i-dac Bangkokとi-dac Indonesia、Meta社の企業認定プログラム「Meta Certified Company」で4部門の認定を獲得

株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役会長：田中雄三 代表取締役社長：小坂洋人、以下 Hakuhodo DY ONE）のグループ会社であるDAC ASIA PTE. LTD.（本社：シンガポール、Managing Director：大丸充雄、以下 DACアジア）傘下の「I-DAC (BANGKOK) Co., Ltd.」（以下 i-dac Bangkok）と「PT Daniswara Amanah Cipta」（以下 i-dac Indonesia）の2社は、Meta社の「Meta Certified Company」において4部門の認定を獲得いたしました。

「Meta Certified Company」は、Meta社が2022年に開始した企業向け認定プログラムです。これは、Metaが運営するプラットフォームを活用したデジタルキャンペーンの実施や管理における専門知識を持つ企業に付与される、Meta認証において最高レベルの認定です。現在5種類の認定制度が設けられており、それぞれに固有の資格要件が定められています。＊1

i-dac Indonesiaとi-dac Bangkokは、FacebookやInstagramに関する豊富な知見や高度なマーケティング戦略立案、デジタルテクノロジーの専門性を通して、クライアント企業のビジネス課題の解決に取り組んできました。このような取り組みにより、i-dac Indonesiaは、2024年から2年連続でこの4部門の認定を獲得しています。また、i-dac Bangkokはこれまで、「Media」と「Marketing Science」の認定を受けており、このたび新たに「Creative Strategy」と「Community Management」を獲得し、4部門での認定取得を達成しました。

Hakuhodo DY ONEでは、2012年にシンガポールにおいてDACアジアを設立以降、インドネシア・タイ・ベトナム市場をはじめ東南アジアで事業を展開してきました。2022年には株式会社博報堂と共同で、APACにおける戦略ネットワーク「H＋（エイチプラス）」を発足し＊2、東南アジア全域においてデジタルマーケティング事業を拡大しています。今後も「Meta Certified Company」としてさらに専門性を強化するとともに、H＋ネットワーク各企業との連携を深化し、ASEAN地域におけるデジタル・トランスフォーメーション（DX）の推進に努めてまいります。

＊1 認定企業について https://www.facebook.com/business/learn/certifiedcompany

＊2 H＋について https://www.hplus.digital/

＜会社概要＞

■株式会社Hakuhodo DY ONE https://www.hakuhodody-one.co.jp

Hakuhodo DY ONEは、インターネット広告黎明期より培ったデジタル広告の知見とノウハウを活かし、統合的なデジタルマーケティングサービスを提供しています。マーケティング戦略立案力、クリエイティビティ、高度な運用力と技術開発力、媒体社・プラットフォーマーとの強固な関係性を強みとし、国内外のクライアント企業に対して、デジタル起点でのマーケティング戦略やテクノロジー活用を包括的に支援します。



博報堂ＤＹグループの「デジタルコア」として、グループ内のナレッジやリソースを集約し、高い専門性と提案力を併せ持つ企業として業界随一のデジタルマーケティング事業会社となることを目指します。



クライアント企業にとって唯一の「ONE」の存在となるため常に挑戦・前進し、事業成長を支援するビジネスパートナーとして伴走することで、クライアント企業の持続的な成長と、企業価値向上に貢献してまいります。



本社所在地： 〒107-6316 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー

代 表 者： 代表取締役会長 田中雄三 代表取締役社長 小坂洋人

株 主： 博報堂ＤＹグループ100％

社 員 数： 3,172名（2025年4月1日時点）

創 立： 2024年4月1日

事 業 内 容： デジタルマーケティング全般にまつわる企画・コンサルティング・代行事業・投資事業



