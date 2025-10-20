【ウェビナー】11/18（火）Microsoft 365はデータが消えても保証されない！？「もしも」に備えるバックアップ手法
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/3901321
対 象：・Microsoft365を利用しておりバックアップに課題がある方
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、2025年11月18日（火）『Microsoft 365はデータが消えても保証されない！？「もしも」に備えるバックアップ手法』セミナーを開催します。
日 時：2025年11月18日（火）15：00～15：30
会 場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）
主 催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社
参加費：無料
定 員：50名
＜内容＞
クラウド上にデータを保存でき便利なMicrosoft365ですが、そのデータのバックアップをMicrosoft社が保証する範囲は、実は限定的です。
大事な顧客データや営業機密が、もし消えてしまったら・・・！？
本セミナーでは、万が一のMicrosoft365データ消失に備えるための、当社がオススメするバックアップ手法をご紹介します。
といったお悩みをお持ちのご担当者さまにおすすめです。
>>詳細・お申込み
