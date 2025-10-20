【オンラインセミナー】食生活提案型スーパーマーケット ヤオコーにおけるソーシャルリスニング活用事例（10月28日 14:00～）

ＮＴＴコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社

NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：稲葉 秀司、以下NTTコム オンライン）は、ブランドセーフティーの確立や、顧客の声の活用についてご興味をお持ちの方向けに、ヤオコー様をお招きしたオンラインセミナーを、2025年10月28日（火）14：00より開催いたします。

ヤオコー様では食生活の提案チャネルとしてSNSを活用する一方、お客様へ安全・安心をお届けするために、SNSリスク対策でもソーシャルリスニングを実践しています。

ソーシャルリスニングに着目している皆様の取り組みを見直していただく機会になれば幸いです。

セミナーお申込み :https://www.nttcoms.com/service/social/seminar/20251028/inquiry/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=251028_social_seminar

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6600/table/491_1_7a4f659e0de2920246681a4dd443a5d1.jpg?v=202510201125 ]

【講演内容】

14：00～15：00

【食生活提案型スーパーマーケット ヤオコーにおけるソーシャルリスニング活用事例】

～「おかげさま」の企業理念を形にするソーシャルリスニング～

【講師】株式会社ヤオコーリスクマネジメント室 コンプライアンス室担当マネジャー栗原 和也氏

2008年入社 店舗配属

2015年～2021年 マーケティング部署 ID-POS分析・顧客セグメンテーション・NPS調査等担当

2021年～2024年 店舗 副店長・店長

2024年3月～ 現職 リスク管理・コンプライアンス・内部統制担当

NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社マーケティング・アナリティクス部望田 祐作

前職ではファンマーケティングの支援をする会社でさまざまな事業部を担当。

ファンの育成、活性化のための全体設計、プランニングなどの経験を経て、2023年6月にNTTコム オンラインに入社。

現職では、推奨者やファンの方を活性化し、事業貢献へつながる取り組みの支援を担当。NPS(R)認定資格者。

名称： NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社

所在地： 〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目5番1号 大崎センタービル

代表者： 代表取締役社長 塚本 良江

URL： https://www.nttcoms.com/