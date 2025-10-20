【経営者必読】累計1,200社以上を支援した事業戦略スクール主宰が伝授！柴田雄平 初の著書『ブースト事業戦略』がKADOKAWAより刊行

株式会社一絲

株式会社一絲（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：柴田雄平）は、事業戦略スクール「知足」(https://isshi-inc.jp/chisoku/)を主宰する柴田が、初の著書『会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略』(https://x.gd/WvuUx)をKADOKAWAより2025年11月10日に刊行することをお知らせいたします。

本書は「創業3年で多くの企業が直面する」といわれる経営の壁を突破するために、10の課題と25の実践フレームワークを体系化。これまで累計1,200社以上の経営者を支援してきた著者が、現場で磨き上げた再現性の高い思考法を余すところなくまとめた一冊です。

なぜ今、「事業戦略」なのか？

現代のビジネス環境は、深刻な人材不足と市場の急速な多様化という大きな課題に直面しています。たとえば、一般社団法人日本能率協会「日本企業の経営課題2023」(https://jma-news.com/wp-content/uploads/2024/04/83700c3e32950997c731c69fc3b398f1.pdf)調査では、約半数の企業が「人材の強化」を経営課題に挙げていることが明らかになりました。さらに、戦略策定や差別化といった「事業戦略の構築・実行」を重視する経営者も増えています。

こうした状況を乗り越え、企業が持続的に成長するには、専門分野の知識を持つスペシャリストであるだけでは不十分です。財務から人材育成、マーケティングまでを横断的に理解し、全体を舵取りできるジェネラリストとしての経営者視点が不可欠です。

本書で提唱する「事業戦略」は、従来の経営戦略より一歩踏み込み、会社の資源を最適に配分し、成果を確実に生み出すための“羅針盤”となるものです。経営者が意思決定のスピードと精度を高める“地図”として、現場で活用いただけます。

本書『ブースト事業戦略』の3つの特徴

１. 起業後につまずく10の壁を徹底解説

財務計画、理念浸透、社内連携、採用、人材育成、事業計画、マーケティング、営業、新規/既存売上など、多くの経営者が直面する10の課題を抽出し、突破のための具体策を提示。

２. 成功する経営者の「思考法」をインストール

部分最適に留まらない、会社全体の成長を俯瞰する思考プロセスを公開。経営者が持つべき判断軸をクリアにします。

３. すぐに使える25の実践フレームワークを収録

戦略立案から営業現場の改善まで、日々の経営に直結するツールを網羅。理論と実践を融合させた構成です。

著者：柴田 雄平（株式会社一絲 代表取締役社長）よりメッセージ

多くの経営者が、日々の業務に追われ、事業を俯瞰し、戦略的に舵取りをする時間を確保できずにいます。私自身もそうでした。

しかし、会社の成長をドライブさせるためには、明確な『事業戦略』が不可欠です。本書では、私がこれまで数多くの企業様と伴走支援を行う中で体系化してきた、再現性の高い思考法とフレームワークを余すことなく詰め込みました。

『ブースト事業戦略』は、“経営の10年分の壁を3年で越えるための地図”です。この一冊が、事業の壁に悩むすべての経営者にとって、未来を切り拓くための力強い武器となることを確信しています。

著者プロフィール

柴田 雄平（しばた ゆうへい）

株式会社koujitsu / 一絲代表取締役社長。累計1,200社以上の経営者支援に携わり、実践型事業戦略スクール「知足」(https://isshi-inc.jp/chisoku/)を運営。事業戦略・マーケティング戦略の壁打ち顧問としても活動。

X：https://x.com/yuuuu19860221

書籍情報

書名：会社の成長スピードが加速する! ブースト事業戦略

著者：柴田 雄平

出版社：KADOKAWA

発売日：2025年11月10日

言語：日本語

仕様：単行本 256ページ

ISBN-10：4046076542

ISBN-13：978-4046076540

Amazon販売ページ：https://x.gd/WvuUx

会社概要

会社名：株式会社一絲

所在地：東京都武蔵野市吉祥寺

設立：2024年8月

代表者：柴田 雄平

事業内容：事業戦略スクール「知足」の運営 / 経営伴走支援 / 壁打ち顧問（事業戦略・マーケティング戦略など） / 財務（エクイティ/デットファイナンス）支援

コーポレートサイト：https://isshi-inc.jp/chisoku/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社一絲 広報担当

Email: info@isshi-inc.jp