【ネリーズ】英語教育関係者対象「英語教育セミナー＆教材展示会」、11月9日開催

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社、株式会社シェーンコーポレーション（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：石谷雄也）で、語学教材販売を行う「ネリーズ」は、2025年11月9日（日）に、中学・高校の英語科教員や英会話学校の関係者を対象に「英語教育セミナー＆教材展示会」を、TKP市ヶ谷カンファレンスセンター（新宿区）で開催します。最新の英語教育情報に関するセミナーを多数開催するほか、教材展示会では、最新の英語教材や英語教育ツールを手にとって見ることができます。

幅広いテーマのセミナーを多数開催

詳細を見る :https://nellies-bs.com/shop/contents2/seminar_202511.aspx

英語教育セミナーでは、全7つのセミナーを開催します。最新の英語教育の動向や、英語教育におけるAIの活用、フォニックスの学習法など幅広いテーマで、学校や英語教育に関わる企業が講演します。

※セミナーの詳細はサイト(https://nellies-bs.com/shop/contents2/seminar_202511.aspx)をご確認ください。

教材展示会で最新の英語教材をチェック！

教材展示会では、最新の英語教材や英語教育ツールを手にとって見ることができます。直接見るだけでなく、教材について出版社の担当者に質問することも可能です。デジタル教材の体験会も予定しています。

開催概要

＜日時＞

2025年11月9日（日）10:00～17:00

※入退場自由

＜場所＞

TKP市ヶ谷カンファレンスセンター 3F(https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-ichigaya/access)（市ヶ谷駅より徒歩1分）

〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町8番地

＜対象＞

中学・高校の英語科教員や英会話学校関係者など英語教育に携わる方

＜参加料＞

無料（事前にお申し込みが必要です）

＜主催・協賛＞

主催：株式会社シェーンコーポレーション ネリーズ事業部

協賛：ELT教材出版社及び関連企業各社

詳細・お申し込み :https://nellies-bs.com/shop/contents2/seminar_202511.aspx

ネリーズ（Nellie’s English Books）

「ネリーズ（Nellie’s English Books）」は、英会話スクールや学校向けに、語学教材を提供しています。当社オリジナル教材『Wow!』や『Time to Talk』シリーズをはじめ、英語教材を世界中に8万冊以上販売し、教材を通じて世界中の学習者をつないでいます。

【会社概要】

会社名：株式会社シェーンコーポレーション

所在地：東京都新宿区西新宿7-21-3 西新宿大京ビル1F

代表者：代表取締役社長 石谷雄也

設立：1983年4月（創業：1977年）

URL：https://www.shane.co.jp/

事業内容：語学教室（シェーン英会話スクール）の経営、オリジナル教材の制作、教育機関、企業等における英語研修の受託

【お客様からのお問い合せ先】

株式会社シェーンコーポレーション ネリーズ事業部

TEL：03-6756-0064（受付時間／平日10:00～17:00）

Mail：consult@nellies.jp