【ネリーズ】英語教育関係者対象「英語教育セミナー＆教材展示会」、11月9日開催
株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社、株式会社シェーンコーポレーション（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：石谷雄也）で、語学教材販売を行う「ネリーズ」は、2025年11月9日（日）に、中学・高校の英語科教員や英会話学校の関係者を対象に「英語教育セミナー＆教材展示会」を、TKP市ヶ谷カンファレンスセンター（新宿区）で開催します。最新の英語教育情報に関するセミナーを多数開催するほか、教材展示会では、最新の英語教材や英語教育ツールを手にとって見ることができます。
詳細を見る :
https://nellies-bs.com/shop/contents2/seminar_202511.aspx
幅広いテーマのセミナーを多数開催
英語教育セミナーでは、全7つのセミナーを開催します。最新の英語教育の動向や、英語教育におけるAIの活用、フォニックスの学習法など幅広いテーマで、学校や英語教育に関わる企業が講演します。
※セミナーの詳細はサイト(https://nellies-bs.com/shop/contents2/seminar_202511.aspx)をご確認ください。
教材展示会で最新の英語教材をチェック！
教材展示会では、最新の英語教材や英語教育ツールを手にとって見ることができます。直接見るだけでなく、教材について出版社の担当者に質問することも可能です。デジタル教材の体験会も予定しています。
開催概要
＜日時＞
2025年11月9日（日）10:00～17:00
※入退場自由
＜場所＞
TKP市ヶ谷カンファレンスセンター 3F(https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-ichigaya/access)（市ヶ谷駅より徒歩1分）
〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町8番地
＜対象＞
中学・高校の英語科教員や英会話学校関係者など英語教育に携わる方
＜参加料＞
無料（事前にお申し込みが必要です）
＜主催・協賛＞
主催：株式会社シェーンコーポレーション ネリーズ事業部
協賛：ELT教材出版社及び関連企業各社
詳細・お申し込み :
https://nellies-bs.com/shop/contents2/seminar_202511.aspx
ネリーズ（Nellie’s English Books）
「ネリーズ（Nellie’s English Books）」は、英会話スクールや学校向けに、語学教材を提供しています。当社オリジナル教材『Wow!』や『Time to Talk』シリーズをはじめ、英語教材を世界中に8万冊以上販売し、教材を通じて世界中の学習者をつないでいます。
【会社概要】
会社名：株式会社シェーンコーポレーション
所在地：東京都新宿区西新宿7-21-3 西新宿大京ビル1F
代表者：代表取締役社長 石谷雄也
設立：1983年4月（創業：1977年）
URL：https://www.shane.co.jp/
事業内容：語学教室（シェーン英会話スクール）の経営、オリジナル教材の制作、教育機関、企業等における英語研修の受託
【お客様からのお問い合せ先】
株式会社シェーンコーポレーション ネリーズ事業部
TEL：03-6756-0064（受付時間／平日10:00～17:00）
Mail：consult@nellies.jp