【ウェビナー】11/18（火）Microsoft 365はデータが消えても保証されない！？「もしも」に備えるバックアップ手法

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、2025年11月18日（火）『Microsoft 365はデータが消えても保証されない！？「もしも」に備えるバックアップ手法』セミナーを開催します。




申し込む :
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/3901321


日　時：2025年11月18日（火）15：00～15：30


会　場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）


主　催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社


参加費：無料


定　員：50名


対　象：・Microsoft365を利用しておりバックアップに課題がある方
　　　　・絶対に紛失できない顧客データや営業機密の管理が必要な方
　　　　・クラウドデータのバックアップに関心のある方




＜内容＞


「責任共有モデル」という考え方をご存じでしょうか。

クラウド上にデータを保存でき便利なMicrosoft365ですが、そのデータのバックアップをMicrosoft社が保証する範囲は、実は限定的です。

大事な顧客データや営業機密が、もし消えてしまったら・・・！？

本セミナーでは、万が一のMicrosoft365データ消失に備えるための、当社がオススメするバックアップ手法をご紹介します。



といったお悩みをお持ちのご担当者さまにおすすめです。



>>詳細・お申込み


