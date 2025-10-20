株式会社ASTYONEAmazon商品ページはこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FNWMBTXJ

2016年のブランド創設以来、ECを中心に数々の大ヒット商品を展開してきた「BALLOT（バロット）」。

株式会社ASTYONE（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：田之頭悠司、安藤翔太）が手がける同ブランドは、商品トレンドに左右されない“ノームコア”を軸に、日常を快適にするアパレル商材を展開しております。

これまでに累計販売数54万点を誇り、数々のベストセラー商品を世に送り出してきた「BALLOT」から、新作Tシャツが誕生いたしました。

従来の“高級Tシャツ＝繊細で扱いにくい”という印象を覆す、上質でタフなピマコットンTシャツに仕上げました。

シルクのような光沢と、素肌に吸い付くような滑らかさが特長。

一枚でも透けにくく、ジャケットのインナーとしても品よくまとまる万能な一着です。

日常の装いをさりげなく格上げする、“究極の普通”を追求した大人のTシャツです。

素材構成：ピマ綿76.3％、ポリエステル23.7％

他とは違う。BALLOT ピマコットンTシャツの強み

■自然が生んだ最高級"ピマ綿"を使用

希少価値の高いピマ綿を贅沢に使用。

繊維が細く長いため、一般的な綿Tシャツにはない、なめらかで柔らかな肌触りと上品な光沢感を実現しました。

吸湿性・通気性にも優れ、汗ばむ季節も快適に着用可能。

■シワ知らずで手間いらず

ピマ綿にポリエステルをバランスよく組み合わせることで、型崩れやシワがつきにくい仕上がりに。

洗濯後もヨレにくく、アイロンいらずで清潔感をキープ。

毎日の普段使いはもちろん、旅行や出張にも便利な大人のTシャツです。

■色あせ知らずの上質感

長くご愛用いただけるよう、こだわり抜いた品質の良い素材を厳選して使用しています。

繰り返しの洗濯でも、鮮やかさと上質な風合いを保ちます。

■首リブはヨレない強さ

Tシャツで最もヨレやすい首回りを強化。

しっかりとしたリブに加え、耐久性の高いダブルステッチ仕上げで、洗濯を繰り返しても伸びにくく型崩れしにくい仕様です。

■速乾性×防臭性

吸湿性に優れたピマ綿に、速乾性を高めるポリエステルを組み合わせることで、汗をかいても乾きやすく快適な着心地を実現。

さらに通気性が良いため、汗のニオイがこもりにくく、長時間の着用でも清潔感を保ちます。

洗濯後もすぐに乾くため、部屋干しや毎日の着回しに最適な半袖無地Tシャツです。

シンプルの中に確かな違いを。"普通"を超える日常のスタンダード

BALLOTは、“究極の普通”をコンセプトにしたノームコアブランドです。 毎日使うものだからこそ、着心地・耐久性・扱いやすさを大切にし、 無理のない価格で、しっかりと納得できる品質を届けます。

今後もお客様に喜ばれる商品を展開して参ります。

■ 受賞歴・実績

【Rakuten】

楽天月間優良ショップ受賞 通算6度受賞 ※2019年~2025年 8月現在

楽天ショップ・オブ・ザ・マンス受賞（インナー・下着・ナイトウェアジャンル賞）※2019年10月度

【Yahoo!ショッピング】

AREA AWARDS メンズファッションカテゴリー 通算2度受賞 ※2000年~2025年 8月現在

株式会社ASTYONE

本社所在地：810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-7-15 舞鶴ジーエルビル4F

代表取締役：田之頭 悠司

代表取締役：安藤 翔太

事業内容：企画、開発、通信販売（EC）等