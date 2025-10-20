プロ出張撮影が19,800円から店頭で気軽に相談。撮影マッチング「AMI　PHOTO」が全国写真店「パレットプラザ」と提携

株式会社aMi

5,500人以上のフォトグラファーが登録する撮影マッチングプラットフォーム「AMI PHOTO」を運営する株式会社aMi（本社：東京都港区、代表取締役：藤井悠夏、以下 aMi）は、株式会社プラザクリエイト（本社：東京都中央区、代表取締役：新谷隼人、以下 プラザクリエイト）と提携し、2025年10月20日より新サービスを開始いたします。

本提携により、プラザクリエイトが運営する全国写真店「パレットプラザ」の首都圏直営9店舗にて、AMI PHOTOのマッチング技術を活用した「プロフォトグラファー出張撮影」と、パレットプラザによるプリントサービスがセットになったプランを販売いたします。

お客様は店舗で直接相談しながら、撮影の予約からデータお渡し・プリントまでをワンストップで完結できるようになります。

将来的には全国展開を視野に、より多くの方が身近な場所でプロの撮影を利用できる環境づくりを進めてまいります。

背景と課題

プロ撮影需要の拡大と、個人利用を阻む3つのハードル

近年、家族写真や記念撮影、SNS投稿用など、個人によるプロ品質の撮影ニーズが急速に拡大しています。

一方で、一般のお客様が気軽にプロ撮影を依頼するには、以下のような課題がありました。

ハードル１.：撮影場所の制約

従来の写真館撮影では、「自宅でリラックスした家族写真を撮りたい」「思い出の公園で撮りたい」といった希望に対応しづらいケースが多くありました。

ハードル２.：フォトグラファー選択の制約

担当カメラマンとやり取りできず、「ペット撮影が得意か」「子ども対応に慣れているか」など、撮影内容に合う専門性を重視した選択が難しい状況でした。

ハードル３.：オンライン予約への不安

出張撮影サービスの普及により選択肢は広がったものの、「ネット予約の操作が難しい」「対面で相談したい」「料金を直接説明してほしい」といった声が多く寄せられていました。



提携による課題解決への取り組み

aMiはこれらの課題に対応するため、全国に写真店を展開するパレットプラザとの提携を決定。店舗スタッフによる対面相談を通じて、撮影内容や予算を気軽に相談しながら、5,500人超の登録フォトグラファーの中から最適なプロをマッチングします。

さらに、撮影後のデータお渡し、プリントまで一貫してサポート。「撮影からプリントまでを身近な写真店で完結できる」新しいサービスモデルを実現します。

サービス提供店舗

2025年10月20日より、以下の首都圏9店舗でサービスを開始いたします。

提供する撮影プランの概要

両社の代表のコメント

- パレットプラザ新高円寺店（東京都杉並区梅里1-6-8 深澤ビル）- パレットプラザ西友大船店（神奈川県鎌倉市大船1-25-30 西友大船店内）- パレットプラザ蒲田店 （東京都大田区西蒲田7-65-3）- パレットプラザ自由が丘店（東京都目黒区自由が丘1-9-5）- パレットプラザ茅ヶ崎駅前店（神奈川県茅ヶ崎市新栄町9-27）- パレットプラザ晴海トリトン店（東京都中央区晴海1丁目8番16号 晴海トリトン2階）- パレットプラザ鶴見駅店 （神奈川県横浜市鶴見区豊岡町18-1 ミナールビル3F）- パレットプラザ東京スカイツリータウン・ソラマチ店（東京都墨田区押上一丁目1番2号 東京ソラマチ3階）- パレットプラザ新小岩店（東京都葛飾区新小岩1丁目37-7）[表: https://prtimes.jp/data/corp/15259/table/36_1_ff54a3ab6f04e9f985acf05cc0cd0582.jpg?v=202510201055 ]

【aMi代表取締役 藤井悠夏のコメント】

「aMiは『フォトグラファーが腕ひとつで世界中で活躍できる仕組みをつくる』という理念のもと事業を展開しています。

今回の提携により、WEB操作に不安がある方や対面で相談したい方にも、身近な店舗でプロ撮影をご利用いただけるようになります。

撮影を通じて生まれる笑顔や感動が、全国に広がることを心より願っています。」

【プラザクリエイト 代表取締役 新谷隼人のコメント】

「パレットプラザは、“思い出を形にする”という想いを大切に、写真文化の魅力を発信してきました。

今回の提携により、撮影から現像までを身近な店舗で完結できる新しい体験を提供し、より多くのお客様に“撮る楽しさ”と“形に残す喜び”をお届けしてまいります。」

両社が提供しているサービス

撮影マッチングプラットフォーム「AMI PHOTO」

5,500人超のフォトグラファーが登録する国内最大級の撮影マッチングサービス。

広告、採用、料理、商品、イベント、ウェディング、家族撮影など、年間約1万件の撮影をマッチングしています。

URL：https://ami.photo/

写真店「パレットプラザ」

1986年の1号店オープン以来、「写真を通して人が集う広場をつくる」をコンセプトに、プリントやフォトブック、グッズ制作など「思い出を形にする」多彩なサービスを展開しています。

URL：https://www.80210.com/

会社概要

株式会社aMi

所在地：東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 藤井 悠夏

事業内容：撮影マッチングプラットフォーム「AMI PHOTO」の運営

設立：2014年1月

URL：https://corp.ami.photo/

株式会社プラザクリエイト

所在地：東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX棟27階

代表者：代表取締役 新谷 隼人

事業内容：写真・映像・通信に関する事業

設立：1964年

URL：https://www.plazacreate.co.jp/