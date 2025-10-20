「意思決定のプロセス改善」と題して、株式会社ユーザベース 上席執行役員 エキスパート統括／株式会社ミーミル 代表取締役／ファウンダー 川口 荘史氏によるセミナーを2025年11月26日(水)に開催!！

株式会社 新社会システム総合研究所

意思決定のプロセス改善

～「決める」力を磨くための3つのアプローチ～

株式会社ユーザベース 上席執行役員 エキスパート統括

株式会社ミーミル 代表取締役／ファウンダー

川口 荘史 氏

２０２５年１１月２６日（水） 午後２時～４時

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

意思決定を“うまく決める”ためのエッセンスを短時間で共有します。決めどきの見極め方、迷いを減らす自覚的な判断のコツ、結果よりプロセスを検証して学びを次に活かす習慣づくり。加えて、意図や思考の背景をチームで共有し自律を促す実践にも触れます。



１．意思決定を改善する3つのアプローチ

２．結果ではなくプロセスを振り返る

３．仮説構築の原則と効用

４．意思決定者としての情報の獲得

５．意思決定の伝え方、組織的なコンテキスト共有

６．ビジネス現場でおきていること

７．質疑応答



