健康食品等の企画・開発・販売


取扱商品：VITA POWER・VITAFIT.fe・EAAシリーズ・プロテイン


公式オンラインサイト：https://vitas.fitness/shop


「プロ・フィッツ」とは

　「スポーツを楽しむすべての人からケガや疲労の不安を取り除き、“スポやか※”に生きる未来に寄り添う」ことをブランドコンセプトに定め、2019年2月に誕生。今年で6周年を迎えるピップのスポーツケア用品ブランドです。


　トラブルが起きてからだけでなく、“トラブルを起こさないためのスポーツケア用品の開発”を目指し、従来のケア用品発想を超え、新たな視点で製品開発を行っています。健康意識と向上心を併せ持ち、スポーツを楽しむ人々のニーズに対応した製品カテゴリーの拡大を目指しています。



※スポやかとは「スポーツ」と「健やか」を組み合わせた造語






「プロ・フィッツ by PIP リカバリーテープ」

貼れば筋肉にアプローチ！最大磁力※200mTの磁気で血行改善


※JIS規格に基づく磁束密度


１.最大磁力200ｍTの磁気で血行を改善


・円錐形の磁石を使用し、広範囲に磁気が届く


・磁石粒はバンソウコウから透けにくいカラーを採用



２.スポーツシーンにオススメの製品設計


・全方向ストレッチの伸縮性にすぐれた絆創膏で、肌の動きに追随しはがれにくい


・角型絆創膏を採用することで丸形絆創膏に比べ粘着面を35％アップ


・透湿性が高い生地でムレにくい



３.その他特長


・貼ったままシャワーもお風呂も入れる　　


・肌にやさしい絆創膏


・ピップエレキバン共同企画








【製品概要】




【一般のお客様からのお問い合わせ先】


ピップ株式会社　お客様相談室　


TEL：06-6945-4427


ピップ製品情報ホームページ：https://www.pipjapan.co.jp/products/


プロ・フィッツブランドサイト：https://profits.pipjapan.co.jp/



【SNS】


プロ・フィッツX公式アカウント：https://x.com/ProFits_PIP


プロ・フィッツ公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/profits_pip/