株式会社UPF、Japan IT Week 秋 2025「情シス応援EXPO」に出展

株式会社ＵＰＦ

リスクマネジメント分野のコンサルティングサービスを提供する株式会社UPF（本社：東京都中央区、代表取締役：仲手川 啓、以下当社）は、2025年10月に幕張メッセで開催される「Japan IT Week秋 2025/情シス応援EXPO」に出展いたします。

情報セキュリティリスク（サイバー攻撃、機密情報の漏えいなど）の高まりや取引先からのセキュリティ強化の要求など、企業に求められる情報セキュリティ対策は年々高度化/複雑化しています。

■出展内容

今回の展示会では、次のような課題をお持ちの企業に向けたコンサルティングサービスをご紹介いたします。

情報セキュリティの必要性は理解しているが、なにから始めればいいか分からない方

社内における情報セキュリティの取り組みに不安を持たれている方

業務委託先における情報セキュリティの取り組みが把握できず不安を持たれている方

取引先から個人情報の取り扱いについて指摘を受けたことがある方

PマークやISMSなどの第三者認証の取得を検討されている方

当社のブースでは、これらの課題を解決に導く情報セキュリティコンサルティングサービスを中心に、情報セキュリティ監査の代行や従業者向け研修サービスなど、実務に直結するソリューションを具体的にご紹介します。

また、経験豊富なコンサルタントによる無料個別相談も承ります。

■開催概要

展示会名：Japan IT Week 秋 2025/情シス応援EXPO

会期：2025年10月22日(水)～10月24日(金)

会場：幕張メッセ 1～8ホール

ブース番号：A6-30

来場登録はこちらから：https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1499196260601497-T2E

■会社概要

会社名：株式会社UPF

代表取締役：仲手川啓

本社：東京都中央区日本橋小伝馬町2-4 三報ビルディング5階

事業内容：

・プライバシーマーク 認証新規取得・更新・運用コンサルティング

（ https://upfsecurity.co.jp/pmark/ ・ https://upfsecurity.co.jp/pmark-koushin/ ）

・ISMS認証新規取得・更新・運用コンサルティング

（ https://upfsecurity.co.jp/isms/ ）

・各種ISO認証（9001、14001等）取得・更新・運用コンサルティング

（ https://upfsecurity.co.jp/qms-ems/ ）

・GDPR対策コンサルティング

（ https://upfsecurity.co.jp/gdpr/ ）

・TISAX 認証取得コンサルティング

（ https://upfsecurity.co.jp/tis/ ）

・ISMAP 登録支援サービス

（ https://ismap.upfsecurity.co.jp ）

Webサイト： https://upfsecurity.co.jp

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社UPF 望月/五十嵐

TEL：03-6661-0846

問い合わせフォーム： https://upfgroup.co.jp/Contact