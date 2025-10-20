お年寄りとの触れ合い。文研出版より『ともだちは１０２さい』を発売！

株式会社 新興出版社啓林館

株式会社新興出版社啓林館（本社：大阪市、代表取締役社長：佐藤諭史）は、児童書の「文研出版」ブランドで『ともだちは１０２さい』（えほんのもり）を、本日より全国の書店で発売いたします。

あらすじ

ぼくのとなりの家には１０２さいのおばあちゃんが一人で住んでいる。家に遊びに行くと「ようきたね」とうれしそう。おばあちゃんの子どものときの話を聞いたり、一緒にテレビを見たり。ぼくとおばあちゃんは友だちです。

編集者より

100歳を超えるお年寄りはたくさんいますが、子どもたちと触れ合う機会はめったになりません。絵本を通じて、お年寄りと触れ合う機会の大切さを知ることができます。

著者

松田もとこ・作家

1948年、広島県生まれ。山口県岩国市美和町在住。「まつたけ文庫」を運営。『おばあちゃんがいるといいのにな』(ポプラ社)で、日本絵本賞、けんぶち絵本大賞を受賞。主な作品に『おじいちゃんは106さい』『だいじょうぶじゃない』『おばあちゃんはかぐやひめ』(ポプラ社)、「いればのパッコン大ぼうけん」シリーズ(文溪堂)、『ひみつのおまけだね』『おまけのじかんだね』『ついておいでよ』『子てんぐたろう』『わたしにカンパイ！』(文研出版)など多数ある。

菅野由貴子・画家

神奈川県生まれ。主な絵本の作品に『せかいいちのおおどろぼう』『ひみつのおまけだね』『おまけのじかんだね』(文研出版)、『おじいちゃんは106さい』(ポプラ社)、『ペコペコざかな』(岩崎書店)、『ぼくのきいろいくつした』(アリス館)、『しろくまくんのこのあななぁに？』(大日本図書)、『むしのチロリンコンサート』(教育画劇)など、主な挿絵の作品に『ココロ屋』『ココロ屋つむぎのなやみ』(文研出版)、『空飛ぶ太陽の神ヒルコ』(新日本出版社)、『耳の中のアブ』(国土社)など多数ある。

商品情報

『ともだちは１０２さい』

シリーズ:えほんのもり

対象:幼児～小学校低学年以上

判型:A4変形

本体価格:1650円(本体1500円+税10%)

ISBN：978-4-580-82656-4

HP：https://www.shinko-keirin.co.jp/bunken/