「令和7年度 麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動 東京大会」開催決定　2025年11月24日（月・祝）13:30～東京都庁第一本庁舎5F大会議場

吉本興業株式会社

厚生労働省、東京都、東京都薬物乱用対策推進本部、東京都薬物乱用防止推進協議会が主催し、吉本興業が運営するイベント「令和7年度麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動 東京大会」を、2025年11月 24日（月・祝）に東京都庁第一本庁舎 5F大会議場にて開催いたします。

近年、麻薬、覚醒剤、大麻、危険ドラッグ等の乱用薬物の多様化や、10代・20代の若年層における薬物乱用の拡大が深刻な問題となっています。

本大会は、この現状を踏まえ、若年層が薬物乱用の問題を「身近なこと」として関心を持ち、自発的に参加できるよう企画されました。

薬物乱用防止高校生会議の成果発表や、芸能人と高校生による「薬物乱用防止セミナー」などを実施し、青少年及びその保護者世代を含めた幅広い世代に、薬物乱用防止を強く訴えます。

イベント概要

日時 ：2025年11月24日（月・祝）13:30～15:45（開場 12:45予定）

※薬物乱用防止企画展示（パネル展示等）は、12:45から16:00まで

会場 ：東京都庁第一本庁舎 5F大会議場（東京都新宿区西新宿2丁目8-1）

出演 ：【MC】 おいでやす小田 【アシスタント】 亀井京子

【出演者】 とにかく明るい安村、鬼越トマホーク、天才ピアニスト、OCTPATH（海帆、四谷真佑）

【有識者】 公益財団法人 麻薬・覚せい剤乱用防止センター 総務部長 河邉正和

主催 ：厚生労働省、東京都、東京都薬物乱用対策推進本部、東京都薬物乱用防止推進協議会

共催 ：警視庁

後援 ：公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター

協賛 ：特別区長会、東京都市長会、東京都町村会

内容 ：13:30～13:45 式典

（予定） ・主催者、共催者、来賓紹介

・厚生労働大臣挨拶（代読）

・東京都保健医療局長挨拶

13:45～14:20 表彰式

・薬物乱用防止に功績のあった者に対する表彰式

・薬物乱用防止ポスター

・標語東京都選考入賞者表彰式

・薬物乱用防止高校生会議参加校表彰式

14:20～14:50 薬物乱用防止高校生会議活動成果発表

14:50～15:00 休憩

15:00～15:40 アトラクション 「NOと言える勇気」応援隊の薬物乱用防止セミナー

15:40～15:45 大会宣言（薬物乱用防止セミナー出演者及び薬物乱用防止高校生会議参加生徒による宣言）

参加費 ：無料／事前申込み制・定員270名

募集期間 ：2025年10月20日（月）～11月17日（月）18:00 定員に達し次第、募集を締め切ります。

募集URL ：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/other/tokyotaikai2025.html

※出演者や内容は変更になる場合があります。