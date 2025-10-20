表情を変えて楽しめる！「呪術廻戦　懐玉・玉折　ふわぷち　デフォルメフィギュア　五条悟・夏油傑」が予約受付開始

株式会社セガ フェイブ


株式会社セガ フェイブは、ホビーブランド「S-FIRE（エスファイア）」の新作フィギュア製品として、「呪術廻戦　懐玉・玉折　ふわぷち　デフォルメフィギュア　五条悟・夏油傑」を、2025年10月20日11時より「S-FIRE」公式サイトやアニメ・ホビー系関連ショップ他にて順次、予約受付を開始いたします。



「ふわぷち」は、イラストレーター・三月八日さんとセガの共同デザインブランドです。三月八日さんが描く、愛らしい目が特徴のイラストをもとにセガがぬいぐるみやフィギュアなどを多数商品化しています。



この「ふわぷち」を、表情やポーズを変えて楽しめるギミックフィギュアにしました。「飾って」「集めて」「遊んで」「いっしょにお出かけして」自由に楽しめる“ふわぷち デフォルメフィギュア”を、ぜひお手元にお迎えください。



「S-FIRE」公式サイト内製品ページ


●呪術廻戦　懐玉・玉折　ふわぷち　デフォルメフィギュア　五条悟


https://s-fire.net/products/4582733445830




●呪術廻戦　懐玉・玉折　ふわぷち　デフォルメフィギュア　夏油傑


https://s-fire.net/products/4582733445847




「ふわぷち　デフォルメフィギュア」の特徴



１. 両面プリントのフェイスパーツを入れ替えると、表情チェンジ！とっかえっこもできるよ！







２. 顔の向きや手を動かして、自由にポージング！







３. いっしょにお出かけしやすい手のひらサイズ！





製品概要

●呪術廻戦　懐玉・玉折　ふわぷち　デフォルメフィギュア　五条悟


・予約受付期間　：2025年10月20日11:00～2025年12月31日23:59


・お届け予定　　：2026年7月


・仕様　　　　　：ABS,PVC


・サイズ　　　　：全高約8cm


・価格　　　　　：3,080円（税込）


・対象年齢　　　：15歳以上


・発売元　　　　：株式会社セガ フェイブ


・権利表記　　　：


designed by 三月八日


(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会　




●呪術廻戦　懐玉・玉折　ふわぷち　デフォルメフィギュア　夏油傑


・予約受付期間　：2025年10月20日11:00～2025年12月31日23:59


・お届け予定　　：2026年7月


・仕様　　　　　：ABS,PVC


・サイズ　　　　：全高約8cm


・価格　　　　　：3,080円（税込）


・対象年齢　　　：15歳以上


・発売元　　　　：株式会社セガ フェイブ


・権利表記　　　：


designed by 三月八日


(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会




「S-FIRE」公式X（Twitter）：https://x.com/S_FIRE_OFFICIAL


「S-FIRE」公式Instagram：https://www.instagram.com/s_fire_official/